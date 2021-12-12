生活／珍稀植物 觀賞「屍花」驚艷

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今年十月下旬看到聖地牙哥 的新聞報導：我們聖地牙哥植物園 （San Diego Botanic Garden）內，有一棵「屍花」-Corpse Flower,預計在十月底，萬聖節 左右將盛開。由於它是世界上最高的花，不是時常開花，而且開花時間只有48小時，錯過將要再等四、五年。於是我們夫妻倆，莫不期盼萬聖節快快到來，準備要去看這個名字不太好聽的屍花。

根據維基百科記載，巨花魔芋(Titan arum)，又名屍花、學名叫泰坦魔芋（Amorphophallus titanium)，是天南星科魔芋屬植物。 巨花魔芋具有世界上最大的不分支花序。它是一種生長在印度尼西亞蘇門答臘島上的瀕危絕種的植物。野生植物不到1000棵，植物園和私人收藏目前有500棵。由於它含有屍體鹼，所以開放時往往會散發出腐屍般的臭味而聞名。

屍花一般壽命長達40年左右，屍花需要七到十年才能開花，然後每四到五年開花一次。聖地亞哥植物園的這株15歲的屍花，上一次開花是在2017年9月，這也是該植物園自2018年5月以來，首次開花的屍花。

為了保護這種珍稀植物，植物園將使用亨廷頓植物園（Huntington Botanic Garden)7月份收集和捐贈的花粉，對這棵屍花進行人工授粉。園方也正在與芝加哥植物園和其他植物園進行合作，以保留這個稀少的植物。

由於該植物每天以6英吋的速度在準備綻放。植物園也開通了24小時直播，供人上網同步查看，何時這植物會開放的日期。萬聖節那一天早上，我還特地打電話去詢問花開了沒？結果還是連到語音信箱：「目前未到開花時間，暫不開放」。這時我有一點憂心，因為第二天是星期一，該舘周一至周三是休假日，我真擔心失去賞花機會。到了晚上，先生又上網查看，啊！這下螢幕上已看到花長高了（已有31吋）而且已開了12小時，花旁邊還有人在走動。事不宜遲，我們立刻上網買票（每人12元），排到中午12時至12時30分賞花！

我們去賞花那一天，天氣晴朗，看到來參觀的人約九成都有戴口罩，大家一進來種屍花的花房，無不為那棵巨無霸的黃色花柱及在底端像是圍了一圈紫色裙擺的大魔芋而感到驚艷。眾人圍在它的四周頻頻擺好姿勢拍照，留下最美的印記！但對於花兒有沒有屍臭味這件事，好像一點也不計較了！

那天我特別穿了一套粉紅色的衣服，再戴上心愛的紅色帽子，就是想跟這棵奇花拍下令我永遠難忘的珍貴回憶！

我們也很珍惜這難得一見的美景。要不是我們年紀大了，將來越來越需要住在爾灣的孩子照顧，我們實在不願意離開有好天氣與美麗家園的聖地牙哥，也可以常來這個植物園欣賞奇花異草。