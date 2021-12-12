親子／當笨蛋父母 孩子更聰明 (四之四)

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剛進高中沒多久，女兒在一次課間不小心闖了大禍，害得一個同學受傷被送進醫院，好在後來並無大礙。按照學校規定，她應該被停課兩、三天。為此，學校副校長給我打了電話，徵詢家長的意見。我請副校長給我一點時間考慮一下。

「擺平」一切不是好事

放下電話後我思考再三，還是難以定奪。因為這一壞紀錄會影響女兒今後的大學申請，或許對她一輩子都會產生不良後果。我馬上諮詢了我任教學校的學生顧問，她是一名非常有經驗的「老江湖」，聽了後說：「妳有兩個選擇，一個是跟學校強調這只是個意外，請學校從輕處理，別上記錄。由於accident是事實，學校很有可能會尊重家長的意願。但這樣做的壞處是，會讓孩子產生無論自己辦砸什麼事，反正都會有個無所不能的媽媽為其善後的心理，對她今後的人生發展影響惡劣。另一個選擇是，就按照學校的規定辦，給她一個教訓，讓她知道今後必須處處小心，不得莽撞行事。至於那個壞記錄，假如她在高中期間都能做得非常好，到時也可以跟學校商議，提出刪除的要求。當然誰也不能保證學校最後會不會這樣做，這是有風險的。」

我聽了學生顧問的話，選擇後者，因為從長遠來看，給她一個深刻的教訓，同時激勵她更為努力、更為嚴格要求自己是個上策。即使到時學校不同意撤銷記錄，她進不了好大學，還有機會藉著考研究生來翻身。而一個壞思維習慣的產生，卻有可能帶來災難性的後果。事實證明我是對的，我跟她進行溝通，講清了利弊要害。她為此加倍努力，後來在學校居然有了「Harvard kid」（哈佛孩子，意思是以後會上哈佛的好苗子）的外號。申請大學時，我們才驚訝地發現，學校已經主動撤銷了那個壞記錄。真是壞事變好事，塞翁失馬焉知非福。

和大部分的年輕人一樣，上大學時，她在戀愛、學習生活等方面也有過波瀾。每次我都是耐心地聽她在電話裡講完事情的緣由和基本情況後，悄悄地用電話或email跟有關人員溝通。然後在她茫然不知所措時，裝作偶然想到的樣子對她說：「妳要不要問問那個誰誰誰，也許他／她能幫你？」或者是：「妳要不要試試這樣做、那樣做？」

我認為對於青少年來說，在他／她出了問題、碰到困難時，家長應該切忌大包大攬、試圖幫孩子「擺平」一切，也不能以命令、責怪的口氣交談。事情已經發生了，再怎麼責怪也沒用，想辦法幫助其解決問題才是當務之急。在為孩子提建議時，應儘量用soft tone（柔和的音調），或是家長不能確定、需孩子自己選擇的口氣進行交流，這樣孩子比較容易接受，而不是產生逆反心理。家長應該是孩子成長過程中的幕後英雄，而絕非前台明星。要讓孩子感到一切都是自己做的決定，而不是迫於家長壓力所做的違心選擇；讓孩子學會跌倒了自己爬起來，而不是由家長包辦代替。我們不是要炫耀家長的能耐，而是要給孩子成長的空間，希望他們能健康順利地發展。人生是個體驗的過程，只有嘗試過酸甜苦辣的人，才更能理解懂得人生的意義。

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幫助孩子 先找思想癥結點

許多家長在孩子學習出現問題時，往往急著送其去上補習班或找人輔導，要不然就是自己親自上馬，充當老師、輔導員甚至是員警等角色；真是身兼數職、重任在肩，忙得不亦樂乎、精疲力竭、焦燥煩悶。我敬佩這些盡心盡職的家長們，真是可憐天下父母心！不過以我對兒童和青少年教育學、心理學等書籍浮光掠影般的粗讀，以及對這些理論的淺薄理解，覺得先找出思想層面的癥結所在，會比單純注重技術層面的幫助要有效得多。思想問題的解決，應該先於、並重於技術問題。

那時由於我來美國沒多久，對美國的教育體系毫無概念，就把女兒送去住家附近的一所小學；後來才知道該校在全市的排名中位於後列，是一所黑白混雜、亞裔較少的學校。她在小學一、二年級時，學習成績在這樣的班級中居然還是殿後，老師委婉地跟我反映她上課不專心、做事不認真等情況。

