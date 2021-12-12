移民信箱／不啟用combo card工作 可續持H-1B

不啟用combo card工作或出入境，律師表示可一直持有H-1B身分。(Getty Images)

讀者問：

我的H-1B 不到10個月就over了。所以，現在拿到了offer，也很怕公司不給我辦H-1B transfer。好在我和綠卡 持有者結婚了，而且現在F2A沒排期。我有如下幾個問題：

如果我入職之後，申請I-130、I-485、I-765 EAD和I-131 AP的combo卡沒有在H-1B到期的那一天下來，那我是不是就是到了grace period？這個時候，必須出境麼？不然60天之後，我就黑了身分，I-485申請就作廢了，因為我沒有合法身分轉成registered PR，yes or no？

如果我出美國，那麼I-130和I-485這些申請就都作廢了，因為AP或者combo沒下來。那如果這樣了，我該如何回到美國呢？讓對方在美國境內再申請一次I-130，然後consular processing，在廣州簽移民簽證麼？這樣會不會比在美國境內慢很多？聽說現在境外使館會很慢。

奧本最近說，綠卡配偶、F2A在可見的將來，都無排期。現在貌似美國駐中國的使館和全球的都開始了簽證，那麼綠卡排期，是不是馬上也要來了？

答：

目前移民排期表顯示：綠卡的配偶沒有排期。如果你在持有效的H-1B簽證期間和美國綠卡持有人結婚，馬上就可以遞交I-130移民申請和I-485綠卡申請，並且可以同時遞交EAD和回美紙（Advance Parole，也叫AP）的combo card申請。申請遞交後，你可以選擇放棄H-1B身分，以AOS（Adjustment Of Status）狀態合法停留在美國等待綠卡，AOS是從移民局 收到你的I-485申請之日開始的，直到I-485的審理結果出來為止，即使在此期間H-1B身分到期，你的combo card還沒有下來，你也是屬於等待綠卡期間合法在美居留的身分，不必出境，也不存在grace period。當然，你也可以選擇在綠卡等待期間繼續持有H-1B身分，只要在此期間不啟用你的combo card工作或出入境，你可以一直持有H-1B身分直到獲得綠卡。期間一旦啟用了combo card，即放棄了原來的H-1B身分，只能以AOS狀態持續到綠卡獲批。也就是說即使你的新公司不給你辦H-1B transfer，只要你遞交了I-485申請，你就可以一直在美國合法居留直到拿到綠卡為止，只是在拿到combo card之前不能合法工作而已。

如果在I-485審理期間，你在沒有拿到回美紙之前就離開美國國境，就等於放棄了I-485綠卡申請，我們絕對不建議你這樣做。就算你有急事要出國，也應提前向移民局申請緊急回美紙（Emergency Advance Parole）。拿到緊急回美紙之後，再出國就不會導致你的I-485被拒。

萬一如果你在未拿到回美紙就離開了美國的話，儘管你的I-485會被拒，你之前和I-485一起遞交的I-130移民申請仍然有效。因為你當初遞交的I-130申請中是要求在境內調整身分的，所以USCIS不會自動轉去簽證程序。一旦發生這種情況，在I-130未獲批之前，你可以嘗試遞交Amended I-130，要求I-130獲批後轉往頒發移民簽證的美國使領館（中國大陸公民應要求轉往廣領館）。你也可以等到I-130獲批後，再向移民局遞交I-824申請，要求移民局將I-130批准信轉去NVC進入移民簽證程序（consular processing），然後在廣領館通過移民簽證程序入境獲得綠卡。這樣的操作過程會比在美國境內等待調整身分慢很多。所以如果不是不得已，不建議在獲得AP之前離境。

綠卡配偶在近期都不會有排期，至於將來會不會有排期，則很難預料。