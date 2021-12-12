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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

養生／乾眼症 竟是免疫疾病作怪

卜敏正
醫師提醒，除了3C族，年長者或長期待冷氣房、長期戴隱形眼鏡、藥物誘發等都可能導致乾眼症。（記者卜敏正／翻攝）
醫師提醒，除了3C族，年長者或長期待冷氣房、長期戴隱形眼鏡、藥物誘發等都可能導致乾眼症。（記者卜敏正／翻攝）

台灣一名42歲陳女長期感覺眼睛疲勞、乾澀、有異物感、流淚，有時甚至視力模糊，眼睛若吹風或長時間使用手機情況更嚴重；日前到眼科就診診斷為乾眼症，同時發現陳女有口腔潰瘍、關節炎等症狀，經抽血檢驗免疫發炎指數呈陽性，診斷出患有紅斑性狼瘡，原來紅斑性狼瘡才是造成乾眼症元凶，經眼科及免疫風濕科治療，眼睛不適症狀大有改善。

台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院眼科主任林馥郁表示，乾眼症可能因為眼睛淚液分泌不足或者油脂層分泌不良或不足，診斷乾眼症採用「淚液分泌測試」，正常5分鐘內淚水分泌量可沾溼試紙達10mm，一旦淚液分泌少於5mm，可確診為乾眼症。

林馥郁說，乾眼症屬慢性病，不會根治，常見合併其他免疫性疾病，如類風濕性關節炎、全身乾燥症、甲狀腺眼疾或紅斑性狼瘡等，若長期不治療可能導致角膜破皮，更嚴重者，易發生角膜潰瘍或穿孔等症狀。

林馥郁指出，乾眼症治療方式最普遍為開立人工淚液，和局部類固醇眼藥水。會以患者嚴重度判斷用藥，部分民眾自行購買眼藥水、隨意點人工淚液，但未經醫師診斷而自行使用眼藥水，在錯誤用法下反而容易造成眼睛傷害。

林馥郁提醒，除3C族易罹患乾眼症外，年長者或長期待冷氣房、長期戴隱形眼鏡、藥物誘發等都可能導致乾眼症；另女性停經後因賀爾蒙改變，也易罹患乾眼症，建議除注意生活規律，避免長時間盯3C產品、書本，保持睡眠充足，休息時可閉眼睛或是熱敷，室內可擺放植物、魚缸，增加環境濕度，眼睛避免吹風，都是預防乾眼症好方法。

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