挖趣／方寸間 看人類宇宙活動

美國郵政發行了一組郵票,展現美國在宇宙探測方面的各項成就。(圖皆為作者提供)

探索太空,一直以來都是人類的夢想,中國神話小說「山海經」描寫的遠古傳說「嫦娥奔月」和「夸父逐日」,也許就是洪荒年代人類最早的宇宙夢吧?中世紀人類對於地球之外天體的認知提高,宇宙觀依據有限的科學手段和數學、天文學、物理學說,從以地球為宇宙中心的「托勒密」體系,發展到以太陽為宇宙中心的「日心說」。從當代天文學的宇宙觀出發,「日心說」在宇宙空間無限的語境中仍顯稚嫩,然而尼古拉‧哥白尼(1473-1543)的「天體運行論」不失為現代天文學的啟示,並能為伽利略(1564-1642)通過改進的望遠鏡,觀測實證而得到支撐。人類超越地球為宇宙中心的學說,意味著現代天文學的開啟,哥白尼和伽利略因此得以「現代天文學之父」和「現代觀察天文學之父」之名載入史冊。

中國古典小說「山海經」中的神話故事:嫦娥奔月和夸父追日。(圖皆為作者提供)

●現代太空學 俄國人奠定

19世紀後葉至20世紀初期,隨著世界科技的進步,人類在探索太空的領域,湧現出富於思索的學者、勇於探索的太空先驅,其中俄國人康斯坦丁·齊奧爾科夫斯基(1857-1935)以其建立的火箭運動的基本數學方程,最早從理論上證明火箭可以克服地球引力而進入太空,奠定了現代太空學的基礎。齊奧爾科夫斯基的名言:「地球是人類的搖籃,但人類不能永遠睡在搖籃裡」,亦是宇宙探索之人共同的心聲。1926年3月16日,美國人羅伯特·戈達德(1882-1945)進行他所製造的液體火箭試飛實驗,首飛成功達到12米高56米遠。雖然高度和距離非常有限,然而這個世界上第一次液體火箭飛行試驗的成功,意義非凡,開啟了各國研製火箭的熱潮。1942年10月3日,德國研製的基於V-2火箭的V-2導彈發射成功,飛行了180公里,火箭在工程上實現了太空先驅的技術設想,對現代大型火箭發展有著繼往開來的作用。

「現代天文學之父」波蘭人哥白尼。(圖皆為作者提供)

美國1969年首次登陸月球25周年的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

二戰後,美蘇兩國研究彈道導彈技術,通過仿製V-2火箭,積累研製現代火箭系統的經驗。蘇聯在解決了發動機的設計和工藝後,以捆綁式運載火箭於1957年10月4日把世界上第一顆人造地球衛星送入太空,開創了人類的航天新紀元,緊接著美國於1958年1月31日,用「丘比特」 C火箭成功發射了自己的第一顆「探險者」衛星。從此,其他國家紛紛跟進,開展太空科研活動,相繼以自行研製的運載火箭,成功發射各自的第一顆衛星。隨著衛星的發射越發頻繁,始自六十年代中期,人造衛星的發展從探索試驗進入到實用階段,各類衛星在軍事、經濟、信息傳輸、氣象觀察等方面的應用擴大,效益和成果極其明顯,帶動了新材料、精密儀器的開發,以及新設計、新工藝和新結構的運用。相關科研成果還以波浪式擴散推廣到其他領域,從而提高產業質量和勞動生產率。

