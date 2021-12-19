醫藥短波／想要防癌 飲食與營養著手

癌症 是美國的第二大死因，據估計，僅靠飲食和營養就可以預防多達三分之一的病例。

1.多吃水果和蔬菜 ，不要喝打碎的果菜汁。

2.多吃煮熟番茄，科研報導，番茄中的抗氧化劑番茄紅素要比胡蘿蔔素和維生素E更有抗癌效用，特別對前列腺癌和肺癌的保護。

3.使用大蒜和洋蔥，因為可以阻止一種針對身體多個部位的強烈致癌的亞硝胺形成。

4.多用橄欖油，地中海國家幾乎全用橄欖油來烹飪和做沙拉，當地乳腺癌的發生率比美國低50%。

5.用葡萄當點心。紅葡萄的種子充滿了超抗氧化激活素，其實在紅酒和紅葡萄汁中也有，對許多類型的癌症，心臟病 和其他慢性退化性疾病都有重要的保護作用。

6.蛋白質的來源，可以選用富含脂肪酸 Omega-3 的魚類，如鮭魚、金槍魚和鯡魚。這種脂肪酸與降低前列腺癌的風險有關，如果不吃魚可以選用亞麻籽。

7.漿果不可少的，藍莓、黑莓或草莓都可以阻止體內自然發生的氧化過激反應，保護著細胞不受自由基的傷害。

8.別忘了要喝綠茶和牛奶。

怎麼安排和選擇食物呢？一般是一天的食物中¼是穀類， ¼是蛋白質另外½是蔬菜和水果。