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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

醫藥短波╱打嗝超過48小時 別試家庭療法快就醫

顔世蓮

常常打嗝是怎麼回事呢？原來是胸腔橫膈膜上的迷走神經或者是隔膜神經受損或受了刺激引起的。

引起的原因很多，一些是身體上的，另外一些是情緒上的。都是因為刺激了連接大腦和橫膈膜的神經造成的。簡單說來像是吃得太多、太快或者太飽。所以俗語說「打嗝聲中打把傘，就是吃飽了撐的」。要不然是因為吃了辛辣、太熱、喝了蘇打水或者酒精引起的。再來就是心理情緒反應，包括悲傷、興奮、焦慮、壓力和震驚等等。其他就是影響中樞神經系統的疾病，如腦癌、腦腫瘤中風。刺激迷走神經的疾病，如腦膜炎、咽喉癌或甲狀腺腫瘤，其他身體上慢性疾病如高血壓、血糖不穩和肝臟的問題引起的。

有什麼有效的家庭療法嗎？

多少年來，許多的追蹤研究發現，可以用紙袋蓋著鼻子和嘴巴來呼吸。一口氣喝七口水，冷水可以阻止橫膈膜產生的刺激，恢復正常。另外吞下一些砂糖，1971年的研究發現，一茶匙沙糖竟然治癒了20位患者中的19位打嗝者。因為糖會刺激喉嚨後部，進而中斷迷走神經的痙攣。還有咬一口檸檬或者是喝一口酸醋，另外就是屏住呼吸幾分鐘。也有許多人認為親吻也可以終止打嗝。

若是連續打嗝超過48小時，或者是長期斷續不停，就一定要去看醫生。

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