親子／當笨蛋父母 孩子更聰明 (四之四)

剛進高中沒多久,女兒在一次課間不小心闖了大禍,害得一個同學受傷被送進醫院,好在後來並無大礙。按照學校規定,她應該被停課兩、三天。為此,學校副校長給我打了電話,徵詢家長的意見。我請副校長給我一點時間考慮一下。

「擺平」一切不是好事

放下電話後我思考再三,還是難以定奪。因為這一壞紀錄會影響女兒今後的大學申請,或許對她一輩子都會產生不良後果。我馬上諮詢了我任教學校的學生顧問,她是一名非常有經驗的「老江湖」,聽了後說:「妳有兩個選擇,一個是跟學校強調這只是個意外,請學校從輕處理,別上記錄。由於accident是事實,學校很有可能會尊重家長的意願。但這樣做的壞處是,會讓孩子產生無論自己辦砸什麼事,反正都會有個無所不能的媽媽為其善後的心理,對她今後的人生發展影響惡劣。另一個選擇是,就按照學校的規定辦,給她一個教訓,讓她知道今後必須處處小心,不得莽撞行事。至於那個壞記錄,假如她在高中期間都能做得非常好,到時也可以跟學校商議,提出刪除的要求。當然誰也不能保證學校最後會不會這樣做,這是有風險的。」

我聽了學生顧問的話,選擇後者,因為從長遠來看,給她一個深刻的教訓,同時激勵她更為努力、更為嚴格要求自己是個上策。即使到時學校不同意撤銷記錄,她進不了好大學,還有機會藉著考研究生來翻身。而一個壞思維習慣的產生,卻有可能帶來災難性的後果。事實證明我是對的,我跟她進行溝通,講清了利弊要害。她為此加倍努力,後來在學校居然有了「Harvard kid」(哈佛孩子,意思是以後會上哈佛的好苗子)的外號。申請大學時,我們才驚訝地發現,學校已經主動撤銷了那個壞記錄。真是壞事變好事,塞翁失馬焉知非福。

和大部分的年輕人一樣,上大學時,她在戀愛、學習生活等方面也有過波瀾。每次我都是耐心地聽她在電話裡講完事情的緣由和基本情況後,悄悄地用電話或email跟有關人員溝通。然後在她茫然不知所措時,裝作偶然想到的樣子對她說:「妳要不要問問那個誰誰誰,也許他/她能幫你?」或者是:「妳要不要試試這樣做、那樣做?」

我認為對於青少年來說,在他/她出了問題、碰到困難時,家長應該切忌大包大攬、試圖幫孩子「擺平」一切,也不能以命令、責怪的口氣交談。事情已經發生了,再怎麼責怪也沒用,想辦法幫助其解決問題才是當務之急。在為孩子提建議時,應儘量用soft tone(柔和的音調),或是家長不能確定、需孩子自己選擇的口氣進行交流,這樣孩子比較容易接受,而不是產生逆反心理。家長應該是孩子成長過程中的幕後英雄,而絕非前台明星。要讓孩子感到一切都是自己做的決定,而不是迫於家長壓力所做的違心選擇;讓孩子學會跌倒了自己爬起來,而不是由家長包辦代替。我們不是要炫耀家長的能耐,而是要給孩子成長的空間,希望他們能健康順利地發展。人生是個體驗的過程,只有嘗試過酸甜苦辣的人,才更能理解懂得人生的意義。

幫助孩子 先找思想癥結點

許多家長在孩子學習出現問題時,往往急著送其去上補習班或找人輔導,要不然就是自己親自上馬,充當老師、輔導員甚至是員警等角色;真是身兼數職、重任在肩,忙得不亦樂乎、精疲力竭、焦燥煩悶。我敬佩這些盡心盡職的家長們,真是可憐天下父母心!不過以我對兒童和青少年教育學、心理學等書籍浮光掠影般的粗讀,以及對這些理論的淺薄理解,覺得先找出思想層面的癥結所在,會比單純注重技術層面的幫助要有效得多。思想問題的解決,應該先於、並重於技術問題。

那時由於我來美國沒多久,對美國的教育體系毫無概念,就把女兒送去住家附近的一所小學;後來才知道該校在全市的排名中位於後列,是一所黑白混雜、亞裔較少的學校。她在小學一、二年級時,學習成績在這樣的班級中居然還是殿後,老師委婉地跟我反映她上課不專心、做事不認真等情況。

我感到問題的嚴重性,自責我忙於生計,忽略她的學習。怎麼辦呢?我並沒有像很多父母那樣,急著抓她學習的事或訓斥她三心二意,而是先觀察她的行為表現、跟她溝通瞭解情況後再說。我注意到她時常抱怨她的中文名字、她的頭髮顏色、她的中國人身分,並要求起個英文名,把頭髮染成淺黃色等,不一枚舉。這不就是Culture Shock(文化衝擊)或是Culture Identity(文化認同)和Culture confidence(文化自信)方面的問題嗎?

