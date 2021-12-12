封面故事／離鄉來美 1.5代苦悶無人知

青少年時期來美的華人孩子，更容易對環境產生糾結。(Getty Images)

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）2012 年統計資料顯示，在抵達美國的數以萬計的移民和難民中，每年都有兒童和青少年被他們的父母帶到這個國家。例如，在2001年，大約31萬（17%）抵達美國的移民年齡在5至16歲之間。這些年輕人被稱為1.5代，因為他們處於「中間」狀態，既不全是美國人，也不僅僅是新人。

移民父母大多注重孩子的教育，期望他們能進入好的大學。(Getty Images)

學生與家長 關係衝突很多

紐約市 曼哈頓下東城高中英語老師敏主要服務新移民的學生。根據她在該校工作18年的經驗，她發現這些1.5代學生與其家長之間的關係和衝突「很多」，且他們的矛盾與美國出生的孩子與家長的矛盾「不太一樣」。這些在美國的初中和高中的1.5代，「出現的問題很大，需要社區關注」。

紐約華人劉先生的大兒子初三時移民來美，而小兒子在美國出生。他說，兩個兒子雖然出生在同一家庭裡，但生活習慣和文化觀念完全不同。

他說，大兒子在中國接受了初中教育，具有中國傳統文化的思維觀念。例如，他把來源地寫成中國，結果大學要按照留學生的標準收費。大兒子喜歡吃中餐，尤其是家鄉菜。大兒子的朋友主要是新移民和留學生。「他在外州讀碩士時，與兩個中國留學生 住在一起，成為鐵哥們。」

大兒子還懂得一些中國傳統禮節，如遇到長輩，他也知道叫人。他說，大兒子可以用中文與父母交流，而且用的中文也比較地道。他也看中文電視劇，尤其喜歡日韓女孩，「他將來找的對象應該是亞裔。」

小兒子則是另外一種情況。目前，小兒子在紐約市特殊高中讀書，朋友大多是外族裔，很少華裔。雖然小兒子在家裡吃中餐，但是若問他最喜歡吃什麼食物，他還是說三明治、漢堡包和熱狗。小兒子雖然也上中文學校，但是中文詞彙很少。一遇到複雜一點的事情，他就要用英語。他多次問小兒子將來準備在哪裡讀大學，小兒子總是顧左右而言他，「我估計他將來要去外州讀書，以便脫離父母。」

新移民謀生不易，有時還得到外州打工，仍然無法與家人團聚。(新華社)

父母期望高 孩子壓力更大

紐約華人Dennis的兒女分別為20歲和18歲，在紐約出生長大，現在都在上大學。他本以為兒女與中港台來的留學生應該容易成為朋友，因為都是華裔。「但是孩子說，他們與留學生玩不到一起，因為想法不同。」

下東城高中英語老師敏說，她教的學生多是1.5代。「他們多數來自廣東、福建，也有來自北方其他省份的。」有的孩子移民來美時，已經16、17歲或者已經18歲。由於父母對他們的期望很高，孩子承受的壓力更大；而父母與他們不容易交流，因此累積的矛盾越來越多。

她說，這些孩子的父親大多在孩子年幼時離開中國，來到美國打拚，也有的是母親先來美國。許多人通過各種方式拿到綠卡，然後再申請配偶和子女來美團聚。在孩子成長的關鍵階段，父親或母親不在身邊，感情生疏。

同時，夫妻之間長期分居，並且分居在兩個國家，也有交流缺失的問題。夫妻一方在家鄉帶著孩子，苦等綠卡，另一方在美忙於生計，配偶實際上處於半離婚狀態。終於來美團聚的時候，「孩子與父親或者母親已經十多年沒有見面了。」

這些家庭的父母對孩子的期望也很高，希望孩子努力學習，取得好成績，將來能夠考上好的大學，不枉家人分別這麼多年。但是，這些孩子在家鄉很可能就沒有好好讀書，再加上來到一個全新的英語環境，學習更加吃力。

