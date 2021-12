稅務漫談／防個資被盜 IRS加強驗證系統

IRS正在加強其在線自助工具的身分驗證和登錄流程。(pexels)

在發生了一連串引人注目的資料洩露事件後,國稅局 (IRS )正在加強其在線自助工具的身分驗證和登錄流程。使用新驗證程序的納稅人可以使用現有的IRS在線服務。

更新的網站包括:兒童稅收抵免(Child Tax Credit Update Portal,網址是irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal);在線帳戶(View Your Account Information,網址是irs.gov/payments/view-your-tax-account);在線獲取資訊(Get Your Tax Record,網址是irs.gov/individuals/get-transcript);獲取身分保護 PIN (Get An Identity Protection PIN,網址是irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin);在線支付協議(Apply Online for a Payment Plan,網址是irs.gov/payments/online-payment-agreement-application)。

同時,國稅局還設立了稅務專業人士使用的項目,包括在線提交授權書2848表和8821表,處理稅務人士代表客戶的請求。另外,國稅局計畫在明年將更多應用程序轉換為新的身分驗證程序。

2015年,國稅局在發現身分竊賊截獲數百份稅表 後,被迫在納稅季節中期刪除其Get Transcript應用程序,在2016年通過改進重新啟動了該應用程序。IP PIN應用程序和IRS需要改進身分驗證的其他應用程序也發現了類似問題。目前,國稅局越來越依賴自助工具,因為其大部分工作人員在疫情期間無法工作,導致客服等待時間延長和電話接聽率驟減。與此同時,國稅局需要通過更多自助工具來適應新的政府紓困計畫,如增強的兒童稅收抵免每月付款。不過,這些工具為網絡犯罪分子提供可能有利可圖的身分盜竊目標,也激發了對更好的身分驗證程序的需求。

用在線工具 需創ID.me帳戶

國稅局希望新流程能夠通過擴大身分證件的使用範圍,並為嘗試在線驗證身分時遇到問題的納稅人增加服務台援助,從而惠及更多納稅人。國稅局正在求助於安全技術承包商ID.me,以確保敏感的納稅人信息只提供給合法擁有數據權利的人。

想要利用在線工具的納稅人將被要求使用ID.me帳戶登錄。到了明年夏天,那些已經擁有IRS用戶名的人可以繼續使用舊系統中的憑據登錄,但仍會提示他們盡快創建一個ID.me帳戶。從兒童稅收抵免更新門戶或其他政府機構擁有現有ID.me帳戶的任何人都可以使用其現有憑據登錄。為了通過ID.me驗證他們的身分,納稅人需要上傳身分證件的照片,如駕照、州身分證或護照。他們還需要使用智能手機或帶網絡攝像頭的電腦自拍。一旦他們的身分得到IRS和ID.me的驗證,他們就可以安全地訪問IRS在線服務。

目前,國稅局客服仍然需要長久的等待時間,各處當地辦事處也關閉接待,因此國稅局鼓勵納稅人盡可能在國稅局官網帳戶自助完成自己能力範圍內可做的事:比如查看自己是否欠稅、下載自己的稅表資訊、工資和帳戶、網上支付欠稅或預繳稅。

納稅人須加強安全意識

納稅人須在平日裡加強安全意識,降低資訊被盜的風險,例如使用具有防毒保護的安全軟體、增加密碼難度、學會識別及避免竊賊偽裝成正當組織(如銀行、信用卡公司乃至國稅局)的威脅性電話(Phone Scam)、網路釣魚郵件(Phishing)和簡訊,國稅局反覆提醒,它不會以電話和電郵方式聯繫納稅人,民眾接到電話詐騙應學會冷靜判斷,不輕易透露個人資訊。切勿點擊線上或電子郵件中的可疑鏈接。如果遇上,應致電1-800-366-4484或電郵[email protected]舉報有關電話、傳真或郵寄的網路釣魚詐騙活動。

遭遇資訊洩露的納稅人應當遵循聯邦貿易委員會(FTC)建議步驟:通知三家信用紀錄局(TransUnion、Experian或Equifax)在個人信用檔案設定免費的詐騙提醒,採取信用凍結防止他人存取信用紀錄,關閉未經本人許可而開設的帳戶等。讀者可瀏覽FTC有關身分盜竊的官網(www.identitytheft.gov)查詢指引,檢舉詐騙行為(www.ftccomplaintassistant.gov)。如果收到國稅局告知已成為稅務相關受害人的通知,或電子稅表因重複報稅(Duplicate)被退回,納稅人應立即填寫14039表「身分竊盜宣誓書」(Identity Theft Affidavit),並提供駕照、社安卡或護照等身分證明的副本,隨紙質稅表或通知一併寄出。(作者為註冊會計師)