我感到問題的嚴重性，自責我忙於生計，忽略她的學習。怎麼辦呢？我並沒有像很多父母那樣，急著抓她學習的事或訓斥她三心二意，而是先觀察她的行為表現、跟她溝通瞭解情況後再說。我注意到她時常抱怨她的中文名字、她的頭髮顏色、她的中國人身分，並要求起個英文名，把頭髮染成淺黃色等，不一枚舉。這不就是Culture Shock（文化衝擊）或是Culture Identity（文化認同）和Culture confidence（文化自信）方面的問題嗎？

美國辛辛那提大學的時東陸教授在《論文化融入》一文中寫道：「當一個人在異域他鄉定居生活，就面臨著融入當地文化以及自己的文化歸屬問題，尤其是在移民大潮的今天。事實上，融入與歸屬的問題不僅僅侷限於僑居國外，而且發生在本國，比如那些離開故土、遠走他鄉的人。對於每一個人，無論來自何種文化，對於他心理上至關重要的，就是自己的文化認同。只有在建立完整而強烈的文化認同感之後，才會具備自尊、自信，以及堅強的心理力量和安全感。所以人類活動的主要內容之一就是尋找、建立、強化自己的文化認同。」

我覺得女兒的學習問題，應該是源自於她來美國上學後出現的文化認同和文化衝擊，以及由此而來的文化不自信所造成的，只有先解決了這個問題，才有可能真正解決學習問題。具體該怎麼做呢？趁著中國春節期間，我跟她的老師商量後，到她的班上給全班小朋友們講了中國春節的故事、與中國有關的霜淇淋由來（中國是最早懂得怎麼在冬季儲冰、夏季食冰的國家）等孩子們感興趣的事，還自掏腰包買了中國的點心、糖果等讓大家品嘗。

女兒班上的同學聽得津津有味，也吃得津津有味，女兒更是一臉興奮的樣子。有了這個好開頭，我再接再厲，找到校長、音樂老師以及學校家長會，提議辦個中國周的活動；我免費義務給各班學生在音樂課上講中國故事、教唱中文版的生日歌，還剪開皺紋紙當小彩綢揮舞著，算是跳中國的彩綢舞。當然，我也免不了買更多的中國點心糖果給大家品嘗。

最後一天，我請來幾位能歌善舞的中國朋友，利用學校的Assembly time（集會時間），給全校師生表演中國歌舞。事先我讓女兒學了中國舞，還給她準備一身中式舞蹈服裝，並配上漂亮的傳統中國頭飾，安排她在那幾位中國朋友的演出過程中穿插進去登台表演——我這應該是典型的「夾帶私貨」行為。

結果中國周的活動大獲成功，那位黑人校長事後見到我，跟我開玩笑說：「妳把我的學校變成中國學校了！」邊說還邊比畫著幾個中國舞的動作。那天演出結束後，女兒班上的同學還有其他班上的學生，個個搶著跟穿著演出服的女兒合影，並以能認識她、跟她說話為榮。她像眾星捧月般地被圍在中間，非常得意、自豪，小臉容光煥發、神采奕奕，儼然像個小明星。從此以後，她再也沒被別的小孩子欺負，上課時也沒心不在焉地縮在角落孤獨自卑。第二年，她便百裡挑一地考上了本市公立學校中的尖子班。笨蛋老媽這次算是瞎貓碰上死耗子，歪打正著地解決了問題。

平時「吝嗇」 必要時慷慨

我平常總是跟女兒哭窮，她要買什麼我認為不必要的東西時，我就會說：「媽媽沒那麼多錢，妳現在好好學習，以後爭取考上好大學、找到好工作，自己掙錢想買什麼不都可以了嗎？」我覺得很多父母對孩子的物質需求總是盡力滿足，試想一下，假如對孩子在物質上永遠是有求必應，「滿足滿足再滿足」，那她／他還能有什麼動力去努力奮鬥呢？不養出個啃老族來才怪呢！我寧願當個吝嗇的媽媽，讓她自己去想辦法吧。

所以她從十歲開始就打零工，譬如當個臨時保母（十二歲前有我在場）、打掃衛生、去餐館打工、幫別人照看小動物、輔導美國人學漢語等；上大學時為了多掙點錢，她竟然還考到了調酒師的執照。我相信這些經歷不僅能讓她掙點小錢，暫時滿足她的一點小欲望，更重要的是讓她懂得生活不易、我這個老媽養她不易，她應該珍惜所擁有的，並盡力去爭取更好的生活。

