大仁說財經／歐洲確診激增 經濟又冷了

無論是天氣還是經濟，今年冬天歐洲都會很冷。（路透）

11月初，歐洲各地新冠病毒病例的捲土重來加劇了人們的擔憂，即歐洲正從疫情 中強勁復甦的經濟，可能會再度面臨另一個艱難的冬天威脅。

11月底，Omicron變種病毒冒出來，歐洲一國接著一國傳出確診案例；全球擔憂可能有新一波疫情。

到目前為止，最新的疫情浪潮對用歐元區19個國家的商業活動影響有限。最新數據顯示，衡量經濟的關鍵指標IHS Markit採購經理人指數(PMI)，繼10月跌至6個月低點後，11月回升。

但對未來的期望正在轉趨暗淡。奧地利11月中宣布重新進入全國封鎖狀態。德國 激增的感染數，也引發對歐盟最大經濟體是否會重新實施全面限制的質疑。

去年疫情 重創歐元區

IHS Markit首席商業經濟學者威廉森(Chris Williamson)說，「11月商業活動的強勁擴張與經濟學者對經濟放緩的預期背道而馳，但似乎難以阻止歐元區第4季遭到成長放緩的影響，尤其是在新冠病例增加似乎將對12月經濟走勢造成新的干擾前提下。」

根據歐盟委員會數據，11月歐元區消費者信心「明顯」下降。IHS Markit報告指出，11月企業對未來經濟產出的預期「降至1月以來最低水平」。

美國商銀歐洲經濟學家西古拉卡育拉(Ruben Segura-Cayuela)表示，需要更多數據來評估歐洲的疫情限制對該地區經濟的實質影響。他指出，即使企業和消費者學習應對，但隨著每一波新冠疫情感染，對經濟的影響性都在下降。

他說：「我們知道會有反應，只是不知道它是否會有相同的程度。」「根據過去幾個月所看到的情況，我認為影響力會更小。」

歐洲在2020年受到疫情的打擊最嚴重。歐元區經濟產出下降6.3%，而美國則下降3.4%。

但隨著疫苗 接種率的飆升，歐洲經濟近幾個月出現反彈。與上季相比，歐元區7月至9月的國內生產總值(GDP)成長了2.2%。

歐洲經濟 恐停滯不前

Capital Economics歐洲經濟學者欣茲(Jessica Hinds)表示，歐洲經濟絕大程度取決於德國的情況如何發展。她認為，如果歐洲最大的經濟體採取全境封鎖，歐洲經濟可能會在年底停滯不前。

她說，「經濟活動可能會開始受到一些打擊，正如不斷增加的病例數讓消費者更加恐懼，而政府會要求對各種活動進行更嚴格的病毒篩檢。」

從11月24日開始，德國員工必須出示新冠病毒陰性檢測結果、疫苗接種表或病毒康復證明才能上班。如果不能在家工作，可能就領不到薪水。從11月27日起，柏林將禁止未接種疫苗的居民進入酒店、餐館、酒吧和商店，但雜貨店和藥店除外。

由於供應鏈問題繼續困擾著汽車製造商和其他生產商，德國的製造業也仍然面臨壓力。

法國11月下旬也報告超過3萬例新感染病例，為8月初來的新高，也可能宣布進一步的疫情限制措施。

除了新冠病例外，歐洲還須面對中國經濟放緩、通膨上升和能源供應緊縮的影響，這些都可能會增加企業成本，並使今年冬天的家庭供暖成本更高。這可能會更全面地損害消費者支出。

西古拉卡育拉說，經濟復甦的一些正面因素仍在發揮作用。例如，在疫情初期累積的過剩儲蓄有助於減輕通貨膨脹對人們收入的利空影響，「短期內經濟重新開放的力量仍有助於成長。」

美國經濟 前景仍看好

鑑於物價急劇上漲，中國官員正在考慮採取新的紓困措施以應對經濟不穩定時期的停滯，對歐洲而言是最新的不確定性。勞工短缺和供應鏈延遲也對美國產出構成壓力，IHS Markit的PMI處於2個月低點，但由於看好明年更加穩定，對未來的預期正在改善。

全球從疫情中恢復的趨勢仍然完好無損。隨著購物者支出被壓抑的儲蓄，消費者支出仍在增加。

威廉森說，「美國經濟繼續火爆。即使11月商業活動擴張速度放緩，但成長仍高於疫情前長期平均水平，因為企業繼續專注於提高產能以滿足不斷增加的需求。」

但這一切，在Omicron變種病毒爆發之後，會否有所改變？還得視新疫情的蔓延程度而定。