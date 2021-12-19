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醫藥短波／呼吸中止症 腦部會缺氧引發慢性病

顔世蓮

聽說過，「睡眠呼吸中止症」是百病的源頭嗎？

正常人，若是睡眠時偶而呼吸不暢，自主神經就會自動反射呼氣，將阻塞物噴出或者坐直身子咳嗽，驚醒之後，又會繼續倒頭睡著。若是病態的情況，患者在睡覺時，呼吸會停止10到30秒，而且平均每晚發生30到400次。非常的可怕，那麼可想而知，對患者而言，就會出現了睡眠干擾、打鼾、輾轉反側、喘氣、困倦、睡不飽，而白天又精神不濟、神智不清、過度打瞌睡的情形。

到底多少人有這個毛病呢？

目前美國有超過超過一千八百萬人患病，而80%的人都不曾就診。根據密西根大學的一項調查研究，發現處於高風險65歲以上的人，只有8%接受了檢測。一般而言，男人、老人、肥胖、重度吸菸和酗酒者、脖子粗大、久坐不動的人容易患病。

為什麼有些人會因為睡眠呼吸中止症而猝死呢？

其實睡眠呼吸中止症伴隨而來的問題就是「長期的缺氧」，缺氧帶來的就是許多的慢性疾病，等到症狀出現的時候，情況已經非常的嚴重。因為缺氧會使心血管疾病增加，比如說心絞痛、心肌梗塞或腦中風，嚴重的時候自然會在睡眠中不幸猝死。

有什麼方法可以減緩這種症狀的風險嗎？

一般來說，一定要看診、服藥或者使用氣道正壓通氣機器（CPAP)，不過卧床的時候若是能夠側睡也可減輕症狀。另外，若是能夠減肥、避免飲酒和吸煙、合理的飲食、定期鍛鍊，過一種積極健康的生活，將可把風險降至最低。

猝死 中風 檢測

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