但我並不是一味地吝嗇小氣，必須分清情況，該出手時就出手。她上高中時，學校的一本學生刊物瀕臨「倒閉」，辦不下去了。她想接手過來，並到家長會上去做演講，以取得財務支持，把刊物繼續辦下去。但要說服家長們和讓學生們感興趣，必須先印出由她接管後的第一期，拿給家長看後才有可能得到「投資」，也才有可能在學生中打開僵局。而印刷這批刊物需要400多美元（十幾年前的400多美元並不是一筆小數目。一個節儉的三口之家，一個月的伙食費通常只要200、300美元），她哪有辦法一下子掙到這樣一筆錢？我看到她一臉愁容，便讓她詳細地給我講了她的計畫：她這個主編怎麼組織團隊、向什麼人徵稿、刊物怎麼吸引讀者、封面怎麼設計、到哪裡去印刷、怎樣發行？我覺得她很有想法，認為這是個能鍛鍊她多方面能力的好機會，便對她說：「媽媽來給妳出這筆錢吧。」她喜出望外。很快，這本由她自己設計封面、插圖並主編的刊物就印好了，也因此順利地得到了家長會的支持，她這個小主編一直做到考上大學為止。

孩子玩電腦遊戲得禁止？

女兒一度沉迷於電腦遊戲中，我勸解無效，怎麼辦呢？我只能退而求其次地跟她「談判」：「妳可以玩，但學習成績不能受影響，正常的課外活動不能受影響，休息不能受影響，否則我只好沒收電腦。」我覺得現在的孩子必須非常熟悉電腦，假如因噎廢食，對今後的學習和工作不利，只要在量上有所控制就行了。

有時看到她在玩，我還會走過去假裝興趣盎然地問她：「這是什麼遊戲？怎麼個玩法？」她總是會得意洋洋地跟我講解，還要教我怎麼玩，有次高興地告訴我，她在某個遊戲項目上進入了世界前幾名。我的反應是：「真棒！祝賀妳！不過妳總是在玩別人設計的遊戲，有沒有想過自己設計一款遊戲，讓大家玩個高興？那才酷呢。媽媽平常太忙了，沒空玩遊戲。但如果是妳設計的遊戲，我一定跟妳學著玩。」她愣了一下，亮晶晶的眼睛裡閃爍著光芒，若有所思地看著我。幸好當初沒有強行不讓她玩電腦，否則她後來將難以順利轉行進入IT界，並與合夥人一起創立自己的公司。

育兒該隨心還是科學化？

有的人說教育處於青春期的孩子，是一場讓父母勞心費神、傷腦又痛苦的較量。假如真的是這樣的話，那我覺得應該「鬥智」而非「鬥勇」。但要想在這場鬥智中獲勝，單靠我們與生俱來的本能，或者從親朋好友那裡得來的一點片段經驗是遠遠不夠的。應該學習一點青少年心理和教育知識，聽聽專業人士的系統講座，提升自己的有關認知和視野，把握整體、放開旁枝；遇到問題時才有可能做到心中有數、遇事不慌、進退有據、妥善處理，才有可能在這場「智鬥」中贏得主動權。

養育孩子是人間最深奧的一門學問、最艱難的一項工作，尤其是在當代社會。但大多數的父母都是憑本能和習慣從事，以「自然法則」處之，因此含辛茹苦、任勞任怨地把天才培養成庸才，便不足為奇，沒成為啃老族就謝天謝地了。也許有的人會說，「我已經這麼忙了，哪裡可能有時間來學這些？」這就像是這些年很流行的養生──「現在不養生，以後養醫生」的道理一樣。假如我們做父母的，不懂得教育孩子的一些基本的、正確的方法，那以後處理由此產生的各種問題上的時間就會更多。所謂的磨刀不誤砍柴工，應該也適用於此。

我不知道現在中國的情況怎樣。在美國的許多地方，各級政府教育部 門和一些私營機構都有為家長和老師開設的相關講座或學習班，少數是免費的之外，大都是收費的。不管免費還是收費，我覺得都應該想辦法參加。就我個人而言，從中受益匪淺，學到了不少知識，受到了不少啟發。

可惜的是，10、20年前我去參加這樣的活動時，亞裔面孔極少，更不用說華裔了。我對此迷惑不解：如此重視教育的華人 群體，為什麼不充分利用這麼好的機會呢？是沒錢嗎？可是華人在孩子的教育上是最捨得花錢的。是沒時間嗎？許多父母陪孩子去上這個班、那個班，或陪孩子做作業、練琴、學畫等，花的時間難道還少嗎？

