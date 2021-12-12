封面故事／用愛融冰 爸媽改變來得及

華人父母對孩子的關愛無微不至，有時卻忽略了孩子的精神需求。(本報檔案照)

紐約心念心理診所（Mind Connections Inc）曹君鴻（June）博士說，美國華人 的問題是，大多數父母和子女「關係淡漠」。這位美國臨床心理諮詢博士說，隨著父母年齡大了，想與子女和解，但不知道如何和解；也有的是子女想與父母和解，請專家幫忙。她說，解決辦法就是家庭成員之間要充分溝通。「他們互相了解對方的想法，找出問題所在，然後加以解決。」她透露，溝通的結果是，「大多數父母願意接受現實」。

曹君鴻說，她在幾年前創立心念心理診所，主要為華人提供中英文雙語心理顧問服務。她說，診所70-80%的客人是華人，包括新移民、1.5代和二代、留學生等華人群體。她說，第一代的父母與第二代或者1.5代子女之間的矛盾大多數是「由文化差異導致的」。

新移民大多對子女學業期望比較高，讓下一代承受很大壓力。 (Getty Images)

價值觀不同 兩代產生矛盾

她說，孩子傾向於美國文化，因為他們讀書、工作、交友都是美國人，比較喜歡美國文化中所強調對個體的尊重。而父母都是在成年後來美定居，仍然習慣用中國傳統文化要求孩子。「孩子在家和在外出現斷層，感到很矛盾。」

矛盾產生的原因之一是「父母對孩子期望值過高」。她說，華人父母多希望孩子能夠上常春藤名校，將來成為成功人士，如醫師、律師、工程師等。「而孩子的興趣不在於此，不認可父母制定的目標，也不考慮未來的收入和地位。」孩子的選擇往往更注重個人興趣。

例如，一位耶魯大學法學院畢業的華裔說，他真正喜歡的是做一名演員，而不是父母希望的律師。表面上看這個孩子事業有成，但他對這個工作沒有興趣，並不開心。這就是父母和子女的價值觀不同。

他說，華人父母比較重視努力工作，因此給孩子的周末安排得很滿，如要學習中文、鋼琴、游泳等，讓孩子一刻不得閒；而孩子覺得已經學習了五天，到了周末應該休息，何況很多東西他們並不喜歡。因此，父母與子女之間容易產生矛盾。

積極溝通、求同存異，有助於建立良好的親子關係。(Getty Images)

父母重權威 子女感覺不適

許多父親仍然保持中國傳統父親的形象，很少表達對子女的感情，他們表達關心的方式主要是批評。因此，子女就會認為父親不愛他們。直到有的父親已經七、八十歲，子女也已經成年，雙方關係仍然疏離，子女只是在感恩節、聖誕節象徵性地看望父親，「父親給予的創傷能讓他們記一輩子。」

曹君鴻說，華人父母對子女的教育方式（parenting style）容易激化與子女的矛盾。華人父母覺得自己是父母，具有權威，而且多以批評為主。她說，孩子渴望表揚，如果經常批評就會形成隔閡。有的孩子成年後，甚至有了自己的孩子，與父母也不能和好。

在華人家庭中，父母與子女關係是不平等的。例如，父母對孩子成績是A習以為常，若不拿A就要挨批。而孩子見到的美國同學的家庭關係則不同，他們父母與子女的關係是平等的。華人的教育方式與主流社會的教育方式不同，會讓子女感覺不適。

她說，如果孩子是一個敏感的孩子，這個批評就會無限放大，對孩子是一種創傷。「孩子就會認為，父母不是真正的愛我。他們愛我是有條件的，就是孩子要達到父母的要求才行。」

新移民應該入境隨俗，努力適應美國文化。(Getty Images)

犧牲掛嘴邊 孩子有負罪感

有的父母老是對孩子說，「當年為了你們，我們放棄了以前國外的事業和地位，在美國白手起家，重新開始…」，但是孩子不理解父母的苦心。「這種話讓孩子充滿負罪感。」她說，他們也會認為，這是你的選擇，與我沒有關係。這話會讓父母子女的關係更加緊張。

