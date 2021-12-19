人物／李志弘與天王「穿線」情誼

李志弘被網球雜誌評選為2016年「年度最佳穿線人」。（圖：作者提供）

從高中二年級時用零用錢買了一台廉價的網球拍穿線機，為自己的網球拍穿線開始，到現在被邀請參加奧運 級世界四大網球公開賽，為世界級頂尖網球明星的球拍穿線，華裔李志弘（Julian Li）從網球拍的球線中看到了不一樣的世界。

網球在世界各國都是一項非常熱門和普遍的運動，許多公園、學校及社區等地都設有網球場；疫情 期間網球由於具備符合規定的社交距離，也是首先被開放的運動之一。每年分別在澳洲、法國、英國及美國舉行的四大網球公開賽，更吸引無數網球愛好者觀賞，是全球網球界的盛事。

一般人大多從電視或網路上觀賞網球明星的比賽，即使有機會到現場觀戰，也只能遠距離欣賞球星們的英姿，但是長相斯文、戴著一副眼鏡的李志弘卻能和大多數的球星們近距離互動，因為球星們比賽用的球拍都是經由他巧手穿線完成的。

李志弘為球星們的球拍穿線已有多年的歷史，他和許多球星都建立了不錯的私人交情。稱霸網球球壇多年的瑞士球王羅傑費德勒（Roger Federer）每次賽事前都會到他穿線的地方和他打招呼，感謝他不辭千里而來為他的球拍穿線。有一次他和費德勒在比賽場館內合影時（一般人只能在場館外和球星合照），有位安全警衛上前阻止，費德勒笑著對警衛揮揮手說：「沒關係，他是我兄弟。」

還有一次，曾贏得五次大滿貫冠軍的女網明星球后辛吉絲（Martina Hingis）用李志弘幫她穿線的球拍打贏了比賽，興奮的到他穿線的地方親自表達謝意，並高興的當場拿出300元小費犒賞他，他表示無法接受，辛吉絲仍堅持把錢留下，對他說：「那你就請大家吃頓飯吧！」

西班牙球王納達爾 （Rafel Nadal）有一個特別的習慣，每次比賽前都會到李志弘穿線工作的地方，搬張椅子坐在旁邊靜靜的看著李志弘穿線，好像在向球拍祈禱幫助他比賽獲勝。「每次他都停留15分鐘，幾乎分秒不差。」李志弘説。在所有球星中，李志弘最欣賞瑞士球王費德勒的球技和風度，他不但球技出眾，對周圍的人都非常親切和客氣；另外，西班牙球王納達爾外表看起來粗獷霸氣，球風也很剽悍，但性格卻很溫和，舉止像個鄰家的大男孩，即使已位居世界網壇頂端，卻沒有絲毫傲氣。

在球場上觀察明星球員多年的李志弘歸納明星球員的共同特質，除了天賦、專注能力及勤練之外，他們都有一雙能注意到球場上四面八方的眼睛，對方球員的一舉一動、面部表情，還有球場四周環境包括天氣的變化、現場觀眾反應都在他們掌握之中，隨時根據狀況調整打球方式和戰術，掌握致勝先機。

他表示，曾經有研究人員將一具特殊的攝影機裝在明星球員的胸前，這具攝影機直接反映了球星眼睛看到的角度，研究發現，一般球員看到的大概是正前方90度的扇形角度，而明星球員可以經由自我訓練看到左右180度全方位的位置。「這就是頂尖球員不同的地方」李志弘說。

幾乎每位明星球員都有自己比賽取勝的祕訣，李志弘舉例說，縱橫球場多年的俄羅斯球后「莎娃」（Maria Sarapova）每次擊球時都發出高分貝的聲音，令她的對手頗感頭痛，其實她這麼做一方面是用高聲量干擾對方的心理，另一方面藉用尖叫聲掩蓋她擊球時球拍和球接觸的聲音，使對方無法判斷她的球速和撃球方式，「勝負就在這毫釐之間」，李志弘表示。

1971年，李志弘小學二年級時隨父母從台灣移民到美國，先住在新澤西州，兩年後遷居到洛杉磯。他從小就喜歡打網球，對球拍中間方格狀的球線特別感興趣。閒暇時別的朋友去逛街，他則喜歡到網球店去看別人如何裝線，研究怎麼樣才能把線穿得更好。髙中二年級時他買了一台廉價的網球拍穿線機，原本只是想為自己的球拍穿線，結果後來每位球友都請他幫他們的球拍穿線，不僅因此賺了一些錢，也奠定了他日後穿線技術的基礎。

他大學唸的是心理系，畢業後面臨繼續深造或就業的選擇，他決定自己創業，朝自己熱愛的網球發展，於是他向父親借了一些錢再加上自己的積蓄，和哥哥在洛杉磯附近的阿凱迪亞市開了一家網球用品專賣店，除了販售網球用品之外，也幫客人的球拍穿線及教授網球。

「要做就做最好的」是李志弘工作的座右銘，他運用從小學習觀察到的穿線技巧，加上自己打球的體會，以及從心理學角度瞭解客人的需要，投注所有心力將每把球拍的線穿至完美。他的努力逐漸得到客人的肯定和讚賞，生意也從剛開始的門可羅雀，到後來業務蒸蒸日上，又開了幾家分店。

1993年，美國網球公開賽（US Open) 在紐約市舉行，有一位穿線師臨時有事無法前往，平時和李志弘有生意往來的球拍製造商正好是該年比賽的贊助者，由於知道李志弘穿線的好口碑，便邀請他去幫忙，從此開啟了他在網球界的穿線之路。這些年來，他成為世界四大網球公開賽的固定穿線人，也曾受邀參加在英國倫敦及巴西舉行的奧運網球賽。今年他也受邀參加在日本舉行的奧運比賽，但後來因疫情的影響未能成行。

穿線看似簡單，其實內藏許多學問。一般人以為，價錢昂貴的球線應該比較好，李志弘指出，這其實是一種「迷思」。事實上，球線的張力（tension）比球線的質料重要，張力磅數越高越能控制球路，反之則球速越快；好的穿線人會根據打球者的程度、經驗及打球方式來決定球線的磅數；有的人直排和橫排的球線還要用不同的磅數，目的在增加擊球時的旋轉速度。他說，球王費德勒的球線磅數在55至57磅之間，納達爾則一律用55磅的球線。

李志弘指出，參加大滿貫的選手一般要帶八支球拍打一場比賽，因為他們擊球力量很大，球線的損耗會改變張力磅數，需隨時更換球拍；有時比賽從白天打到晚上，因氣溫不同，也要改用張力不同的拍子；還有面對不同的對手也要用不同張力的拍子。由於豐富的穿線經驗，以及會針對每位明星球員的特點為他們的球拍穿線，李志弘因而名聲遠播，許多明星球員都指定要他穿線。李志弘在2016年被網球雜誌評選為當年「年度最佳穿線人」（Stringer Of The Year），他相當自豪獲得這項榮譽，因為這代表了網球界肯定他是這行業的佼佼者。

對於未來的計畫，李志弘表示，球線的材質日新月異，穿線的方式也要跟著進步，他還有許多要學的地方，將繼續參加各項比賽，向其他穿線者觀摩學習技巧；此外，他也想再開新的分店，為喜愛網球運動者提供優質的穿線服務。「網路上可以買到產品，但優質的服務是買不到的。」李志弘自豪地說。