美國辛辛那提大學的時東陸教授在《論文化融入》一文中寫道:「當一個人在異域他鄉定居生活,就面臨著融入當地文化以及自己的文化歸屬問題,尤其是在移民大潮的今天。事實上,融入與歸屬的問題不僅僅侷限於僑居國外,而且發生在本國,比如那些離開故土、遠走他鄉的人。對於每一個人,無論來自何種文化,對於他心理上至關重要的,就是自己的文化認同。只有在建立完整而強烈的文化認同感之後,才會具備自尊、自信,以及堅強的心理力量和安全感。所以人類活動的主要內容之一就是尋找、建立、強化自己的文化認同。」

我覺得女兒的學習問題,應該是源自於她來美國上學後出現的文化認同和文化衝擊,以及由此而來的文化不自信所造成的,只有先解決了這個問題,才有可能真正解決學習問題。具體該怎麼做呢?趁著中國春節期間,我跟她的老師商量後,到她的班上給全班小朋友們講了中國春節的故事、與中國有關的霜淇淋由來(中國是最早懂得怎麼在冬季儲冰、夏季食冰的國家)等孩子們感興趣的事,還自掏腰包買了中國的點心、糖果等讓大家品嘗。

女兒班上的同學聽得津津有味,也吃得津津有味,女兒更是一臉興奮的樣子。有了這個好開頭,我再接再厲,找到校長、音樂老師以及學校家長會,提議辦個中國周的活動;我免費義務給各班學生在音樂課上講中國故事、教唱中文版的生日歌,還剪開皺紋紙當小彩綢揮舞著,算是跳中國的彩綢舞。當然,我也免不了買更多的中國點心糖果給大家品嘗。

最後一天,我請來幾位能歌善舞的中國朋友,利用學校的Assembly time(集會時間),給全校師生表演中國歌舞。事先我讓女兒學了中國舞,還給她準備一身中式舞蹈服裝,並配上漂亮的傳統中國頭飾,安排她在那幾位中國朋友的演出過程中穿插進去登台表演——我這應該是典型的「夾帶私貨」行為。

結果中國周的活動大獲成功,那位黑人校長事後見到我,跟我開玩笑說:「妳把我的學校變成中國學校了!」邊說還邊比畫著幾個中國舞的動作。那天演出結束後,女兒班上的同學還有其他班上的學生,個個搶著跟穿著演出服的女兒合影,並以能認識她、跟她說話為榮。她像眾星捧月般地被圍在中間,非常得意、自豪,小臉容光煥發、神采奕奕,儼然像個小明星。從此以後,她再也沒被別的小孩子欺負,上課時也沒心不在焉地縮在角落孤獨自卑。第二年,她便百裡挑一地考上了本市公立學校中的尖子班。笨蛋老媽這次算是瞎貓碰上死耗子,歪打正著地解決了問題。

平時「吝嗇」 必要時慷慨

我平常總是跟女兒哭窮,她要買什麼我認為不必要的東西時,我就會說:「媽媽沒那麼多錢,妳現在好好學習,以後爭取考上好大學、找到好工作,自己掙錢想買什麼不都可以了嗎?」我覺得很多父母對孩子的物質需求總是盡力滿足,試想一下,假如對孩子在物質上永遠是有求必應,「滿足滿足再滿足」,那她/他還能有什麼動力去努力奮鬥呢?不養出個啃老族來才怪呢!我寧願當個吝嗇的媽媽,讓她自己去想辦法吧。

所以她從十歲開始就打零工,譬如當個臨時保母(十二歲前有我在場)、打掃衛生、去餐館打工、幫別人照看小動物、輔導美國人學漢語等;上大學時為了多掙點錢,她竟然還考到了調酒師的執照。我相信這些經歷不僅能讓她掙點小錢,暫時滿足她的一點小欲望,更重要的是讓她懂得生活不易、我這個老媽養她不易,她應該珍惜所擁有的,並盡力去爭取更好的生活。

