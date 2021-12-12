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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

每周一書／ 「創造與漫想」 見識貝佐斯能成功的祕訣

本報訊

2021年7月5日，傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）卸下亞馬遜執行長一職，距離他創建這家公司正好27年。貝佐斯卸任後準備做的第一件大事，就是搭乘自家公司藍色起源（Blue Origin）太空船，遨遊宇宙，而一份不允許他返回地球的請願書已經收集了近15萬個簽名；不管喜歡還是討厭他，事實證明貝佐斯是一個聰明、有能力的領導者，他改變了全球各地公司的運營方式。

後貝佐斯時代來臨前，一本洞悉他27年來的長期思維與商戰歷程的書誕生，由貝佐斯本人親自撰述，24封致股東信全文、講稿、採訪第一次集結，另由《賈伯斯傳》作者華特．艾薩克森（alter Isaacson）以二萬字專文，解析貝佐斯獨樹一幟的領導風格與經營手法。

貝佐斯說，「如果你抵抗趨勢，你很可能是在抗拒未來。擁抱趨勢，你才能順風而行。」沒有含著金湯匙的出身、認清大學主修不如人立即轉系、辭退有著大好前途的華爾街工作、30歲創業時才剛新婚一年，曾經也從基層努力起的貝佐斯，他如何思考未來、選擇人生志向？

短短二十多年，貝佐斯帶領亞馬遜，連續破壞、顛覆多個產業。他如何做到「創辦人即公司」，從零開始創業，成就今日的亞馬遜？上市23年股價漲超2300倍，創造破兆元的市值，啟動零售、資訊服務革命，讓大家日夜離不開亞馬遜。

艾薩克森在文中特別提到：「人文、科技、商業，這三項要素使他成為這個世代最成功和最具影響力的創新者。貝佐斯和賈伯斯一樣，驅動許多產業轉型。全世界最大的網路零售商亞馬遜，改變了我們的購物方式和我們對運輸配送的期待。」

本書內容含括貝佐斯撰寫的獨一無二、極具原創性的股東信，以及許多演講和訪談文稿，從中能認識到他的成長背景和工作生活，以及他的想法如何一路演變——從局內人的觀點，了解貝佐斯的成功原因和祕訣。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

貝佐斯 亞馬遜 華爾街

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