蘇聯爲慶賀太空事業成就發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

●1959年起 蘇聯先探月

蘇聯和美國在掌握了地球衛星技術後,於1950年代後期制訂了以探測器考察月球的計畫。1959年起蘇聯率先發射了3個無人月球探測器,其中2號探測器於9月24日撞擊月面,在月球上留下人類的第一個物體和印記。1961年4月12日,不再滿足於無人宇宙探索的蘇聯,從拜科努爾太空發射場,成功地發射了世界上第一艘載人太空船—東方一號,載著他們的太空人 尤里‧加加林(1934-1968),在遠地點301公里的軌道上,繞地球一周歷時1小時48分鐘後安全返回。加加林成為世界首位太空人,被視為英雄而獲得蘇維埃最高榮譽—列寧勳章。從1963年至1976年,蘇聯為了探測月球,先後發射了21個無人月球探測器,完成了一系列的探測動作:月面軟著陸、鑽孔取樣、把月球土壤和岩石樣品帶回地球,以及從地球遙控月球車等等。蘇聯在宇宙探索方面的進步,極大地刺激了美國,就在蘇聯的東方一號返回地球一個多月,1961年5月25日,美國總統甘迺迪提出於1960年代末實現美國的登月計畫。由太空總署(NASA)具體操作管理的「阿波羅」登月計畫,經過八年多幾十萬人的協同努力,終於在1969年7月20日由「阿波羅」 十一號太空船,載著太空人尼爾‧阿姆斯壯(1930-2012)等人飛向月球赤道附近的靜海區,下午4時17分43秒登月艙降落。7月21日凌晨2時56分阿姆斯壯出艙,左腳踏上了月球留下一句名言:「這是一個人的一小步,卻是人類的一大步(that's one small step for a man, one giant leap for mankind)」。阿姆斯壯的腳步踩上月土,意味著美國的阿波羅登月計畫,實現了在探測月球方面超越蘇聯的誓願。阿姆斯壯成為第一個踏足月球表面的人類。

太空人加加林成爲世界首位太空人,獲得蘇維埃最高榮譽-列寧勳章。(圖皆為作者提供) 俄國航太先驅康斯坦丁‧齊奧爾科夫斯基和世界首位太空人俄國的加加林。(圖皆為作者提供)

●空間對接試驗 相繼成功

在太空間建立人類活動的基地—太空站,是太空先驅的理想,是進一步瞭解和開發利用太空的必要步驟。美蘇兩國在圍繞月球探測的同時,也按部就班地展開建立太空站相關的試驗。1966年3月16日,美國「雙子星座」太空船載著阿姆斯壯和斯科特,與稱為「阿金納」的對接艙體對接成功,實現了太空史上的首次空間對接,而1969年1月16日,蘇聯的「聯盟四號」和「聯盟五號」飛船亦對接成功,第一次實現了兩艘太空船在太空對接飛行。空間對接試驗的相繼成功,激勵並牽引著人類繼續朝向在太空中建立載人太空站。1971年4月19日,蘇聯發射了世界上第一個載人太空站「禮炮一號」,飛行了175天。1973年5月14日,美國也發射了他們的第一個載人太空站「天空實驗室」,往後還與多艘「阿波羅」太空船對接。一年間先後有九名太空人,搭阿波羅太空船到「天空實驗室」工作。他們在此進行生物學、航天醫學、太陽物理、天文觀測、對地觀測和工程技術試驗,於435公里高的軌道上拍攝了約1000萬平方公里地球表面的4萬多張照片。「天空實驗室」在太空翱翔了六年後,於1979年7月11日進入大氣層燒燬。相比美國,蘇聯再於1986年發射和平號太空站,無論是其量體還是搭載人數,以及使用壽命都超過了美國。「和平號」在太空中的行程約達35億公里,繞地球飛行8萬多圈,服役15年後才墜毀於太平洋海域。

2006年中國郵政,紀念中國地球太空探測雙星和神舟六號載人太空船成功發行紀念票。(圖皆為作者提供)

人類太空活動的每一環節都蘊含著極高的投入和風險,也經歷過大大小小的波折和失敗,為了匯聚各國智慧並分擔研發經費,以美蘇為主的16國協同打造一個在軌運行的最大空間平台—國際太空站(International Space Station),支持人類在地球軌道長期駐留,能在微重力環境下開展科學實驗研究。這是一個有史以來規模最大、耗時最長的太空國際合作項目。裝配完成後國際太空站長110米、寬88米,總重達400餘噸。自1998年正式建站以來,經過十多年的建設,於2010年完成任務進入全面運轉階段,可供六至七名太空人在軌工作,現已接待了19個國家的200多名太空人和研究人員進行太空研究。目前,國際太空站主要由:美國太空總署、俄羅斯聯邦太空局、歐洲太空局、日本宇宙太空研究開發機構、加拿大太空局共同運營。美國出於國家安全考量,把中國排除在國際太空站的合作之外,國會還於2011年通過了限制中美太空合作的「沃爾夫條款」。然而,該條款的限制,並未能使中國停下探索宇宙太空的步伐。2011年11月2日,中國「神舟八號」太空船成功對接「天宮一號」實驗室,對接過程歷時僅15分鐘。神舟八號攜帶了太空食品、生活用品、藥品和實驗品,以及假人進行相關科學實驗。神舟太空船與天宮太空艙對接成功,中國成為繼蘇美之後,第三個掌握完整太空對接的國家,為建立自己的太空站奠定了基礎。5年之後的2016年10月17日,中國「長征二號」F運載火箭把「神舟十一號」載人太空船送入太空,並於19日與「天宮二號」實驗室進行了交會對接,對接後兩名太空人入駐天宮二號進行太空試驗,完成了中國首次在天宮二號實驗室上進行載人太空活動。

