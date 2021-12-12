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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

封面故事／媽媽罹癌 播客對話解心結

何卓賢
媽媽突然罹患癌症，Doreen利用錄製播客的機會，加深對母親的了解。(鬼島之音提供)
媽媽突然罹患癌症，Doreen利用錄製播客的機會，加深對母親的了解。(鬼島之音提供)

全球新冠疫情爆發的2020年3月，Doreen一家同時在面對他們人生中突如其來的關卡：媽媽Mish突然被診斷出膽囊癌第四期，醫生告知她最多還有一年的生命。

「得知消息當時是當機。不麻木之後情緒很複雜，有沮喪和恐懼，也有憤怒。但我也知道，如果現在跟媽媽沒有花時間聊聊，以後會後悔有很多沒有講到的話。」

對於許多華人移民家庭來說，坐下來開誠布公聊情緒、解心結，並非一件容易做到的事情。但媽媽突然罹患癌症，Doreen想要抓住機會更靠近、更了解母親一些。曾接受Spotify播客項目培訓、有兩年播客製作經驗的她，於是產生了與媽媽坐下來錄播客的想法。

「我們現在面對的這些挑戰，別的家庭應該也會有共鳴。我很幸運的是，媽媽喜歡成長、學習和挑戰自己。我邀請她做播客的時候，她的第一句話就是：好啊。」

從2020年7月到2021年5月，歷時將近一年，由鬼島之音製作的聲音紀錄片「一年的告白」，見證了Mish和Doreen母女間掏心的對話。

聲音紀錄片「一年的告白」，見證Mish和Doreen母女打開心結。(鬼島之音提供...
聲音紀錄片「一年的告白」，見證Mish和Doreen母女打開心結。(鬼島之音提供)

亞裔模範生 媽媽不知道的事

Doreen出生在紐約皇后區。父母作為新移民，生下她後仍然忙碌工作、創業，把四個月大的Doreen送到台灣爺爺奶奶身邊，一直到四歲才把她接回美國。但作為家中長女，Doreen一直都是以爭氣、乖巧懂事的模範生形象，出現在父母以及親戚面前：學習成績名列前茅，會彈鋼琴；她還是父母的貼心小棉襖，幫他們翻譯業務上的文件、解答移民父母對於美國社會的各種疑問。

小時候的Doreen被媽媽Mish抱在懷裡。(Doreen提供)
小時候的Doreen被媽媽Mish抱在懷裡。(Doreen提供)

深知父母要面對作為新移民的種種不易，她早早就學會了把委屈藏在心裡。這種委屈包括覺得父母對她有些照顧不周的虧欠，也包括美國社會對亞裔群體施加的壓力。

Doreen在白人多的學區長大，她坦言在這樣的學區生活，感受到了「語言和情緒上的暴力」。有一次Doreen請同學到家裡玩，對方打開冰箱後直接說「怎麼這麼臭」。

「他說『What is this shit』，就用『shit』這個詞，我覺得很羞恥，但不知道怎麼為自己說話。」

還有一次，Doreen在學校打電話，用中文告訴父母要晚點回家。一掛電話，就聽見附近的學生說「ching chong ching chong」惡意攻擊她，一群人都笑得很開心。

自小就要面對種族歧視，Doreen曾經覺得「好像沒有人站在我這邊」。正在忙碌創業的父母疲於奔波，到家也會跟Doreen分享他們生活的不易，在時間和精力上都無法給那個年紀的Doreen提供足夠的支持和指導。久而久之，Doreen學會了把委屈先藏在心裡面，也漸漸跟媽媽在心理上疏遠了。

在「一年的告白」第三集「愛與恨」中，Doreen哽咽著向媽媽吐露了藏掖多年的心結：

「回來美國，我又覺得，他們(父母)沒有真的了解我，反而是我要服務他們很多。並且因為，內心有個受傷的小孩子。」

回憶起青少年時期與媽媽的關係，Doreen的描述是「有一點表面」。「我覺得我要給她看到我沒有問題的樣子，但其實我是挺壓抑的，媽媽看不到我真正的面孔。」

得知媽媽Mish罹患癌症的消息不久後，Doreen陪伴她到醫院檢查。(Doree...
得知媽媽Mish罹患癌症的消息不久後，Doreen陪伴她到醫院檢查。(Doreen提供)

