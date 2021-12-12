醫藥短波╱牛皮癬 雖然無法治癒但可以控制

銀屑病（psoriasis）俗稱為牛皮癬，是一種常見的令人煩惱的慢性皮膚病。美國目前有750萬人得病，其中女性人數略多於男性。這種皮膚病，最明顯的症狀就是身體上出現一塊一塊的異常乾燥的皮膚，這些塊狀的皮膚會發紅、發癢、形成魚鱗狀的厚皮和掉皮脫屑。

發生的原因也相當的複雜，目前認為與遺傳、免疫功能失常、內分泌失調有密切的關係。在遺傳上來說，若是父母中有一人得病，子女患病風險是10%，若是雙親都有病，子女患病機率高達40%。

除了遺傳之外，患者體內的免疫系統會發出錯誤的訊號，而導致攻擊自己，使得T細胞突然變得過度活化，與表皮細胞浸潤合成出一種腫瘤 壞死因子，使得皮下血管擴張，皮膚出現紅、癢的現象。輕微的劃傷就會流血、紅腫和疼痛。同時免疫細胞刺激皮膚角質層細胞的加速增長，平日這種細胞的新陳代謝為28天一周期，而患者的角質層細胞周期，縮短為4-5天。由於快速的的更新，而皮膚細胞並未成熟，導致積壓成厚厚的鱗片，無法正常的脫落。

只會發生在成人身上嗎？

牛皮癣最常見於成人，但也可以發生在青少年和兒童身上。

只是影響皮膚嗎？

牛皮癬也不僅僅是會影響到皮膚，約有三分之一的患者還會染上銀屑病關節炎，是一種非常嚴重影響膝蓋或手腳關節的炎症性關節炎。

另外對患者的心理影響也很大，約有50%的患者會有焦慮、抑鬱和自尊心、自信心低落的情況。大大影響到生活品質。最近醫學報導，患有嚴重牛皮癬的人，壽命也比常人縮短三到四年，或者與這有關。

患了牛皮癬怎麼解決呢？

牛皮癬雖然沒有治癒的方法，但是卻可以控制和治療。最普通的就是使用局部的皮膚軟膏、泡沫和凝膠的塗抹治療。另外還可以使用紫外缐光療法，以及緩減疾病的藥物如類固醇片劑和注射劑。

總而言之，牛皮癬是一種持續一生的慢性病，雖然無法治癒，但確實可以是可治療和控制的。