旅遊／加拿大度假 過白色聖誕

商店有上下兩層，從二樓往下拍，大廳裡陳列著各種與聖誕相關的擺件和掛飾，色彩繽紛，令人眼花繚亂。（圖片皆由作者提供）

2017年一直憧憬著要趁著聖誕假日，要去加拿大 的蒙特婁和魁北克 度假；原因很簡單，因為那裡有雪，想去過一個白色聖誕。飛抵蒙特婁已是晚上，下機一片燈火璀璨，機場裡稀稀疏疏沒有多少遊客，打了Uber就去了旅館 ，非常方便。時值嚴冬酷寒，旅館在大堂裡點了一排火光閃耀的壁爐，走進去一下子讓人感到渾身的暖意。

小巴黎聖母院 北美最大

次日天氣陰沉，睡到自然醒後，專門坐Uber去尋覓被貓途鷹網站（Tripadvisor）強力推薦的美食──私房祕製的熏牛肉三明治。位於蒙特婁有名的大街St.Laurent Blvd上的百年老字號Schwartz，門口站滿了等座位的食客；零下12℃的寒冬，有毅力和決心的吃貨們，為了這一口吃的也是拚了，瑟瑟發抖地等候在餐廳門口，毫無怨言。店內牆面上看到了一條中文標語「把熏肉做得蜚聲世界」，看來在華人中它也赫赫有名。端上來的三明治熏肉香而不鹹，肉質細膩，再加上一點店裡特製的蜂蜜芥末醬，一口咬下，十分心滿意足。

加拿大第二大城市蒙特婁，雖身處北美，但因為自1642年起成為法國的殖民地，充滿貴族感的歐式風情無處不在，「小巴黎」的浪漫氣息在空氣中蔓延，古典與時尚在此交融，美妙的靈感恣意碰撞。

達爾姆廣場位於城市中心，廣場中心有一座豐碑，這是為紀念建立這座城市的邁松內夫而建，對面就是聖母大教堂。蒙特婁諾特丹聖母大教堂（Notre-Dome Basilica of Montréal）是北美最大的教堂，建成於1829年，據說聖母大教堂是參照法國巴黎聖母院的式樣建造的，所以人們親切地稱呼它為「小巴黎聖母院」。

聖母大教堂的正面矗立著兩座高聳雄偉的塔樓，外形像極了哥德式風格的城堡。中間部分建造稍低，正上方是一個神聖的十字架，下方泛著金光的是聖母雕像，教堂門前三扇呈尖拱式的大門莊嚴而又神祕。儘管是嚴冬，廣場雪地上面仍有許多鴿子在忙碌地覓食。

蒙特婁聖母大教堂是我去過最美的教堂之一，進到裡面更嘆為觀止（成人入內參觀6加幣，約4.6美元，只收現金），裡面的裝飾和以往見到的教堂不大一樣。主體以藍色和紫色為基調，寶石藍色的穹頂、金色的鑲邊，天花板上的團花燈掛在中軸頂上，顯得特別神聖。

這裡和以往見到的教堂不一樣，主體色調為藍色和紫色，寶石藍色的穹頂，金色鑲邊的裝飾，天花板上的團花燈掛在中軸頂上顯得特別神聖。（圖片皆由作者提供）

聖母院中由7000個小管組成的管風琴，共有97個音栓，由4個鍵盤和1個腳踏板控制，管風琴演奏時常會在廣播中播放，十分知名。兩側各有哥德式建築的彩繪玻璃窗，色彩鮮豔，畫面內容豐富，據說上面描繪的是聖經故事與350多年的教區歷史。

旁邊設置的小門上面，窗花圖案也與室內裝飾非常協調，精致細膩，裝飾好的櫥窗色彩鮮豔，為節日增添了氣氛。大廳正中央更是流光溢彩，耶穌受難像滿目輝煌，整個大廳使人沉浸在浪漫奢華與莊嚴肅穆這極不對稱、但又相當和諧的混搭之中，這裡的一切都做到了極致。人們在教堂中輕聲低語，靜靜地行走，敬慕地觀賞。