有的孩子患上憂鬱症 、焦慮症等心理問題，讓父母不能理解。有的父母說，他們當年受了很多苦，也沒有患上憂鬱症。而現在孩子的條件這麼好，卻患上了憂鬱症。「孩子要看心理醫生，但家長反對，認為沒有必要。」她說，父母主要關心孩子的身體健康，卻忽略孩子的心理健康。「等孩子出現了自殘、自殺想法和行為的時候，父母才帶他們來諮詢，這往往是問題已經積累太多太久了。」

賓州執照心理諮詢師李延曄（Maggie）發現，華裔孩子與原生家庭的矛盾表現在許多方面。例如，華人父母只看成績，忽視孩子的心理需求，給孩子造成很大的壓力；孩子另一半不能找西語裔和非洲裔；而且，很多華人家庭不接受同性戀 者。

大多數新移民來美之後忙於生計，與子女的溝通力不從心。(Getty Images)

情感需求 不止吃飽穿暖

她說，一名在紐約讀大二的男生出現精神障礙，被送進醫院。這個家庭於孩子12歲時從加州搬到賓州。「在加州，他們住在華人區，孩子有許多朋友。」他們搬到賓州的純白人社區，孩子沒有朋友了。

她從家長那裡了解到，父親對養育孩子沒有興趣，只是為了養兒防老，所以生了一兒一女。而媽媽不喜歡男孩，喜歡女孩，因此常常帶著女兒外出參加聚會，男孩缺乏「情感連結」，產生精神問題。「很多人不知道，孩子需要情感連結。」許多家長認為，只要給孩子吃飽穿暖就行了，但他們沒有感受到家庭的溫暖。

孩子上大學後由於受到學校發生的事情的刺激，孩子出現一些過激反應，被送到醫院的急診室。她說，實際上孩子上高中前就出現憂鬱症，但父母沒有帶孩子去看心理醫生，讓孩子意識到遇到問題是可以尋求幫助的。「孩子上了大學後，也不知道向誰求助。」

另外一名華裔女生因為談戀愛與家裡鬧得不可開交。「媽媽明確表示，不准她在高中交男朋友。」女兒在11年級偷偷交了一個男朋友，父母知道後拒絕接納這個男生。於是，女兒搬到親戚家居住。

女孩說自己是美國孩子，有交友的自由。「其他孩子能交朋友，為什麼我不能？」於是，17歲的女孩要學習開車方便約會，「媽媽沒有辦法，找到我諮詢，說要了解美國文化。」

她說，其實，這個女孩早就有了憂鬱症，曾經想自殺。「女孩說，與男朋友在一起，是她最開心的時候。」她說，家長是開店的，工作太忙，忽略了女兒的精神需求。 「現在，父母接納這個男孩，女孩也搬回家住了。」

目前，許多男生上網玩遊戲，女生在YouTube上追劇，學習受到影響。一些家長採取了許多辦法，比如沒收電腦、手機，甚至斷電斷網，但是無法戒掉孩子的網癮。她接待的客戶中，有幾個女生都有網癮，主要是她們與家長無法溝通。於是，這些女孩就在社交媒體交友聊天，「如果家長再不與子女溝通，這些孩子也許會被騙，產生惡果。」

華人新移民與下一代存在的文化差異，造成雙方隔閡。(本報檔案照)

華人婚戀觀 大多傳統保守

曹君鴻說，華人父母比較難以接受的是子女成為同性戀和變性人。她說，父母不接受，主要是擔心朋友、鄰居笑話。父母信奉傳統的家庭觀、婚姻觀，多數不會理解孩子的同性戀、不婚主義等想法。

她說，找她的人分為兩種情況。一種情況是，孩子在青春期出現這種苗頭，父母就會找到他們，希望「把孩子扳過來」。另外一種情況是，而當孩子成年後作為同性戀和變性人出櫃後，則找到他們，希望他們說服其父母能夠「接受他們」。

研究發現，多數的孩子是在青春期知道自己的性別。有的男孩在幾歲時就知道「自己是女孩」。她說，孩子出現這種情況，實際上已經在腦子裡存在很久了。她說，同性戀者變成異性戀者是很難的。面對這樣的現實，父母如果不接受，子女就會與父母越走越遠，故父母只能接受。