另外，在家鄉時，這些十幾歲的孩子都有自己的交際圈。現在，他們隨著家長移民美國，脫離了原來的朋友圈，就等於連根拔起。於是，有人出現心理問題，「學生不來上課了，我就打電話找人。」這時，輔導員告訴她，這個孩子患上了憂鬱症。

敏說，父母對他們的孩子期望過高，而孩子不會英語，加上新移民家庭 經濟條件有限，所有這些都對孩子產生壓力。同時，父母為了謀生，早出晚歸，與孩子的溝通很少，也不願意參加學校舉辦的活動，因此「父母需要改變」。

2020年3月，紐約市爆發新冠疫情後，紐約市的學校全部關閉，實行網上上課。「我發現幾個孩子不上網課。」她告訴家長，他們的孩子可能有心理問題，但是家長沒有意識到，結果耽誤了孩子的治療。

她說，許多孩子出現心理障礙，表現為愛打遊戲，其實是在逃避，「他們需要與心理專家溝通」。該學校有自己的心理學家，可以給孩子做心理評估，但需要家長簽字同意。如果她給家長打電話建議他們同意給孩子做評估，但多數華人家長不同意。

經濟問題也是導致這些孩子出現精神問題的原因之一。她說，這些孩子隨著父母移民來美，先在親戚家落腳。「他們居住條件很差，孩子心裡很痛苦。」但父母因為不會英語，沒有技術，找工作不順利，就沒有能力改善家庭生活。

另外，還有許多父母來到美國後，在紐約找不到工作，只能去外州打餐館工。「有時，父母也分別在不同的州打工，實際上繼續分居。」但是，外州沒有像紐約市公立學校提供的雙語班，因此孩子要留在紐約市讀書。許多孩子邊讀書，邊打工。來到美國也與父母分居，他們與父母的關係也不可能恢復。

她說，父母認為，只要孩子來到美國，坐在教室裡學英語易如反掌，實際上這些父母並不理解孩子的需要。許多孩子已經適應家鄉的生活，並不想來美國；另一些孩子則認為自己將來總是要來美國的，因此在家鄉也沒有好好唸書。

不過，也有學習好的孩子，但是人數不多，大約20-30%讀了大學，有了好的發展。例如，有人找到了穩定工作，組建了家庭，甚至成為專業人士，如醫師、藥劑師、護士、教師等。還有的學生自己創業，經營餐館。當然，許多人仍然在打工。

1.5代仍然保持著家鄉的飲食習慣。（Getty Images）

夾兩種文化 獨特的群體

洛杉磯加州大學社會學教授周敏說，學者對1.5代的定義比較寬泛。一般的定義是在國外出生、移民時年齡13歲以下，但也有學者定義為移民時年齡18歲以下。這些1.5代的父母是「第一代」移民，即移民時已經是成年人，1.5代也不是出生在美國的「第二代」。1.5代年輕人與第一代和第二代是分開的，本質上不屬於任何一代。

儘管1.5代的定義不同，但大多數研究人員都認為，1.5代是一個獨特的群體。有的專家認為，他們既不是第一代移民，也不是第二代移民，既不是新移民，也不是美國人。第一代移民是出生在他或她的祖國並在成年後移民到新的東道國的個人。

過去的研究表明，第一代和第二代移民在身心發展階段、家庭社會化過程、學校和社會經歷以及對家鄉的取向等方面存在顯著差異。1.5代人生活在兩種文化之間：他們在學校參與主流文化，在家裡說他們的母語，但在學校只說英語。

有學者指出，1.5代這個詞通常被負面地視為不同且具有獨特需求，從而在教育機構內造成問題。他們這樣解釋1.5代人：他們部分受過外國教育，部分受過美國教育，可能會形成一種奇怪的語言使用模式：他們可能以英語為主導，他們可能在家語言主導，他們可能認同一種語言，但實際上更擅長另一種語言。