是不知道有這些活動嗎？這些活動都是公開可查可見的，網上不難找到，有許多甚至在一些學校和公共圖書館 貼出告示。抑或英語程度有限？但是很多華人在美國各大機構企業工作，英文應該沒有問題。

用我這個愚笨的腦子猜想一下，可能是家長們把勁都使在孩子身上了，卻忽視了提高自身的短板，或根本不認為自己需要做什麼樣的改變和提升。但願現在的情況有所改善。

有的家長遇到孩子出現問題時，總是希望單靠學校的老師、專業輔導員或心理醫生、親朋好友、或教會等來解決，把責任外推，而不從自身的角度思考解決之道。求助外援是必要的，尤其是專業人員的介入。但如果不處理好家長自身存在的問題，矛盾是不大可能得到徹底解決的。

我們是人不是神，每個人都會有自己的弱點缺點，都有不完美之處。假如做父母的不能意識到這一點，把自己有缺陷的性格情緒、處事方法、認知水準帶到教育孩子上來，出了問題只知道一味地指責怪罪、甚至打罵逼迫孩子，這對孩子公平嗎？能把孩子教好嗎？是勤動腦、少動口少動手容易見效，還是不假思索地訓斥甚至打罵，更能讓子女接受呢？

所以說，提高家長的育兒水準和能力，是教育成功的基石之一。Adele Faber和Elaine Mazlis撰寫的「How to talk so kids will listen & listen so kids will talk」一書，在這方面有很好的分析指導作用，建議家長閱讀。

授之以魚？還是授之以漁？

女兒是在幼稚園階段來到美國的，剛來時完全不懂英語。原本我可以先教她一點，方便她儘快熟悉適應這裡的生活，但我並沒這麼做。因為我希望她能夠學到標準的美式英語，也希望她能夠通過自己的摸索，去學習和瞭解這一新環境，培養她獨立的精神。

在她來美國後，去上幼稚園的第一天，走在路上我只教會她說三個英文字：peepee（尿尿）、poopoo（大便），和warter（水），並告訴她聽不懂別人說的話沒關係；我教她怎麼觀察和複述人家說的一些單詞，每天只要記住幾個詞就很棒了，還親親她的小臉說，「相信聰明的寶寶一定能做到」。到了學校後我又跟老師溝通，告知孩子的情況，並詢問老師在說一些關鍵的名詞或動詞時，能否配合做一點簡單的動作，以便女兒更容易明白。那個年輕的、活力四射的老師笑著說：「No problem！I will do that！」 (沒問題，我會這樣做的）。就這樣，女兒很快通過了英語關。

上小學時，有時要完成老師布置的作業得瞭解一些課堂外的知識。這些對於我來說是很簡單的問題，但我不想直接告訴她，只是把她帶到公共圖書館去，跟她說：「既然妳已經有了一定的閱讀能力，自己去看書吧，那樣妳可以知道得更多更好，說不定還可以教媽媽呢。」第一次到圖書館，她茫然地看著這麼多的書，拉著我要我幫她。我指了指坐在那裡的一位圖書管理員說：「那個阿姨比媽媽懂得多，妳去找她吧。」我希望她能夠從這些小事開始，學會將來遇到問題時能夠知道該怎樣尋找外界幫助，而不是只會依賴父母。

從此以後，她學會了有問題時自己在圖書館裡查閱資料，我這個笨蛋老媽只要把她帶到圖書館就行了；她看她的書，我悠哉悠哉地在一旁做我自己的事，完全不必像有些父母那樣，全程陪著孩子做作業。

在人生這條彎彎曲曲、凹凸不平、岔道眾多、誘惑不斷的路上，父母牽著孩子的手尋尋覓覓、兜兜轉轉，不停地擇路而行。人生便是在這一個又一個的選擇中度過的。每個家庭都有各自的困難、問題和解決方法，既不能一概而論，也不能照抄別人的經驗。

我寫下這篇文字，僅僅是想給一些做父母的朋友們，提供一點我的心得感受，不一定都是對的，更不一定適合您，要是能對您有一點點啟發就阿彌陀佛了。在如今這個「虎媽虎爸」之道盛行的時候，但願我這個「笨蛋老媽」的經歷能為其他家長提供另一個思考方向。希望父母和孩子都能夠把握時機、擁有正確的判斷力、決策力和行動力，選擇正確的道路，減少在育兒過程中產生的家庭糾紛和矛盾，活得更輕鬆快樂些。願天下父母用好您的選擇權，並給予和維護孩子必要的選擇權，為我們美好幸福的生活而努力。（全文完）