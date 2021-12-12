料理功夫／下飯好菜 梅干扣肉

梅干扣肉

梅干菜是一種用芥菜或油菜等蔬菜 加工後曬乾的乾菜，和五花肉一起蒸煮後，吸取了肉的香汁，五花肉也有梅干菜香味，兩者搭配肥而不膩、入口即化，是道下飯好菜。

材料：

五花肉1.4磅、梅干菜1包（約6盎司）、薑3片、蒜3粒、八角4個、蔥2根、冰糖3小塊、醬油9湯匙、油3湯匙、料酒2湯匙、小蘇打粉2茶匙、糖2茶匙、麻油2茶匙、胡椒粉少許。

梅干扣肉材料

作法：

1.蔥洗淨切段，蒜剝皮切粒，梅干菜用冷水洗淨，切成小段，均置一旁備用。

2.五花肉切成4塊，浸入小蘇打水8小時。煮一鍋水，用大火將蔥、薑、八角和五花肉煮滾後，轉小火續煮半小時；之後將五花肉取出，冷水洗淨瀝乾。

3.將五花肉放在砧板上，用剪刀或叉子在豬皮上戳幾個洞，以利入味。放入加了3湯匙醬油的碗中，醃漬 半小時。

4.醃好的五花肉放入350℉的氣炸鍋，每面炸6分鐘後，放入冰水浸15分鐘。等待的同時可調製醬汁，將醬油3湯匙、料酒1湯匙、糖2茶匙、胡椒粉少許拌勻，將五花肉切片後，肉皮向下醃漬半小時。

醃好的五花肉放入350℉的氣炸鍋。

5.擠乾梅干菜水份，取一平底鍋，鍋燒熱後轉小火，將梅干菜乾炒十分鐘（愈乾愈好），續放油3湯匙、蒜粒、醬油3湯匙、料酒1湯匙和冰糖，所有料一起炒勻。起鍋前淋上麻油，稍微翻炒後盛入肉碗中，盡量壓實。

6.取一蒸鍋，加熱後放入肉碗，並用一盤子蓋住大碗。先用大火蒸半小時，再轉小火蒸2小時即可熄火。稍涼後將碗和盤子自蒸鍋中取出，將梅干菜扣肉翻轉盛盤即可。

小叮嚀：

1.若家中沒有氣炸鍋，可用一般炒鍋炸五花肉。須加至少有一吋深的油，豬皮向下煎。

2.梅干菜須沖洗乾淨，除去雜質和鹽分。炒梅干菜時，如果發現加入佐料後變得太乾，可加少許水調整。

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