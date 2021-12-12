親子／當笨蛋父母 孩子更聰明 (四之四)
剛進高中沒多久，女兒在一次課間不小心闖了大禍，害得一個同學受傷被送進醫院，好在後來並無大礙。按照學校規定，她應該被停課兩、三天。為此，學校副校長給我打了電話，徵詢家長的意見。我請副校長給我一點時間考慮一下。
「擺平」一切不是好事
放下電話後我思考再三，還是難以定奪。因為這一壞紀錄會影響女兒今後的大學申請，或許對她一輩子都會產生不良後果。我馬上諮詢了我任教學校的學生顧問，她是一名非常有經驗的「老江湖」，聽了後說：「妳有兩個選擇，一個是跟學校強調這只是個意外，請學校從輕處理，別上記錄。由於accident是事實，學校很有可能會尊重家長的意願。但這樣做的壞處是，會讓孩子產生無論自己辦砸什麼事，反正都會有個無所不能的媽媽為其善後的心理，對她今後的人生發展影響惡劣。另一個選擇是，就按照學校的規定辦，給她一個教訓，讓她知道今後必須處處小心，不得莽撞行事。至於那個壞記錄，假如她在高中期間都能做得非常好，到時也可以跟學校商議，提出刪除的要求。當然誰也不能保證學校最後會不會這樣做，這是有風險的。」
我聽了學生顧問的話，選擇後者，因為從長遠來看，給她一個深刻的教訓，同時激勵她更為努力、更為嚴格要求自己是個上策。即使到時學校不同意撤銷記錄，她進不了好大學，還有機會藉著考研究生來翻身。而一個壞思維習慣的產生，卻有可能帶來災難性的後果。事實證明我是對的，我跟她進行溝通，講清了利弊要害。她為此加倍努力，後來在學校居然有了「Harvard kid」（哈佛孩子，意思是以後會上哈佛的好苗子）的外號。申請大學時，我們才驚訝地發現，學校已經主動撤銷了那個壞記錄。真是壞事變好事，塞翁失馬焉知非福。
和大部分的年輕人一樣，上大學時，她在戀愛、學習生活等方面也有過波瀾。每次我都是耐心地聽她在電話裡講完事情的緣由和基本情況後，悄悄地用電話或email跟有關人員溝通。然後在她茫然不知所措時，裝作偶然想到的樣子對她說：「妳要不要問問那個誰誰誰，也許他／她能幫你？」或者是：「妳要不要試試這樣做、那樣做？」
我認為對於青少年來說，在他／她出了問題、碰到困難時，家長應該切忌大包大攬、試圖幫孩子「擺平」一切，也不能以命令、責怪的口氣交談。事情已經發生了，再怎麼責怪也沒用，想辦法幫助其解決問題才是當務之急。在為孩子提建議時，應儘量用soft tone（柔和的音調），或是家長不能確定、需孩子自己選擇的口氣進行交流，這樣孩子比較容易接受，而不是產生逆反心理。家長應該是孩子成長過程中的幕後英雄，而絕非前台明星。要讓孩子感到一切都是自己做的決定，而不是迫於家長壓力所做的違心選擇；讓孩子學會跌倒了自己爬起來，而不是由家長包辦代替。我們不是要炫耀家長的能耐，而是要給孩子成長的空間，希望他們能健康順利地發展。人生是個體驗的過程，只有嘗試過酸甜苦辣的人，才更能理解懂得人生的意義。
幫助孩子 先找思想癥結點
許多家長在孩子學習出現問題時，往往急著送其去上補習班或找人輔導，要不然就是自己親自上馬，充當老師、輔導員甚至是員警等角色；真是身兼數職、重任在肩，忙得不亦樂乎、精疲力竭、焦燥煩悶。我敬佩這些盡心盡職的家長們，真是可憐天下父母心！不過以我對兒童和青少年教育學、心理學等書籍浮光掠影般的粗讀，以及對這些理論的淺薄理解，覺得先找出思想層面的癥結所在，會比單純注重技術層面的幫助要有效得多。思想問題的解決，應該先於、並重於技術問題。
那時由於我來美國沒多久，對美國的教育體系毫無概念，就把女兒送去住家附近的一所小學；後來才知道該校在全市的排名中位於後列，是一所黑白混雜、亞裔較少的學校。她在小學一、二年級時，學習成績在這樣的班級中居然還是殿後，老師委婉地跟我反映她上課不專心、做事不認真等情況。
