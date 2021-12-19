我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

星座／12月19日至12月25日 水瓶座精力旺盛 金牛座擔子沉重

科技紫微網

12星座12月19日至12月25日的運勢如何呢？請看解析。

牡羊座 總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座 總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

獅子座 總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天蠍座 總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：雲母白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 投資

上一則

封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨

下一則

旅遊／聖安東尼奧牧場 矽谷後院老少咸宜

延伸閱讀

星座／12月5日至12月11日 雙子座戀情加糖 天秤座鹹魚翻生

星座／12月5日至12月11日 雙子座戀情加糖 天秤座鹹魚翻生
星座／11月28日至12月4日 金牛座急則難成 獅子座面面俱到

星座／11月28日至12月4日 金牛座急則難成 獅子座面面俱到
星座／11月21日至27日 獅子座諸事順遂 天秤座運勢旺盛

星座／11月21日至27日 獅子座諸事順遂 天秤座運勢旺盛
星座／11/14-11/20星座運勢 處女座好運接踵 雙魚座愛情穩定

星座／11/14-11/20星座運勢 處女座好運接踵 雙魚座愛情穩定

熱門新聞

有高血壓疾病、吸菸等是罹患高膽固醇血症的高風險族群。（本報資料照片）

醫藥／高膽固醇血症 6大高危族群慎防

2021-12-12 02:17
許多亞裔孩子遵從父母的安排，學業有成。(美聯社)

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

2021-12-12 12:25
洛市中心的遊民巷。（記者李雪／攝影）

封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨

2021-12-13 19:01
青少年時期來美的華人孩子，更容易對環境產生糾結。(Getty Images)

封面故事／離鄉來美 1.5代苦悶無人知

2021-12-12 11:15
紐約市許多學生則認為特殊高中加深了種族隔離，其中不乏華裔青少年。（本報檔案照）

封面故事／「你爸爸是我的園丁」華裔兩代的種族意識為何對立？

2021-12-12 18:01
華人父母對孩子的關愛無微不至，有時卻忽略了孩子的精神需求。(本報檔案照)

封面故事／用愛融冰 爸媽改變來得及

2021-12-12 02:28

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了