創意壁畫點亮街道

在這個充滿藝術氣息的城市裡，隨處可見的街頭壁畫也是一大特色和亮點，我們走走停停，每當見到一幅幅創意無限的壁畫時，總忍不住駐足欣賞並拍照留念。

在蒙特婁，隨處可見的街頭壁畫是一大亮點，我們每當見到一幅幅創意無限的壁畫時，總忍不住駐足欣賞並拍照留念。（圖片皆由作者提供）

由於冬季冗長，加拿大的許多城市都有著龐大的地下商城，另一重要用意就是提供溫暖地下通道；蒙特婁地下商城有許多各式各樣的商店、銀行、公家服務設施，讓人們在寒冷的冬天，也可以出行到任何想去的地方。通過地下商城來到Shopping Mall，動感的視頻傳送著優美的聖誕歌曲，節日裝飾的烘焙店、鮮花店、禮品店等各式店鋪應有盡有，感受濃濃的節日溫馨。

一個巨大的彩色大木偶立在市場的中心，遊客拉著木偶的手繩，玩得不亦樂乎。（圖片皆由作者提供）

兩個多小時後雪又停了，我們去了節日期間才開放的當地聖誕遊樂場逛逛。攤位開設在一個個五顏六色的移動小屋裡，出售的都是與聖誕節日有關的禮品小用件。還有小火車在這彈丸之地上繞行，孩子們開心地坐在上面看景；一個巨大的彩色大木偶立在市場的中心，前來的遊客拉著木偶的手繩，玩得不亦樂乎。一位聖誕老婦人和一位小精靈盛裝，等待遊客和他們拍照；兩隻頭上插著鹿角的北極熊雕塑擺著不同的萌態，招攬遊客前來合影。

魁北克老城法式情調

在蒙特婁遊覽兩天後，我們要移師到更北面的小城魁北克，歐美人都比較推崇自然而古老的生活方式，短線旅遊其實火車比飛機更受歡迎，我們也隨鄉入俗。

隨著暖陽的升起，火車駛出了車站。從蒙特婁到魁北克行程約三個小時，窗外的高樓大廈漸漸遠去，目及之處都是一片銀色世界；欣賞著窗外的景色，時而陽光燦爛，時而風雪交加，源於火車駛過帶起的風雪。路經的河流都結上一層薄薄的、晶瑩剔透的冰凌，教堂、樹林、小屋、車輛，一切都被白雪覆蓋，彷彿來到冰雪中的童話世界。

三個多小時的車上時光，我們聊著天，喝著熱巧克力，看著飛馳而過的曠野，拍下一些朦朧的照片，一路穿越雪地來到了魁北克城。魁北克的火車站主樓是一座古老又典雅的建築，相鄰的側樓也頗有氣勢；車站內部的裝飾很有創意，設計有空間感，吊燈、掛鐘、天花板彩色玻璃和聖誕樹都很吸引人的目光。一出火車站，一輛超大型的鏟雪車呼嘯而來；在魁北克的大街小巷，時常可見大小鏟雪車來回穿梭，為行人行車提供了安全保障。

魁北克市（Quebec City）是魁北克省省會，加拿大東部重要城市和港口，位於聖羅倫斯河與聖查理斯河匯合處。在這裡，河面收縮到不足1000米寬，地形險要；在皚皚白雪的襯托下，冰雪世界裡玉宇瓊樓宛如仙境。魁市是加拿大的第九大城市，在魁北克省則僅次於蒙特婁，居第二。全市總人口約68萬，其中絕大多數為法裔加拿大人，95%的居民只講法語。

這座古老又典雅的建築就是魁北克火車站主樓。（圖片皆由作者提供）

魁北克老城是北美最古老的城池之一，當年法國探險家卡帝亞順著聖羅倫斯河最早駛達此地，從此這裡成為了法國人的後花園；時至今日，魁北克的老城區依舊保留著古色古香的法蘭西情調。這座位於聖羅倫斯河西岸、有著蜿蜒街道的中世紀古堡般的城巿，為美洲大陸承接著法國文明。其實老城不大，只有全部城區的5%，可是卻凝聚了魁北克城魅力的全部，城裡幾乎所有的主要景點都集中在這裡。

費爾蒙芳堤娜古堡酒店，不僅是魁北克的城市象徵，也是世界上出鏡率最高的酒店。這座酒店建於1893年，有著青銅色的屋頂，磚紅色外牆；據說在二戰期間，麥肯齊、邱吉爾和羅斯福等人曾在此討論諾曼地登陸計畫。（圖片皆由作者提供）