我感到問題的嚴重性，自責我忙於生計，忽略她的學習。怎麼辦呢？我並沒有像很多父母那樣，急著抓她學習的事或訓斥她三心二意，而是先觀察她的行為表現、跟她溝通瞭解情況後再說。我注意到她時常抱怨她的中文名字、她的頭髮顏色、她的中國人身分，並要求起個英文名，把頭髮染成淺黃色等，不一枚舉。這不就是Culture Shock（文化衝擊）或是Culture Identity（文化認同）和Culture confidence（文化自信）方面的問題嗎？
美國辛辛那提大學的時東陸教授在《論文化融入》一文中寫道：「當一個人在異域他鄉定居生活，就面臨著融入當地文化以及自己的文化歸屬問題，尤其是在移民大潮的今天。事實上，融入與歸屬的問題不僅僅侷限於僑居國外，而且發生在本國，比如那些離開故土、遠走他鄉的人。對於每一個人，無論來自何種文化，對於他心理上至關重要的，就是自己的文化認同。只有在建立完整而強烈的文化認同感之後，才會具備自尊、自信，以及堅強的心理力量和安全感。所以人類活動的主要內容之一就是尋找、建立、強化自己的文化認同。」
我覺得女兒的學習問題，應該是源自於她來美國上學後出現的文化認同和文化衝擊，以及由此而來的文化不自信所造成的，只有先解決了這個問題，才有可能真正解決學習問題。具體該怎麼做呢？趁著中國春節期間，我跟她的老師商量後，到她的班上給全班小朋友們講了中國春節的故事、與中國有關的霜淇淋由來（中國是最早懂得怎麼在冬季儲冰、夏季食冰的國家）等孩子們感興趣的事，還自掏腰包買了中國的點心、糖果等讓大家品嘗。
女兒班上的同學聽得津津有味，也吃得津津有味，女兒更是一臉興奮的樣子。有了這個好開頭，我再接再厲，找到校長、音樂老師以及學校家長會，提議辦個中國周的活動；我免費義務給各班學生在音樂課上講中國故事、教唱中文版的生日歌，還剪開皺紋紙當小彩綢揮舞著，算是跳中國的彩綢舞。當然，我也免不了買更多的中國點心糖果給大家品嘗。
最後一天，我請來幾位能歌善舞的中國朋友，利用學校的Assembly time（集會時間），給全校師生表演中國歌舞。事先我讓女兒學了中國舞，還給她準備一身中式舞蹈服裝，並配上漂亮的傳統中國頭飾，安排她在那幾位中國朋友的演出過程中穿插進去登台表演——我這應該是典型的「夾帶私貨」行為。
結果中國周的活動大獲成功，那位黑人校長事後見到我，跟我開玩笑說：「妳把我的學校變成中國學校了！」邊說還邊比畫著幾個中國舞的動作。那天演出結束後，女兒班上的同學還有其他班上的學生，個個搶著跟穿著演出服的女兒合影，並以能認識她、跟她說話為榮。她像眾星捧月般地被圍在中間，非常得意、自豪，小臉容光煥發、神采奕奕，儼然像個小明星。從此以後，她再也沒被別的小孩子欺負，上課時也沒心不在焉地縮在角落孤獨自卑。第二年，她便百裡挑一地考上了本市公立學校中的尖子班。笨蛋老媽這次算是瞎貓碰上死耗子，歪打正著地解決了問題。
平時「吝嗇」 必要時慷慨
我平常總是跟女兒哭窮，她要買什麼我認為不必要的東西時，我就會說：「媽媽沒那麼多錢，妳現在好好學習，以後爭取考上好大學、找到好工作，自己掙錢想買什麼不都可以了嗎？」我覺得很多父母對孩子的物質需求總是盡力滿足，試想一下，假如對孩子在物質上永遠是有求必應，「滿足滿足再滿足」，那她／他還能有什麼動力去努力奮鬥呢？不養出個啃老族來才怪呢！我寧願當個吝嗇的媽媽，讓她自己去想辦法吧。
所以她從十歲開始就打零工，譬如當個臨時保母（十二歲前有我在場）、打掃衛生、去餐館打工、幫別人照看小動物、輔導美國人學漢語等；上大學時為了多掙點錢，她竟然還考到了調酒師的執照。我相信這些經歷不僅能讓她掙點小錢，暫時滿足她的一點小欲望，更重要的是讓她懂得生活不易、我這個老媽養她不易，她應該珍惜所擁有的，並盡力去爭取更好的生活。
