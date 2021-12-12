封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

許多亞裔孩子遵從父母的安排，學業有成。(美聯社)

洛杉磯加州大學 社會學教授周敏常年研究美國華人移民家庭 的代際關係和跨文化衝突問題。她說，在華人移民家庭，儒家的「孝順、好學、刻苦、自律」通常被作為教育子女的規範和行為準則。然而，這類準則執行起來並非易事，往往造成衝突。這是因為在華人移民家庭中，父母為外來移民，而子女則在美國本土出長大，兩代人的同化傾向和速度不同。「結果是，華人移民家庭中的代際衝突，既有常見的代際衝突特徵，更有移民家庭特有的跨文化衝突的因素。」

許多受訪者表示，他們與孩子的關係都是「一地雞毛，困難重重」。紐約一家醫院技師Anne有三個孩子，分別為27歲、22歲和15歲。她說，她感到她對孩子教育特別失敗，覺得孩子們現在都長成了「四不像」。她現在的感覺是，孩子養大了，也丟掉了。

經常溝通交流，有助於塑造親密的兩代人關係。（Getty Images）

放羊吃草 越來越難溝通

28年前，Anne大學畢業後從中國來美留學，感覺美國文化很先進。「我那時想做一個羊媽，把孩子交給學校和教師教育。」於是，她就對孩子採取放羊吃草的態度。她現在覺得自己與孩子們「越來越難溝通」。

她說，從學業上，三個孩子都很優秀，都考上紐約市好高中。「我只是在老大身上下點功夫，下面兩個沒有操心。」後來，上面兩個孩子都讀了好大學。「申請大學都是孩子自己搞定，沒讓我操心。」

但是，孩子們的穿衣打扮讓她「氣死了」。女兒穿的衣服經常露臍、露肩及露大腿，還要把頭髮染成藍色或紫色。而大兒子要打耳洞，戴耳環、染藍色頭髮。「我與他們為這事多次發生爭吵，尤其在孩子的青春期。」她說，好在孩子沒有太過分，讓她還能忍受。

去年3月，紐約爆發疫情，讀高中的小兒子在家裡上課一年多，患上「憂鬱症」。她認為，兒子的憂鬱症主要原因不是體內病變，而是環境問題。她說，如果小兒子去學校上學，有了朋友，經常去戶外運動，憂鬱症就會好了，但是，小兒子卻說是「腦子裡發生化學變化(chemical change)」，鬧著要看心理醫生。

後來，她就帶著小兒子去看心理醫生，並遵醫囑吃藥。小兒子服用後覺得見效，要求增加藥物劑量。但她認為，吃西藥將來無法回頭，建議小兒子去做針灸、吃中藥，「結果遭到三個孩子的攻擊」。她說，小兒子現在是15歲，她還能掌控，「要他喝中藥不得不喝」。但是，兩個大孩子不再吃中藥了。

孩子們對同性戀等（LGBT）態度很開放，甚至與他們交朋友。女兒的一個密友是男同性戀。孩子們認為，同性戀是正常的，是自然特性和個人選擇，應該受到尊重和保護。「若是與他們討論同性戀，孩子們經常威脅我。」

她說，她要求孩子們將來找對象最好找亞裔，只要不是日本人、韓國人，其他國家的都行。「我不希望孩子與外族裔結婚。」而孩子們對母親的這個要求非常反感。「孩子們無法理解，為什麼媽媽不喜歡日本人、韓國人。」

目前，老大已經畢業，找了一個半工，女兒大學畢業後就找到工作，老三正在上高中。「他們三個一夥，對付我們夫妻倆。」她怪自己在孩子小的時候沒有注意對孩子進行世界觀教育。「我總認為，孩子能夠考上好小學、好中學，就沒有問題了。」

她說，做留學生的時候學業比較重，就業以後忙於工作，很少過中國節日。「年復一年，對它們的意義都忘了。」現在，孩子對這些節日沒有印象；現在，她很後悔沒有從小帶著孩子們過中國傳統節日，讓孩子們了解中國的傳統文化。「現在有空了，孩子們已經長大，想教也來不及了。」

ABC即使從小就學中文，仍然習慣用英語溝通交流。(Getty Images)

拒絕父母插手 ABC追求獨立

紐約華人Dennis有一兒一女，都在紐約出生長大，分別為20歲和18歲。他說，ABC（美國出生的華人）是比較獨特的一個群體。「從文化上來講，他們位於華人與老外中間。」他說，他的孩子很早就確立了自己的職業志向。「孩子比較獨立，不讓父母過問。」