但我並不是一味地吝嗇小氣,必須分清情況,該出手時就出手。她上高中時,學校的一本學生刊物瀕臨「倒閉」,辦不下去了。她想接手過來,並到家長會上去做演講,以取得財務支持,把刊物繼續辦下去。但要說服家長們和讓學生們感興趣,必須先印出由她接管後的第一期,拿給家長看後才有可能得到「投資」,也才有可能在學生中打開僵局。而印刷這批刊物需要400多美元(十幾年前的400多美元並不是一筆小數目。一個節儉的三口之家,一個月的伙食費通常只要200、300美元),她哪有辦法一下子掙到這樣一筆錢?我看到她一臉愁容,便讓她詳細地給我講了她的計畫:她這個主編怎麼組織團隊、向什麼人徵稿、刊物怎麼吸引讀者、封面怎麼設計、到哪裡去印刷、怎樣發行?我覺得她很有想法,認為這是個能鍛鍊她多方面能力的好機會,便對她說:「媽媽來給妳出這筆錢吧。」她喜出望外。很快,這本由她自己設計封面、插圖並主編的刊物就印好了,也因此順利地得到了家長會的支持,她這個小主編一直做到考上大學為止。

孩子玩電腦遊戲得禁止?

女兒一度沉迷於電腦遊戲中,我勸解無效,怎麼辦呢?我只能退而求其次地跟她「談判」:「妳可以玩,但學習成績不能受影響,正常的課外活動不能受影響,休息不能受影響,否則我只好沒收電腦。」我覺得現在的孩子必須非常熟悉電腦,假如因噎廢食,對今後的學習和工作不利,只要在量上有所控制就行了。

有時看到她在玩,我還會走過去假裝興趣盎然地問她:「這是什麼遊戲?怎麼個玩法?」她總是會得意洋洋地跟我講解,還要教我怎麼玩,有次高興地告訴我,她在某個遊戲項目上進入了世界前幾名。我的反應是:「真棒!祝賀妳!不過妳總是在玩別人設計的遊戲,有沒有想過自己設計一款遊戲,讓大家玩個高興?那才酷呢。媽媽平常太忙了,沒空玩遊戲。但如果是妳設計的遊戲,我一定跟妳學著玩。」她愣了一下,亮晶晶的眼睛裡閃爍著光芒,若有所思地看著我。幸好當初沒有強行不讓她玩電腦,否則她後來將難以順利轉行進入IT界,並與合夥人一起創立自己的公司。

育兒該隨心還是科學化?

有的人說教育處於青春期的孩子,是一場讓父母勞心費神、傷腦又痛苦的較量。假如真的是這樣的話,那我覺得應該「鬥智」而非「鬥勇」。但要想在這場鬥智中獲勝,單靠我們與生俱來的本能,或者從親朋好友那裡得來的一點片段經驗是遠遠不夠的。應該學習一點青少年心理和教育知識,聽聽專業人士的系統講座,提升自己的有關認知和視野,把握整體、放開旁枝;遇到問題時才有可能做到心中有數、遇事不慌、進退有據、妥善處理,才有可能在這場「智鬥」中贏得主動權。

養育孩子是人間最深奧的一門學問、最艱難的一項工作,尤其是在當代社會。但大多數的父母都是憑本能和習慣從事,以「自然法則」處之,因此含辛茹苦、任勞任怨地把天才培養成庸才,便不足為奇,沒成為啃老族就謝天謝地了。也許有的人會說,「我已經這麼忙了,哪裡可能有時間來學這些?」這就像是這些年很流行的養生──「現在不養生,以後養醫生」的道理一樣。假如我們做父母的,不懂得教育孩子的一些基本的、正確的方法,那以後處理由此產生的各種問題上的時間就會更多。所謂的磨刀不誤砍柴工,應該也適用於此。

我不知道現在中國的情況怎樣。在美國的許多地方,各級政府教育部 門和一些私營機構都有為家長和老師開設的相關講座或學習班,少數是免費的之外,大都是收費的。不管免費還是收費,我覺得都應該想辦法參加。就我個人而言,從中受益匪淺,學到了不少知識,受到了不少啟發。

可惜的是,10、20年前我去參加這樣的活動時,亞裔面孔極少,更不用說華裔了。我對此迷惑不解:如此重視教育的華人 群體,為什麼不充分利用這麼好的機會呢?是沒錢嗎?可是華人在孩子的教育上是最捨得花錢的。是沒時間嗎?許多父母陪孩子去上這個班、那個班,或陪孩子做作業、練琴、學畫等,花的時間難道還少嗎?