身分掙扎 移民小孩都要面對

因為四歲前在台灣，Doreen認為中文才是自己的母語，而英文是來美國念小學後才開始系統性學習的。不同的移民家庭小孩，對兩種語言有不同的掌握水平。中英讀寫都流暢的Doreen，亦坦言雙語對自己而言是「禮物」一樣的存在，「有不同語言在我的工具包，是多麼好的一件事。」

身分與文化認同，是許多移民家庭小孩要面對的事情。對於Doreen，生活成長於美國社會，種族歧視讓「找身分」的過程更不容易，卻也讓他更能夠體會其他移民小孩的糾結。一些亞裔移民小孩，長大後只會講英語，不會父母本國的母語，Doreen則覺得不需要對他們的選擇做任何評斷，因為美國社會很多時候對移民的要求原本就不公平。

「美國的基礎就是種族歧視，很多人長大過程中，就覺得他們要做一個選擇，覺得如果我要成為一個美國人，我就要捨棄我人生的一些方面。但這是不公平的。」

Doreen與Mish敞開心扉，話題越來越廣。(鬼島之音提供)
Doreen與Mish敞開心扉，話題越來越廣。(鬼島之音提供)

敞開心扉 跟自己、媽媽和解

被問及錄完所有集數後，跟媽媽之間的關係如何變化，Doreen表示，「不是一切都沒問題了，有時候還有衝突，可是我們之間的理解增加很多。」

每一次錄播客，母女兩人也無法肯定是不是能聊出高質的內容，但一定會給彼此足夠的信任。敞開心扉聊完彼此多年以來藏在心底的情緒後，兩人話題聊得越來越廣，從皈依聊到彼此的親密關係，聊到性愛話題，再聊到死亡，14集的音頻，成為了兩母女一次意料之外的冒險(adventure)。

至於對Doreen而言最大的收穫之一，是改變了她對癌症的看法。很多人在Mish剛生病的時候說會為她祈禱有奇跡出現。錄完整個播客之後，Doreen發現，奇跡對於她來說並不是癌症真的消失，而是她跟媽媽之間已經沒有什麼會覺得後悔的事情了。

「我所有想講的話，都有機會講出來了。我看到她很努力接納我，儘管我講了這麼多讓她滿受傷的話，她還是持續聆聽我，持續說：好，我還是你媽媽。」

醫生本來只給了Mish一年，而如今她已經撐過了一年八個月。Doreen說，他們已經非常幸運，但是媽媽的治療仍然很辛苦，每次做完化療都很虛弱。目前，一家人都盡量花最多的時間，去陪伴媽媽走接下來的路。

除夕夜，Doreen不忘記錄與媽媽的對話瞬間。(Doreen提供)
除夕夜，Doreen不忘記錄與媽媽的對話瞬間。(Doreen提供)

維繫家庭關係 值得努力

除了想要留下跟媽媽的珍貴對話，Doreen這個播客也是希望能夠讓與她一樣的移民家庭知道，每一段關係都不容易，但每一段關係就值得為之付出努力去維繫。

對於華人移民家庭來說，用中文去坦誠溝通情緒，仍然不是一件容易做到的事情。「特別是移民家庭，辛苦拚搏後更覺得他們需要維持住某一種面子。」

「但我想要傳達給大家的訊息是，我們值得為關係奮鬥。我不希望任何一個人覺得，他們需要一個人去面對這個世界。」

對於Doreen來說，播客獨有的聲音講故事媒介，帶有一種獨特的親密感，甚至讓他想起小時候在美國越洋給爺爺打電話的回憶。

「捨棄了一些別的感官，一些感官就可以打開。我和媽媽之間的對話，也能讓別人想到他們家庭的經歷。沒有畫面，但可以更好地思考他們身上的事情。」

移民家庭 種族歧視 癌症

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