但我並不是一味地吝嗇小氣，必須分清情況，該出手時就出手。她上高中時，學校的一本學生刊物瀕臨「倒閉」，辦不下去了。她想接手過來，並到家長會上去做演講，以取得財務支持，把刊物繼續辦下去。但要說服家長們和讓學生們感興趣，必須先印出由她接管後的第一期，拿給家長看後才有可能得到「投資」，也才有可能在學生中打開僵局。而印刷這批刊物需要400多美元（十幾年前的400多美元並不是一筆小數目。一個節儉的三口之家，一個月的伙食費通常只要200、300美元），她哪有辦法一下子掙到這樣一筆錢？我看到她一臉愁容，便讓她詳細地給我講了她的計畫：她這個主編怎麼組織團隊、向什麼人徵稿、刊物怎麼吸引讀者、封面怎麼設計、到哪裡去印刷、怎樣發行？我覺得她很有想法，認為這是個能鍛鍊她多方面能力的好機會，便對她說：「媽媽來給妳出這筆錢吧。」她喜出望外。很快，這本由她自己設計封面、插圖並主編的刊物就印好了，也因此順利地得到了家長會的支持，她這個小主編一直做到考上大學為止。
孩子玩電腦遊戲得禁止？
女兒一度沉迷於電腦遊戲中，我勸解無效，怎麼辦呢？我只能退而求其次地跟她「談判」：「妳可以玩，但學習成績不能受影響，正常的課外活動不能受影響，休息不能受影響，否則我只好沒收電腦。」我覺得現在的孩子必須非常熟悉電腦，假如因噎廢食，對今後的學習和工作不利，只要在量上有所控制就行了。
有時看到她在玩，我還會走過去假裝興趣盎然地問她：「這是什麼遊戲？怎麼個玩法？」她總是會得意洋洋地跟我講解，還要教我怎麼玩，有次高興地告訴我，她在某個遊戲項目上進入了世界前幾名。我的反應是：「真棒！祝賀妳！不過妳總是在玩別人設計的遊戲，有沒有想過自己設計一款遊戲，讓大家玩個高興？那才酷呢。媽媽平常太忙了，沒空玩遊戲。但如果是妳設計的遊戲，我一定跟妳學著玩。」她愣了一下，亮晶晶的眼睛裡閃爍著光芒，若有所思地看著我。幸好當初沒有強行不讓她玩電腦，否則她後來將難以順利轉行進入IT界，並與合夥人一起創立自己的公司。
育兒該隨心還是科學化？
有的人說教育處於青春期的孩子，是一場讓父母勞心費神、傷腦又痛苦的較量。假如真的是這樣的話，那我覺得應該「鬥智」而非「鬥勇」。但要想在這場鬥智中獲勝，單靠我們與生俱來的本能，或者從親朋好友那裡得來的一點片段經驗是遠遠不夠的。應該學習一點青少年心理和教育知識，聽聽專業人士的系統講座，提升自己的有關認知和視野，把握整體、放開旁枝；遇到問題時才有可能做到心中有數、遇事不慌、進退有據、妥善處理，才有可能在這場「智鬥」中贏得主動權。
養育孩子是人間最深奧的一門學問、最艱難的一項工作，尤其是在當代社會。但大多數的父母都是憑本能和習慣從事，以「自然法則」處之，因此含辛茹苦、任勞任怨地把天才培養成庸才，便不足為奇，沒成為啃老族就謝天謝地了。也許有的人會說，「我已經這麼忙了，哪裡可能有時間來學這些？」這就像是這些年很流行的養生──「現在不養生，以後養醫生」的道理一樣。假如我們做父母的，不懂得教育孩子的一些基本的、正確的方法，那以後處理由此產生的各種問題上的時間就會更多。所謂的磨刀不誤砍柴工，應該也適用於此。
我不知道現在中國的情況怎樣。在美國的許多地方，各級政府教育部門和一些私營機構都有為家長和老師開設的相關講座或學習班，少數是免費的之外，大都是收費的。不管免費還是收費，我覺得都應該想辦法參加。就我個人而言，從中受益匪淺，學到了不少知識，受到了不少啟發。
可惜的是，10、20年前我去參加這樣的活動時，亞裔面孔極少，更不用說華裔了。我對此迷惑不解：如此重視教育的華人群體，為什麼不充分利用這麼好的機會呢？是沒錢嗎？可是華人在孩子的教育上是最捨得花錢的。是沒時間嗎？許多父母陪孩子去上這個班、那個班，或陪孩子做作業、練琴、學畫等，花的時間難道還少嗎？
是不知道有這些活動嗎？這些活動都是公開可查可見的，網上不難找到，有許多甚至在一些學校和公共圖書館貼出告示。抑或英語程度有限？但是很多華人在美國各大機構企業工作，英文應該沒有問題。
