星座／12月19日至12月25日 水瓶座精力旺盛 金牛座擔子沉重

12星座12月19日至12月25日的運勢如何呢？請看解析。

牡羊座 總運指數 ：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座 總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資 上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

獅子座 總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天秤座 總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天蠍座 總運指數：★★★☆☆

本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

射手座 總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：雲母白

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

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