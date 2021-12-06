旅遊／摩登杜拜 富貴逼人

富裕的沙漠財城杜拜。（圖片皆由作者提供）

此次歐遊我們乘坐阿聯酋航空，要在杜拜住幾天，看看阿拉伯人是如何富有。從杜拜機場到市中心，一列列的摩登高樓撲面而來，都新穎耀眼、囂張驕傲。我的耳邊恍惚聽到許冠傑的歌聲「錢錢錢錢」。

杜拜塔夜景 滿目金珠

喜來登酒店的服務很好，櫃台職員替我們訂票上杜拜塔、訂Grayline公司巴士團去阿布達比一日遊，再替我們買杜拜市觀光 巴士二日通行票。酒店外街道寬敞，近地鐵站 ，杜拜的地鐵是在地上架空軌道上行走，相當有高科技的感覺；我們依職員指示買到像香港八達通的車票，售票員的英語說得好。我們安頓下來時，已是夜深。

酒店早餐豐盛，有常吃的醃肉、香腸和炒蛋，但奇特的是，這裡的醃肉培根是用牛肉做的。我們用地鐵車票坐車先去阿聯酋商場，它有大型的室內遊樂場和幾百間店鋪。杜拜地鐵只有三條線，簡單。我們再坐地鐵去杜拜商場，它占地很大，有室內水族館和溜冰場，最底層是巴士總站。世上最高建築杜拜塔，原名「哈里發塔」（Burj Khalifa），從杜拜商場中拔地而起，高828公尺。

杜拜塔。（圖片皆由作者提供）

要上杜拜塔，須先進入杜拜商場，從最底層的特別電梯上去。我們買了下午5時登塔的票，吃過清真捲餅做午餐，先逛逛商場。只見世界各大名牌的商鋪都在其中，顧客如潮，西方和東方的遊客占多，穿著阿拉伯白色長袍或包著頭巾的阿拉伯女士也不少。上塔人多，酒店職員提示我們要提早排隊，又要安全檢查，花了一小時才進入高速電梯上到塔頂。

這時華燈初上，俯視密密高樓之間，如蜘蛛網的馬路車流如注，燈光勾勒出遠處的人造棕櫚型小島。杜拜地勢平坦，這沙漠大城宛如一大盤閃爍著的金珠和白銀，是「真主阿拉」賜予的富貴奢華之地。

在杜拜塔上看完夜景，坐電梯下來，是杜拜商場的底層。正要找地方吃晚飯，轉過彎赫然看到「鼎泰豐」大字招牌，一陣歡喜湧上心頭。二個月的歐遊只有在羅馬和倫敦吃過中餐，現在可以吃頓熱飯了。

走進鼎泰豐，小籠包也是用牛肉餡的。我們在杜拜的每一晚都在此吃飯，雖是尋常的蛋炒飯、宮保雞丁、豆沙鍋餅，卻最能解我故園情。飯後走出商場底層，觀賞噴泉表演，幾個大噴泉千萬水柱齊發，隨著音樂或高或低扭腰跳躍，彩色雷射激光舞動變幻無窮，十分好看。

杜拜塔噴泉表演。（圖片皆由作者提供）

大清真寺 水晶吊燈華麗

第三天，我們參加巴士團到阿布達比一日遊，導遊是巴基斯坦青年，能說一口流利英語。阿拉伯聯合大公國，簡稱阿聯酋，是伊斯蘭教君主制，由七個聯邦組合而成，人口960萬。而阿布達比是阿聯酋的首都，杜拜是最大城市。約二小時車程，巴士來到阿布達比，先參觀大清真寺。導遊預備了幾件黑袍，要女士先換上、包上頭巾、鞋子不能露趾，才可以進入清真寺；筆者穿上長褲，包上自備的頭巾。

阿布達比大清真寺。（圖片皆由作者提供）

大清真寺占地很大，有四座宣禮塔，全寺雪白色。大殿長420公尺，深度290公尺，圓頂高85公尺，可容4萬1000名信徒，用三年建造，耗資545萬美元。清真寺內用雲石地板，採用大量水晶、寶石，和黃金裝飾，主殿圓頂下，是世界最大的吊燈，用「天鵝牌水晶」鍍上24K金；大殿內有名貴的大張手織波斯地毯，讓信徒在上面跪拜。大殿外花園有大水池、綠樹、迴廊，設計優雅。鍍金吊燈雖然名貴，但那波斯地毯的花朵圖案和手工真美，更令人印象深刻。不禁感嘆錢多真好，可買到「美」。