中國郵政為紀念長征運載火箭和通信衛星成功而發行郵票。(圖皆為作者提供)

●天宮太空站 中獨立開發

又是一個五年後,中國於2021年6月17日,從酒泉衛星發射中心,把載著聶海勝等三名太空人的「神舟十二號」太空船送入太空,太空人順利地進駐了實驗室,並進行了兩次出艙活動。中國擁有了自己獨立開發的天宮號太空站,預計2022年完成全部太空站在軌組裝建造,速度之快令國際社會刮目相看。

中國首枚人造衛星「東方紅一號」及相關太空活動紀念郵票。(圖皆為作者提供)

2021年是中國進入了「太空站時代」的大年。回顧往昔,當蘇聯於1957年10月4日把世界上第一顆人造衛星送入太空時,中國制訂了12年科技發展遠景計畫,要克服經濟和技術困難,探索火箭、中程和中遠程運載火箭。13年之後的1970年,中國的第一顆人造衛星「東方紅一號」發射成功,再50年之後的2020年,中國的55顆「北斗」導航衛星,完成了全球衛星導航組網。1980年代,美國太空總署起草建立永久軌道太空站的計畫(俄羅斯、加拿大、日本和歐盟太空局先後加入該項目),並於2010年完成建造任務。中國於1992年確定太空工程的「三步走」計畫:第一步發射無人和載人太空船;第二步突破太空基本技術、太空船與太空艙對接、太空人出艙;第三步建立永久太空實驗室。29年之後的2021年5月,中國太空工程計畫進入了第三步,在太空站的天和核心艙 完成在軌測試驗證後,緊接著5月29日在海南文昌發射場,發射「天舟二號」貨運太空船,6月17日在酒泉衛星發射中心,發射「神舟十二號」太空船,當天下午3時54分,神舟十二號與天和核心艙完成自主快速對接,到了下午6時48分,太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波三人便進入核心艙。中國人首次進入自己的太空站,在人類第一座宇宙太空站—蘇聯的「禮炮一號」成功之後的50年,成為繼美蘇之後的宇宙探索新秀。現在,太空中遨遊著兩個太空站,其中之一的國際太空站,預計在2024年退役,如果美國和合作夥伴未能讓其生命延長,那麼2024年後,中國的「天宮」太空站,將會是人類在地球軌道上唯一的載人太空站。

蒙古國爲慶祝蘇聯「禮炮一號」十周年而發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

中非共和國發行的美國首次火星探測紀念郵票。(圖皆為作者提供)

如果說「北斗」導航衛星組網成功,「天宮」太空站的初建,標誌著中國填補了自家的空白,趕上了美蘇的腳步,那麼中國目前正在進行的行星探測,是否可說正與美蘇的腳步齊頭並進呢?2019年1月3日,中國「嫦娥四號」太空船著陸在月球南極艾特肯盆地的馮‧卡門環形山這個月背地帶,為人類探測難度很大的首次月背著陸;2021年中國火星 探測器「天問一號」與美國的「毅力號」火星探測車,先後抵達並登陸火星,天問一號的祝融號火星車,在火星逗留已達100多天;中國第一顆太陽探測器(ASO-S),按計畫將於2022年上半年發射,會是中國有史以來首次近距離地「觸摸」太陽;不久的將來,中國送人登上月球不再是夢想。從中,似乎看到了炎黃子孫正在努力,欲把中國遠古傳說「嫦娥奔月」和「夸父追日」的美麗神話,以現代科技的力量展現在世人面前。