料理功夫／胡桃南瓜佐冰淇淋

烤胡桃南瓜佐冰淇淋

現在正是南瓜大量上市的時候，推薦一款好吃又可愛的烤胡桃南瓜佐冰淇淋，品嘗時能感受到滿滿地甜蜜軟糯幸福感。

材料：

胡桃南瓜2～3顆、植物油1小勺、白芝麻少許、冰淇淋4～6球。

作法：

1.將胡桃南瓜除蒂，洗淨，縱向切開後將瓜瓤和種子去除乾淨，挖空處淋入一小勺植物油，撒上少許芝麻。

胡桃南瓜挖空，撒上芝麻。

2.烤箱預熱401℉（205℃），將處理好的南瓜放入烤盤，烤25分鐘即可。

3.烤熟從後取出放入碗碟中。待溫度稍稍降低時、在每片南瓜裡放入冰淇淋球。

烤胡桃南瓜，吃起來軟糯美味。 烤胡桃南瓜佐冰淇淋

小叮嚀：

1.南瓜要先洗淨再烤，以防泥沙破壞口感。

2.此料理可當餐後甜點，也可以當正餐食用，老少咸宜。

3.烤熟的南瓜可以連皮一起吃，口感和口味都將更加豐富。

胡桃南瓜

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