古堡酒店如童話城堡

我們下榻的費爾蒙芳堤娜古堡酒店（Fairmont Chateau Frontenac），不僅是魁北克的城市象徵，也是世界上出鏡率最高的酒店。這座酒店建於1893年，有著青銅色的屋頂、磚紅色外牆；據說在二戰期間，麥肯齊、邱吉爾和羅斯福等人曾在此討論諾曼地登陸計畫。酒店的所在地是眺望聖羅倫斯河的絕佳位置，旁邊還有一個星形側堡，此酒店為魁北克市的標誌性建築，外觀就如同童話中的城堡。

大堂裡一字排開不同裝飾的聖誕樹，充滿節日氣氛，非常優雅動聽的背景音樂，讓人心情舒暢。酒店緊鄰著聖羅倫斯河，在河畔走走，藍天、行雲、白雪、紅旗、聖羅倫斯河畔的芳堤娜古堡，眼前的一切，讓人彷彿置身在一幅會動的油畫中；隨意拍拍，盡是如詩如畫的景色。芳提娜古堡的門前就是兵器廣場（The Battlefields Park），廣場上的雕塑就是城市建立者──塞謬爾·德·尚普蘭（Samuel de Champlain），因為他才有了魁北克城。這裡冬日的寧靜和安逸，沖淡了祖先的坎坷和磨難。

漫步上城區 穿越時空

聖羅倫斯河西岸的懸崖峭壁把魁北克城畫為上城和下城兩部分。上城是宗教活動區和行政管理區，四周有城牆環繞，集中了許多豪華宅第和宗教建築；下城則為港口和古老的居民區，上下兩城由一條空中纜車連接。我們站在離費爾蒙芳堤娜古堡酒店不遠處的觀景亭，不但可以看到聖羅倫斯河，下城的風景也是一覽無遺。

正面方向往下眺望是一座輪船碼頭，由於已進入冬季，水面上的船隻明顯減少。走到河流的開闊地段，看到雪白的冰面上有兩艘紅色的破冰船還在航行。每到寒冬季節，冰塊毫不吝嗇地塞滿聖羅倫斯河岸，魁北克的破冰船就會載上滿船的旅行者駛入冰河，一睹河面浮冰的神奇景致。

走到河流的開闊地段，看到雪白的冰面上有兩艘紅色的破冰船還在航行。（圖片皆由作者提供）

位於老城中心位置的魁北克博物館，是瞭解魁北克城光榮歲月的絕佳去處。1750年的魁北克城藉由唯妙唯肖的模型呈現，而一段30分鐘的燈光音效秀，則讓你瞭解到這座城市和戰爭的相關歷史。

走過一條街，就是魁北克市政廳大廈，紅色的楓葉國旗在屋頂高高飄揚，這裡可以免費參觀、拍照，但要拿護照登記。由於是聖誕節，我們來的時候不開放，只能在周邊轉一圈。步行遊走在上城區，狹窄的石板路縱橫交錯，有故事、有歷史、有風情的建築比比皆是，牆上的銘牌寫著建築的日期和名字；觀賞著始建於17、18世紀的古老教堂和城堡，一種穿越悠遠歷史的感覺油然而生。

魁市最有名的Bistrot Le Pape Georges身兼旅館、餐廳和酒吧，建築在1668年建造，而酒吧於1984年開張；店內可以品嘗到魁北克的乳酪、玉米片、家常菜、辣椒醬、三明治和各種葡萄酒和啤酒。

這裡有家專賣聖誕禮品的商店，而且是一年四季都開業。一進入店內，滿滿的聖誕氣息撲面而來，我們在裡面流連往返了大半個小時。商店有上下兩層，從二樓往下拍，大廳裡陳列著各種聖誕相關的擺件和掛飾，令人眼花繚亂。

沿著城區向城外的方向走，就可看到聖約翰城門。魁北克是北美唯一有城牆的城市，巍峨的城門至今保存完好，城門的左邊牆上釘有一塊銅牌介紹：「1734年8月5日， Lanouiller de boiscler新法蘭西首席驛路長官，從蒙特婁乘坐驛車到達魁北克，宣告了皇家高速公路在加拿大落成，這就是皇家之路。」圍繞魁北克市的城牆，一段距離就安置著一門大炮，可以想像城牆在戰時對魁北克來說是多麼的重要。