用我這個愚笨的腦子猜想一下，可能是家長們把勁都使在孩子身上了，卻忽視了提高自身的短板，或根本不認為自己需要做什麼樣的改變和提升。但願現在的情況有所改善。
有的家長遇到孩子出現問題時，總是希望單靠學校的老師、專業輔導員或心理醫生、親朋好友、或教會等來解決，把責任外推，而不從自身的角度思考解決之道。求助外援是必要的，尤其是專業人員的介入。但如果不處理好家長自身存在的問題，矛盾是不大可能得到徹底解決的。
我們是人不是神，每個人都會有自己的弱點缺點，都有不完美之處。假如做父母的不能意識到這一點，把自己有缺陷的性格情緒、處事方法、認知水準帶到教育孩子上來，出了問題只知道一味地指責怪罪、甚至打罵逼迫孩子，這對孩子公平嗎？能把孩子教好嗎？是勤動腦、少動口少動手容易見效，還是不假思索地訓斥甚至打罵，更能讓子女接受呢？
所以說，提高家長的育兒水準和能力，是教育成功的基石之一。Adele Faber和Elaine Mazlis撰寫的「How to talk so kids will listen & listen so kids will talk」一書，在這方面有很好的分析指導作用，建議家長閱讀。
授之以魚？還是授之以漁？
女兒是在幼稚園階段來到美國的，剛來時完全不懂英語。原本我可以先教她一點，方便她儘快熟悉適應這裡的生活，但我並沒這麼做。因為我希望她能夠學到標準的美式英語，也希望她能夠通過自己的摸索，去學習和瞭解這一新環境，培養她獨立的精神。
在她來美國後，去上幼稚園的第一天，走在路上我只教會她說三個英文字：peepee（尿尿）、poopoo（大便），和warter（水），並告訴她聽不懂別人說的話沒關係；我教她怎麼觀察和複述人家說的一些單詞，每天只要記住幾個詞就很棒了，還親親她的小臉說，「相信聰明的寶寶一定能做到」。到了學校後我又跟老師溝通，告知孩子的情況，並詢問老師在說一些關鍵的名詞或動詞時，能否配合做一點簡單的動作，以便女兒更容易明白。那個年輕的、活力四射的老師笑著說：「No problem！I will do that！」 (沒問題，我會這樣做的）。就這樣，女兒很快通過了英語關。
上小學時，有時要完成老師布置的作業得瞭解一些課堂外的知識。這些對於我來說是很簡單的問題，但我不想直接告訴她，只是把她帶到公共圖書館去，跟她說：「既然妳已經有了一定的閱讀能力，自己去看書吧，那樣妳可以知道得更多更好，說不定還可以教媽媽呢。」第一次到圖書館，她茫然地看著這麼多的書，拉著我要我幫她。我指了指坐在那裡的一位圖書管理員說：「那個阿姨比媽媽懂得多，妳去找她吧。」我希望她能夠從這些小事開始，學會將來遇到問題時能夠知道該怎樣尋找外界幫助，而不是只會依賴父母。
從此以後，她學會了有問題時自己在圖書館裡查閱資料，我這個笨蛋老媽只要把她帶到圖書館就行了；她看她的書，我悠哉悠哉地在一旁做我自己的事，完全不必像有些父母那樣，全程陪著孩子做作業。
在人生這條彎彎曲曲、凹凸不平、岔道眾多、誘惑不斷的路上，父母牽著孩子的手尋尋覓覓、兜兜轉轉，不停地擇路而行。人生便是在這一個又一個的選擇中度過的。每個家庭都有各自的困難、問題和解決方法，既不能一概而論，也不能照抄別人的經驗。
我寫下這篇文字，僅僅是想給一些做父母的朋友們，提供一點我的心得感受，不一定都是對的，更不一定適合您，要是能對您有一點點啟發就阿彌陀佛了。在如今這個「虎媽虎爸」之道盛行的時候，但願我這個「笨蛋老媽」的經歷能為其他家長提供另一個思考方向。希望父母和孩子都能夠把握時機、擁有正確的判斷力、決策力和行動力，選擇正確的道路，減少在育兒過程中產生的家庭糾紛和矛盾，活得更輕鬆快樂些。願天下父母用好您的選擇權，並給予和維護孩子必要的選擇權，為我們美好幸福的生活而努力。（全文完）
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