是不知道有這些活動嗎?這些活動都是公開可查可見的,網上不難找到,有許多甚至在一些學校和公共圖書館 貼出告示。抑或英語程度有限?但是很多華人在美國各大機構企業工作,英文應該沒有問題。

用我這個愚笨的腦子猜想一下,可能是家長們把勁都使在孩子身上了,卻忽視了提高自身的短板,或根本不認為自己需要做什麼樣的改變和提升。但願現在的情況有所改善。

有的家長遇到孩子出現問題時,總是希望單靠學校的老師、專業輔導員或心理醫生、親朋好友、或教會等來解決,把責任外推,而不從自身的角度思考解決之道。求助外援是必要的,尤其是專業人員的介入。但如果不處理好家長自身存在的問題,矛盾是不大可能得到徹底解決的。

我們是人不是神,每個人都會有自己的弱點缺點,都有不完美之處。假如做父母的不能意識到這一點,把自己有缺陷的性格情緒、處事方法、認知水準帶到教育孩子上來,出了問題只知道一味地指責怪罪、甚至打罵逼迫孩子,這對孩子公平嗎?能把孩子教好嗎?是勤動腦、少動口少動手容易見效,還是不假思索地訓斥甚至打罵,更能讓子女接受呢?

所以說,提高家長的育兒水準和能力,是教育成功的基石之一。Adele Faber和Elaine Mazlis撰寫的「How to talk so kids will listen & listen so kids will talk」一書,在這方面有很好的分析指導作用,建議家長閱讀。

授之以魚?還是授之以漁?

女兒是在幼稚園階段來到美國的,剛來時完全不懂英語。原本我可以先教她一點,方便她儘快熟悉適應這裡的生活,但我並沒這麼做。因為我希望她能夠學到標準的美式英語,也希望她能夠通過自己的摸索,去學習和瞭解這一新環境,培養她獨立的精神。

在她來美國後,去上幼稚園的第一天,走在路上我只教會她說三個英文字:peepee(尿尿)、poopoo(大便),和warter(水),並告訴她聽不懂別人說的話沒關係;我教她怎麼觀察和複述人家說的一些單詞,每天只要記住幾個詞就很棒了,還親親她的小臉說,「相信聰明的寶寶一定能做到」。到了學校後我又跟老師溝通,告知孩子的情況,並詢問老師在說一些關鍵的名詞或動詞時,能否配合做一點簡單的動作,以便女兒更容易明白。那個年輕的、活力四射的老師笑著說:「No problem!I will do that!」 (沒問題,我會這樣做的)。就這樣,女兒很快通過了英語關。

上小學時,有時要完成老師布置的作業得瞭解一些課堂外的知識。這些對於我來說是很簡單的問題,但我不想直接告訴她,只是把她帶到公共圖書館去,跟她說:「既然妳已經有了一定的閱讀能力,自己去看書吧,那樣妳可以知道得更多更好,說不定還可以教媽媽呢。」第一次到圖書館,她茫然地看著這麼多的書,拉著我要我幫她。我指了指坐在那裡的一位圖書管理員說:「那個阿姨比媽媽懂得多,妳去找她吧。」我希望她能夠從這些小事開始,學會將來遇到問題時能夠知道該怎樣尋找外界幫助,而不是只會依賴父母。

從此以後,她學會了有問題時自己在圖書館裡查閱資料,我這個笨蛋老媽只要把她帶到圖書館就行了;她看她的書,我悠哉悠哉地在一旁做我自己的事,完全不必像有些父母那樣,全程陪著孩子做作業。

在人生這條彎彎曲曲、凹凸不平、岔道眾多、誘惑不斷的路上,父母牽著孩子的手尋尋覓覓、兜兜轉轉,不停地擇路而行。人生便是在這一個又一個的選擇中度過的。每個家庭都有各自的困難、問題和解決方法,既不能一概而論,也不能照抄別人的經驗。

我寫下這篇文字,僅僅是想給一些做父母的朋友們,提供一點我的心得感受,不一定都是對的,更不一定適合您,要是能對您有一點點啟發就阿彌陀佛了。在如今這個「虎媽虎爸」之道盛行的時候,但願我這個「笨蛋老媽」的經歷能為其他家長提供另一個思考方向。希望父母和孩子都能夠把握時機、擁有正確的判斷力、決策力和行動力,選擇正確的道路,減少在育兒過程中產生的家庭糾紛和矛盾,活得更輕鬆快樂些。願天下父母用好您的選擇權,並給予和維護孩子必要的選擇權,為我們美好幸福的生活而努力。(全文完)