大仁說財經／想喝精釀啤酒 可能更貴了

小型精釀啤酒商，無力應對鋁罐供應商的新合約限制。（歐新社）

再過不久，想要喝一瓶精釀啤酒可能要付更多錢了。

全球最大鋁罐供應商之一的Ball Corp宣布取消啤酒生產商必須訂購的最低罐數，並表示將提高價格，在整個精釀啤酒界掀起軒然大波。

Ball表示，現在涵蓋不少小型啤酒廠在內的非合約客戶，從明年1月1日起，每份飲料罐訂購合約不能少於5卡車，大約是102萬罐）。現有的最低購買量是每份合約至少一卡車。

鋁罐商 提高合約門檻

此外，根據發給啤酒廠的通知，從2022年開始，Ball表示，它將不再能在其倉庫中儲存支應非合約客戶的額外鋁罐，並且至少對於一些非合約客戶而言，每罐價格將上漲近50%。

這項消息讓許多小型和區域性啤酒廠爭先恐後地下單購買鋁罐，並引發對成本增加、品項減少和價格上漲的擔憂。

夏威夷Maui Brewing Co. CEO兼聯合創始人莫瑞洛(Garrett Marrero)說，「我真的認為這對某些人來說是個殺手鐧，當然大多數小型釀酒商將被迫大幅提高售價或重新考慮它們的整個營運模式。」

捉襟見肘的精釀啤酒業本就已經受到因新冠疫情而關門的餐廳和酒吧、通貨膨脹壓力、鋁罐短缺和其他供應鏈中斷的影響。

接著，根據代表小型獨立釀酒商的貿易組織釀酒商協會的說法，11月下旬，來自Ball的通知寄到了全美數百家精釀釀酒商的手中。

供應緊 暫時無法消除

Ball在信中表示，鋁罐的需求一直供不應求，「我們一直在投資 增加線上產能。與此同時，在可預見的未來，供應緊張暫時無法消除。」

啤酒協會主席兼CEO皮思(Bob Pease)指出，距離明年只剩不到一個月的時間，數百家精釀啤酒商之後將不再能直接向Ball下單在鋁罐上預印商標，這項營運業務中最關鍵的步驟必須另覓新的來源。

Ball發言人麥卡提(Scott McCarty)表示，該公司並沒有完全放棄精釀啤酒業：「新的業務模式將可提高我們的整體效率，並能為包括精釀啤酒商在內的簽約客戶實質生產更多鋁罐。」

他補充說，Ball正在美國新建五家工廠來生產更多鋁罐，並補充強調，「公司每年都會評估供需情況，並將繼續在合理之處進行投資。」

啤酒商 擔心會破產

當Upslope Brewing Company於2008年在科羅拉多州 Boulder成立時，它是非常少數用鋁罐銷售精釀啤酒的業者之一。

該公司聯合創始人卡特(Matt Cutter)表示，「我下的第一個鋁罐訂單就是給Ball。」「當時它們說：『沒關係，你可以只買一卡車。』」

這種寬容甚至對Upslope來說都做不到的，因該公司啟始資金是來自卡特將所住房屋進行二次抵押。但幾年後，當Upslope的雪融啤酒在西部山區暢銷時，一切就變得可能了。

他說，「Ball也一直很願意賣鋁罐給我們。」

Ball的總部也位於科羅拉多州，在高速公路旁設有一家製罐廠，並提供倉儲和便宜的運輸等服務。自2014年以來，Upslope一直向Ball整車購買鋁罐，但現在感覺被冷落了。

卡特擔心更高的成本，像是原材料、倉儲和與新分銷商合作的任何額外支出，最終可能會導致明年春天在店內出售的一手精釀啤酒價格上漲一到兩元。

他說，最終，這些更高的成本對於小型企業來說可能負擔不了，「作為精釀啤酒商，我們不太可能靠它賺大錢。」「我們無法吸收這些成本，最終會迫使我們破產。」

供需鏈 恐大幅轉變

在科羅拉多州Pueblo，Walter Brewing Co. 的聯合創始人之一桑切斯(Andy Sanchez)也正瘋狂地試圖了解Ball的新規定對他的啤酒廠可能產生的影響。

Walter Brewing向來自Ball的分銷商或直接向Ball購買鋁罐，以生產Original Pilsner和Pueblo Chile Beer啤酒。

桑切斯說，「一卡車的鋁罐，我們需要一年多的時間才能消耗完畢。」

新規定的5輛卡車下限，對該公司而言是不可能的。

莫瑞洛說，由於Maui Brewing的業務大多集中在夏威夷，加上Ball在當地設有工廠，Maui Brewing應該相對不會受到重大干擾的影響。然而，他擔心美國本土啤酒商和Maui Brewing在美國本土擴大生產的努力面臨複雜化。

他擔心無法將成本轉嫁至供應商的啤酒商將被迫改變其營運方式、關門或被合併。他還擔心這可能會導致業者被迫擴大採用非永續材料，像是塑膠罐。

他說：「這將讓未來精釀啤酒的發展模式出現大幅轉變。」