華人子女離家在外，容易受到美國文化的影響。（美聯社）

生活習慣有別 互相讓步

她說，有時父母與子女的矛盾，是父母的生活習慣所致。例如，有的母親喜歡給孩子碗裡夾菜。「父母則認為，給你夾菜就是愛你的表現。」但是，孩子不喜歡，不認可母親這種行為。由於父母年齡大了，不易改變習慣，因此她就會幫助子女接受這個現實，在有效溝通的前提下，對父母做出理解和讓步。

還有的矛盾是跟子女的童年經歷有關。「在我的心理諮詢診所，這是最常見的來訪客戶面臨的問題。」她說，經常會有成年子女對自己的原生家庭有心結，童年創傷沒有修復，他們與父母往往是一種「既愛又恨的關係」。孩子覺得父母對自己有虧欠，但父母可能從來都不知道，自己的行為對孩子造成過傷害。

李延曄說，她在十幾年前獲得心理諮詢師執照後，就在一個專業組織向社區提供諮詢服務，主要是向有18歲以下孩子的家庭提供諮詢服務，「服務對象以白人為主」。2015年，她開始提供網上諮詢服務，接觸的都是華裔家庭。她表示，外族裔移民家庭也有父母與二代之間的矛盾問題，但和華人移民家庭矛盾的不同。外族裔的問題主要是戀愛困擾和怎樣實現夢想，而華人家庭的主要矛盾是孩子面臨父母的巨大的壓力，這些壓力表現在學業、交友和同性戀上。

曹君鴻說，正視並接受現實，也不能再以過去觀念要求現在孩子，就是承認現代家庭關係已不再是傳統家庭的關係模式。矛盾本身不可怕，關鍵是學習怎樣積極的面對和處理。

華人觀念保守，大多難以接受子女是同性戀等少數群體。(Getty Images)

積極溝通 掌握三不原則

在解決矛盾的過程中，華人往往重視「和為貴」，強調維護「大局」。具體表現在盡量會克制自己、壓抑情緒、忍耐對彼此的不滿，以避免矛盾和衝突。她說，這種消極逃避的方式往往帶來的只是表面的和諧，一點也沒有得到解決深層次的真正問題，會導致父母與子女的關係漸行漸遠，甚至充滿敵意。

她說，有效溝通的方法有以下幾種。首先接受矛盾衝突的正面意義。其實父母和子女衝突的本質大多是源於愛，父母希望孩子未來生活更好；而孩子則是在意父母的感受才會內心糾結。其次，雙方要學會管理情緒、平復心情，不會在情急之下口不擇言，用話語傷害家人。表達時做到「三不」原則：不用攻擊性的語言指責、不要在情緒主宰下交流、不要總想「贏」。

在做出積極的努力去溝通後，問題有可能還是會存在，因為價值觀和立場難以在短期內做出大的改變。交流的結果不見得會是皆大歡喜，但這可能是目前能達到的最好結果，接受這樣一個現實，可以求同存異、和而不同。「只有這樣，才能在家庭關係中找到改善問題的答案。」

下東城高中英語老師敏說，她有兩個孩子，分別是7年級和10年級，現在都在紐約市讀最好的初中和高中。「我們家與孩子的關係也是困難重重。」她認為比較重要的是遇到困難應該尋找解決方案和尋求幫助。

她也帶了幾個家長群，非常關注父母和孩子之間的關係及心理健康，尤其在新冠疫情期間，存在很大很大的問題。她認為父母與子女交流最為重要，「若是出了問題，父母首先要與孩子溝通。」

如果不行，可以求助專業人士，孩子需要一個情緒發洩的出口。她說，她的女兒也曾經出現問題，但是孩子要求找專業的心理諮詢師，「我馬上給她找了一個。」

她的女兒定期與心理諮詢師溝通，「心理諮詢師只有嚴重的問題才對我說，若是一般內容就不對我講了。」她說，經過諮詢，女兒現在情緒比較穩定。