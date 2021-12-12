醫藥／腹主動脈瘤 當心隨時破裂

腹主動脈瘤被稱為「隱形殺手」，腹部疼痛時，往往已經破裂。(本報資料照片)

「還以為只是單純的吃壞肚子，沒想到竟差點被死神抓走。」年約70的莊男，家族有主動脈瘤病史，但腎臟功能不佳，沒辦法打顯影劑，從未檢查過血管狀況。某日他的左腰突感到一陣疼痛，從後腰桿竄升陣痛感，沒過多久就冷汗直流，跪在地上怎麼也爬不起來，家人趕緊協助叫救護車。

並非血管長腫瘤 難觸摸到

當時恰好是下班的尖峰時刻，送抵醫院時，已呈現休克，診斷為腹主動脈瘤破裂，緊急動支架置放手術才救回一命。

台北萬芳醫院心臟血管外科主任李紹榕表示，腹主動脈位於兩顆腎臟中間，肚臍附近。腹主動脈瘤並不是指血管長腫瘤，而是血管「膨脹」，多發生在50歲以上的高齡者，男性罹患機率比女性高，家族中有人曾罹患腹主動脈瘤或冠狀動脈心臟病、周邊血管疾病，或有高血壓 、高血脂、糖尿病 以及抽菸習慣者，都是高危險群。

李紹榕指出，腹主動脈瘤被稱為「隱形殺手」，多數患者幾乎沒有症狀，也難以透過觸摸找到血管膨脹處，常常出現疼痛感，往往已是腹主動脈瘤破裂。

各國倡議篩檢 勝於治療

李紹榕表示，無論主動脈瘤或腹主動脈瘤破裂，都難以令人忍受，腹主動脈瘤破掉時，位置通常會靠近脊椎，患者常反映會先感受到腰部膨脹的疼痛，再感受到後背的疼痛。

李紹榕說，腹主動脈瘤破裂後，若沒有及時就醫，死亡率高達八到九成。

腹主動脈瘤死亡率高，各國皆在倡議篩檢勝於治療，對於高危險群會建議做腹部超音波檢測，若有家族史更是會協助做電腦斷層掃描檢查。

超過5公分應盡速拆彈

李紹榕指出，腹主動脈瘤大小介於4到5公分，每年破裂的機率為5%，一旦超過5公分，每年破裂的機率將提升至21%，皆會建議腹主動脈瘤超過5公分患者，應盡速動手術拆炸彈。

台北新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，曾有腹主動脈瘤的患者，住院準備接受「拆彈手術」，卻在手術當天早上，刷牙準備進手術房前腹主動脈瘤破裂，所以「什麼時候破裂，真的誰也都不敢保證。」

有抽菸習慣者也應警覺

洪惠風說，美國、英國、瑞典等先進國家，對於65歲以上長者，且為男性、有抽菸習慣者，皆會協助定期做篩檢，這類民眾應該要提高警覺，至少要做一次腹部超音波確認是否健康。

腹主動脈瘤高危險群

1.50歲以上

2.男性

3.有抽菸習慣

4.心血管疾病（高血壓、高血脂、糖尿病）

5.家族史

資料來源／台北新光醫院心臟內科主任洪惠風

製表／陳雨鑫