阿布達比大清真寺的水晶黃金大燈。（圖片皆由作者提供）

巴士漫遊阿布達比，全市建築高聳多呈白色，新穎整潔。石油 帶來巨富，這裡有名車「法拉利世界」、銀白色的「沙漠羅浮宮」，亦有「天主教堂」、金融中心、水上樂園、水族館。我們在車上瀏覽市容，幾次看到巨幅阿聯酋首長的大頭照高懸街頭。

阿布達比民族村。（圖片皆由作者提供）

巴士停在一座大商場，導遊安排我們吃炸雞和沙拉當午餐。之後我們到文化村參觀，小村近海邊，有幾間泥土房，村民圈養駱駝、用石塊砌爐灶以煮食等，展示傳統阿拉伯遊牧生活的形態。另外，有平房展示傳統藝術品，有一種縷花小彎刀非常美麗有特色，是阿拉伯男子常帶在腰帶，用來割肉吃的小刀。另有多種陶土製品，都樸拙可愛，流露阿拉伯人的美學。

椰棗和乾果子是沙漠特產。（圖片皆由作者提供）

看過文化村，導遊帶我們到椰棗市場選購各種產品。最後巴士駛到海邊，看看阿布達比一列的高樓風景線，便回程杜拜。導遊在行車時講解伊斯蘭教習俗，包括屠宰動物前要先誦經祈禱，肉要先放血才煮，烹煮時用很多香料，主要吃米飯、乳酪和煎餅。此外，齋戒月也有寬容，開放孕婦、老人、小孩、病人在日間進食。對我來說，阿布達比給人的印象是「富貴逼人」。

搭觀光巴士 遊杜拜市

第四天，我們開始使用杜拜市觀光巴士通行票。它分為三條不同顏色的路線，每條路線二小時車程，中間有多個站，可隨意上下。我們先去市西，首停海灣區，只見高尚住宅大樓密集，樓下是商場和餐廳，海旁有觀光木船。再上巴士到棕櫚形人造島，於此換另一條巴士線，以環遊人造島。小巴士先停在杜拜最貴的七星級「亞特蘭大酒店」，後抵達棕櫚島某沙灘，讓我們下車遠觀六星級「帆船酒店」。這二大酒店都守衛森嚴，只有住客或有預定餐廳的證明，才准許進入。

第五天，我們使用巴士票坐另一條線看杜拜的市東。在雙層巴士上，遠觀經過的濕地公園，內有紅鶴。我們在近海的清真寺下車，只瀏覽外觀，然後漫行去附近的杜拜城，那是典型沙漠泥土造的簡約小城堡。再坐車到黃金市集和香料市集逛逛，阿拉伯女士很喜歡黃金首飾，這幾個景點都接近郵輪碼頭。我們坐完這條巴士線，返回杜拜商場，拿著巴士公司贈送的水族館入場券，參觀龐大的商場內水族館。

最後一晚在喜來登酒店頂樓觀賞杜拜夜景。這沙漠財城治安良好，市民有禮守秩序，各種服務完善；有很多菲律賓人、印度人、巴基斯坦人在此工作，另外有西方人和石油公司僱員。

杜拜全是新樓，多處建築工地停著起吊車，充斥著一種「新發財」的暴富和銳氣。然而，錢再多，卻買不到歷史人文積澱深厚的倫敦、巴黎、維也納等老城的氣派和優雅。論財經金融，杜拜也不及紐約百年累積的世界地位。

杜拜帆船酒店。（圖片皆由作者提供）

然而，杜拜一遊，讓我們認識伊斯蘭教習俗，和清真文化的美。阿拉伯人極愛白色和花朵，清真寺的牆畫總是有細密的花朵，水晶吊燈也是花；他們喜歡星星月亮，盡情謳歌天地的浩瀚，都表現在建築和藝術品上。

杜拜商場紀念品店裡，以背著累累金塊的「駱駝」和「阿拉丁神燈」最熱賣，我選了神燈帶回家。因為神燈巨人給我三個願望，人類的理想和希冀又豈止於金錢呢？

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