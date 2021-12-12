醫藥／長短腳 小心骨盆歪掉

足部有問題，也會影響到上半身。（記者林伯東／攝影）

千里之行，始於「足」下，腳是人體行動的第一個受力點，若有長短腳的人更不可輕忽其對健康的影響。台北榮總復健醫學部主治醫師李思慧表示，生活中，如果常常不自覺三七步、不自覺翹腳、睡覺固定一邊側躺，就要提高警覺，小心長短腳找上你。

李思慧指出，一個人的腿長、腳型幾乎來自遺傳，扁平足、高弓足、開張足，甚至很多女性以為是穿高跟鞋才有的拇指外翻，也多為天生的，後天外力、年齡增長只是「加速」症狀的發生。

以長短腳來說，僅0.5公分的落差看似微小，但大腦長期為了平衡讓身體用其他部位代償，身體終將發生問題。目前醫界投入長短腳的研究，已從最早期落差兩公分逐漸縮小，日本足部研究權威阿部勳教授發現，0.4公分以上的長短腳對氧氣利用率比正常人差，走路跑步相對耗能；美國文獻也指出，0.6公分以上的長短腳族群，骨盆絕對會歪掉。

隨著醫學的進步，已可以透過鞋墊改善足部問題，李思慧表示，若從孩童時期開始使用，便有「治療」的效果，對將來骨骼的生長發育較好，等生長板癒合後，鞋墊的功能則是「輔助」，可把鞋墊當成代罪羔羊，取代身體肌肉 關節可能出現代償作用，「寧願把鞋墊穿壞，也不要壞掉身體」。

「做一雙鞋墊最困難的部位是橫弓墊，也就是蹠骨墊。」李思慧說，有些功能鞋墊，只採用雨滴形狀強化設計黏上，幅度或許不符合自然人體，因此若能配合專業醫師評估，透過開模客製，做出來的蹠骨墊才能符合個人使用。

值得注意的是，假設足部要完美100分，鞋墊及鞋子占了75分，剩下的25分則要靠襪子，選對襪子跟適合鞋墊的鞋子很重要。挑鞋及鞋墊要注意鞋楦，應試穿15分鐘後，看看大腳趾跟第五個腳趾有沒有紅，就知道是不是過窄，若鞋身可以扭轉表示太軟，會影響鞋墊效果，鞋身內側要有特別加強的效果較好，鞋底不能有洞，以免鞋墊受力不均。

足部問題也會影響上半身，如骨盆旋轉、下背痛、腰椎滑脫、頸椎滑脫等。「要有對的運動配套才能全方位治療」，李思慧強調，2010年起，她的團隊開始投入智慧運動平台，預計今年下半年推出服務，藉著相對應的各式復健運動，在門診取得專業建議後，病人一回家手機 接通醫院的虛擬雲端 ，影片投影到自家電視螢幕，系統會告訴你運動頻率與次數，告訴你做得是否正確，比給一張衛教單或QR Code還有實際導引及督促作用。