他說，兒子將來要做律師，女兒要當醫師。兒子去了南卡的杜克大學，而女兒申請到洛杉磯加大。「加州大學有九個校區，女兒申請了其中的八個。」他說，如果紐約的孩子在讀紐約市立大學（CUNY）和州立大學（SUNY），學費不要錢，女兒去加州讀書，每年要花費七、八萬元。兒女也很少與他們聯繫。「但是，一到交學費的時候，他們就來電話了。」

孩子在成長階段，大都有叛逆期。他說，他的女兒與媽媽經常發生矛盾，而兒子要好一些。他說，他們夫妻不強迫孩子做什麼。「如果孩子不願意做，就不做。」他舉例說，孩子一開始學的樂器是鋼琴，但是後來喜歡小提琴，「就同意他改學小提琴」。

他說，他們沒有強迫孩子學習什麼專業。如果強迫孩子選擇自己不喜歡的專業，不僅學不好，將來還要和父母對著幹，沒有必要。「這樣的例子已經發生很多了。」孩子讀完大學，參加工作，都是自己的事情。「我們給不了他們想要的生活，他們必須要靠自己的努力。」

孩子選擇專業的基礎是自己感興趣。「他自己選擇的，必須學好。」他說，這與中國傳統的思維不同。在中國，學生選擇專業考慮的是好找工作、掙錢多，但是美國的孩子選擇是根據興趣。有的孩子也可能選擇考古、歷史等就業比較難的專業。

華人離鄉背井，傳統思維和教育理念難以改變，但下一代的想法卻大不一樣。(路透)

思維西化 忽視中國傳統

Dennis說，ABC與移民父母的關係，與中港台出生的孩子相比要差些。中國有個說法，「我養你小，你養我老」。像移民這一代會孝順父母，但到了ABC這一代，就沒有了。

在孩子小的時候，他們經常帶著孩子回到中國的家鄉看看。但是，孩子大了以後，「一到暑假，都有自己的安排。」因此，孩子讀了高中以後，就再也沒有去中國。「他們覺得自己是美國人，對中國沒有感情。」實際上，孩子已經西化了。

他說，這些ABC不會主動關心父母。一旦他們結婚生子，他們會養育他們的下一代，不會要父母給他們照看。他也承認，這也不是絕對的，有的ABC與父母關係也不錯。「而半路來美的華人孩子，有孝順這個概念，與ABC不同。」

他對孩子將來的另一半沒有要求，「就是有想法，也不會對他們明說」。他估計，孩子未來的一半很可能是華人，也許是亞裔。他孩子的朋友中華人比較多。他說，在紐約市和長島好的高中裡，華人孩子很多，而且現在越來越多。

美國孩子成長過程比較自由，常讓華人孩子羨慕。（美聯社）

潛移默化 堅持溝通見效

紐約華人薛女士有一兒一女，都在紐約市上高中。她很早就聽人說，這些ABC的孩子很難和父母親近，主要是他們與父母的觀點常常發生矛盾。「為了克服這個問題，我經常找孩子談心。」她說，目前她和兩個孩子的「關係很好」。

她說，她在孩子四五歲的時候，就給孩子制定了一個睡眠儀式。在孩子睡到床上後，她要去與孩子講兩句對話。第一句是「good night」，孩子就回答：「good night。」第二句「I love you」，孩子就回答：「me too。」「這個習慣已經堅持了十幾年。」

她還主動和孩子聊天，談談學校的事情。「一開始，孩子不願意談，我就想辦法啟發他們。」例如，她反復追問今天學校裡發生了什麼事，同學們講了什麼話，班級裡有沒有同學感染新冠病毒。「孩子如果不願意講，我就耐心地坐在他們旁邊，沒話找話，因此他們也會講一些事情。」

另外，孩子父親每個周末要給孩子講一個故事。「一開始，我先生講的都是中國歷史故事。」例如，她的先生講過的故事有曹沖稱象、矛與盾等。現在，他就講美國時事。例如，芝加哥發生槍擊案，先生也講給孩子聽，與孩子討論問題在哪，遇到這樣的事情怎麼應對。

現在兩個孩子的身高都已經超過了媽媽，她也把兩個孩子當成大人對待。她說，許多華人家長喜歡強迫孩子選擇好找工作的專業，但是孩子並不喜歡，最後與父母反目成仇。「我早就對他們講，他們想學什麼就學什麼，尊重他們的選擇。」