魁北克城的聖誕集市Old Port Farmers Market設在老港的Le Marché du Vieux-Port，這座市場是魁北克城最大、最古老，也是唯一一座常年營業的市場，在當地居民的心中，這座市場擁有重要的地位。集市內彙集了各式小吃、新鮮的水果和令人垂涎的甜品，也不乏精美的禮品小店。這裡所有的小攤都強調產品是自家製作，也就是說在外面的商店是買不到的。

被一位裝扮成聖誕老人的紳士吸引，他出售的是自製的加拿大水果冰酒，品嘗一番之後，我們挑選了兩款帶回加州。

下城香榭大道 轉角驚奇

天色漸漸地暗了下來，我們要來體驗魁北克下城的聖誕童話世界、魁北克城最老的商業街──小香普蘭街（Rue De Petit Champlai Street），這裡素有「北美最古老的繁華街道」之稱，又有魁北克的「香榭麗舍大道」之美譽。燦爛奪目的燈飾，加上白雪的映襯，有著舊城區特有的風情。街道兩側咖啡館、餐廳和藝術品店櫛比鱗次，在傍晚亮燈時分，熙熙攘攘的街道、地上、房頂上全白了，燈光把雪花照得閃閃亮亮，更是充滿浪漫的氣息。

Place Royale是下城最熱鬧的地方，也是1608年法國探險家塞謬爾奠定魁北克的皇家廣場，露天的聖誕樹上彩燈閃爍，後面就是魁北克現存最早的石造教堂──凱旋聖母教堂。在聖母教堂右側的大壁畫也是魁北克的一大特色，這面莫約420平方公尺的建築外牆，被繪製成一幅魔幻的魁北克街景，四季的景色從高處的屋頂一路變換到街道，壁畫內容體現了17世紀魁北克城古色古香的法式風情，以及當地人的生活情景。

這面約有420平方公尺的建築外牆被繪製成一幅魔幻的魁北克街景，四季的景色從高處的屋頂一路變換到街道，壁畫中的內容體現17世紀魁北克城的古色古香法式風情，以及當地人的生活情景。（圖片皆由作者提供）

晚餐選了在網上查好的魁北克最古老的餐廳之一Le Lapin Saute，於1640年開業；我們沒有訂位，只能等到9時30分入座。經典的法式家庭料理，全法語菜單，一張圖都沒有，點菜靠店員推薦、又或偷瞄隔壁桌。餐廳的高人氣有賴於廚師們天賦異稟的大膽創作，他們在世界面前為魁北克式菜肴打出了金字招牌。

魁北克最古老的餐廳之一Le Lapin Saute ，1640年開業，經典的法式家庭料理，法語菜單，一張圖都沒有。款款經典，道道美味，色香味皆讓人驚喜。（圖片皆由作者提供）

萬能的大廚竟想得出用鴨肉做香腸，兔肉做肉鬆，鵝肝凍、黑松露醬、怪味起司，款款經典，道道美味，色香味皆讓人驚喜。小店的服務品質一流，餐後服務生竟主動提出要為我們拍照留念。吃飯前熙熙攘攘的小街，晚飯出來後遊人少了許多，步行走回旅館的路上，赫然看到了小香普蘭街的又一處巨型壁畫Fresque du Petit-Champlain；魁北克城一共有11面畫牆，面面都色彩斑斕，妙趣橫生，其中老城區有三幅，相當有名。

走著走著赫然看到了小香普蘭街的一處巨型壁畫Fresque du Petit-Champlain，記錄了舊時魁北克人們日常生活的場面。（圖片皆由作者提供）

我們只追蹤到兩幅，牆畫的創作藍本都是魁北克風貌的著名人物、建築、地理和文化元素。在這個充滿魅力的小城裡，你永遠不知道下一個轉角會遇到什麼樣的驚喜。

在魁北克的第二天，清晨醒來，外面一片白茫茫，氣溫比前一天驟降了好幾度。第三天清晨我們乘火車離開魁北克返回蒙特婁，趕傍晚的飛機返美。利用最後半天時間，又去了蒙特婁的中國城，麻雀雖小五臟俱全，各種店鋪一家接一家，中式的巨大街頭壁畫，鮮紅、古典，把中國特色表現得淋漓盡致。

最後一餐在Olive+gourmando，這是一家位於老港附近的烘焙屋，只供應早午餐，在當地非常受歡迎。一杯熱巧克力下肚，全身凍僵了的細胞又被啟動，吃完美食，匆忙奔機場趕飛機。

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