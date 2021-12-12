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挖趣／方寸間 看人類宇宙活動

謝桂棟
美國郵政發行了一組郵票，展現美國在宇宙探測方面的各項成就。(圖皆為作者提供)
美國郵政發行了一組郵票，展現美國在宇宙探測方面的各項成就。(圖皆為作者提供)

探索太空，一直以來都是人類的夢想，中國神話小說「山海經」描寫的遠古傳說「嫦娥奔月」和「夸父逐日」，也許就是洪荒年代人類最早的宇宙夢吧？中世紀人類對於地球之外天體的認知提高，宇宙觀依據有限的科學手段和數學、天文學、物理學說，從以地球為宇宙中心的「托勒密」體系，發展到以太陽為宇宙中心的「日心說」。從當代天文學的宇宙觀出發，「日心說」在宇宙空間無限的語境中仍顯稚嫩，然而尼古拉‧哥白尼（1473-1543）的「天體運行論」不失為現代天文學的啟示，並能為伽利略（1564-1642）通過改進的望遠鏡，觀測實證而得到支撐。人類超越地球為宇宙中心的學說，意味著現代天文學的開啟，哥白尼和伽利略因此得以「現代天文學之父」和「現代觀察天文學之父」之名載入史冊。

中國古典小說「山海經」中的神話故事：嫦娥奔月和夸父追日。(圖皆為作者提供)
中國古典小說「山海經」中的神話故事：嫦娥奔月和夸父追日。(圖皆為作者提供)

●現代太空學 俄國人奠定

19世紀後葉至20世紀初期，隨著世界科技的進步，人類在探索太空的領域，湧現出富於思索的學者、勇於探索的太空先驅，其中俄國人康斯坦丁·齊奧爾科夫斯基（1857-1935）以其建立的火箭運動的基本數學方程，最早從理論上證明火箭可以克服地球引力而進入太空，奠定了現代太空學的基礎。齊奧爾科夫斯基的名言：「地球是人類的搖籃，但人類不能永遠睡在搖籃裡」，亦是宇宙探索之人共同的心聲。1926年3月16日，美國人羅伯特·戈達德（1882-1945）進行他所製造的液體火箭試飛實驗，首飛成功達到12米高56米遠。雖然高度和距離非常有限，然而這個世界上第一次液體火箭飛行試驗的成功，意義非凡，開啟了各國研製火箭的熱潮。1942年10月3日，德國研製的基於V-2火箭的V-2導彈發射成功，飛行了180公里，火箭在工程上實現了太空先驅的技術設想，對現代大型火箭發展有著繼往開來的作用。

「現代天文學之父」波蘭人哥白尼。(圖皆為作者提供)
「現代天文學之父」波蘭人哥白尼。(圖皆為作者提供)

美國1969年首次登陸月球25周年的紀念郵票。(圖皆為作者提供)
美國1969年首次登陸月球25周年的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

二戰後，美蘇兩國研究彈道導彈技術，通過仿製V-2火箭，積累研製現代火箭系統的經驗。蘇聯在解決了發動機的設計和工藝後，以捆綁式運載火箭於1957年10月4日把世界上第一顆人造地球衛星送入太空，開創了人類的航天新紀元，緊接著美國於1958年1月31日，用「丘比特」 C火箭成功發射了自己的第一顆「探險者」衛星。從此，其他國家紛紛跟進，開展太空科研活動，相繼以自行研製的運載火箭，成功發射各自的第一顆衛星。隨著衛星的發射越發頻繁，始自六十年代中期，人造衛星的發展從探索試驗進入到實用階段，各類衛星在軍事、經濟、信息傳輸、氣象觀察等方面的應用擴大，效益和成果極其明顯，帶動了新材料、精密儀器的開發，以及新設計、新工藝和新結構的運用。相關科研成果還以波浪式擴散推廣到其他領域，從而提高產業質量和勞動生產率。

蘇聯爲慶賀太空事業成就發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)
蘇聯爲慶賀太空事業成就發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

●1959年起 蘇聯先探月

蘇聯和美國在掌握了地球衛星技術後，於1950年代後期制訂了以探測器考察月球的計畫。1959年起蘇聯率先發射了3個無人月球探測器，其中2號探測器於9月24日撞擊月面，在月球上留下人類的第一個物體和印記。1961年4月12日，不再滿足於無人宇宙探索的蘇聯，從拜科努爾太空發射場，成功地發射了世界上第一艘載人太空船—東方一號，載著他們的太空人尤里‧加加林（1934-1968），在遠地點301公里的軌道上，繞地球一周歷時1小時48分鐘後安全返回。加加林成為世界首位太空人，被視為英雄而獲得蘇維埃最高榮譽—列寧勳章。從1963年至1976年，蘇聯為了探測月球，先後發射了21個無人月球探測器，完成了一系列的探測動作：月面軟著陸、鑽孔取樣、把月球土壤和岩石樣品帶回地球，以及從地球遙控月球車等等。蘇聯在宇宙探索方面的進步，極大地刺激了美國，就在蘇聯的東方一號返回地球一個多月，1961年5月25日，美國總統甘迺迪提出於1960年代末實現美國的登月計畫。由太空總署（NASA）具體操作管理的「阿波羅」登月計畫，經過八年多幾十萬人的協同努力，終於在1969年7月20日由「阿波羅」 十一號太空船，載著太空人尼爾‧阿姆斯壯（1930-2012）等人飛向月球赤道附近的靜海區，下午4時17分43秒登月艙降落。7月21日凌晨2時56分阿姆斯壯出艙，左腳踏上了月球留下一句名言：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步（that's one small step for a man, one giant leap for mankind）」。阿姆斯壯的腳步踩上月土，意味著美國的阿波羅登月計畫，實現了在探測月球方面超越蘇聯的誓願。阿姆斯壯成為第一個踏足月球表面的人類。

太空人加加林成爲世界首位太空人，獲得蘇維埃最高榮譽-列寧勳章。(圖皆為作者提供)
太空人加加林成爲世界首位太空人，獲得蘇維埃最高榮譽-列寧勳章。(圖皆為作者提供)
俄國航太先驅康斯坦丁‧齊奧爾科夫斯基和世界首位太空人俄國的加加林。(圖皆為作者提...
俄國航太先驅康斯坦丁‧齊奧爾科夫斯基和世界首位太空人俄國的加加林。(圖皆為作者提供)

●空間對接試驗 相繼成功

在太空間建立人類活動的基地—太空站，是太空先驅的理想，是進一步瞭解和開發利用太空的必要步驟。美蘇兩國在圍繞月球探測的同時，也按部就班地展開建立太空站相關的試驗。1966年3月16日，美國「雙子星座」太空船載著阿姆斯壯和斯科特，與稱為「阿金納」的對接艙體對接成功，實現了太空史上的首次空間對接，而1969年1月16日，蘇聯的「聯盟四號」和「聯盟五號」飛船亦對接成功，第一次實現了兩艘太空船在太空對接飛行。空間對接試驗的相繼成功，激勵並牽引著人類繼續朝向在太空中建立載人太空站。1971年4月19日，蘇聯發射了世界上第一個載人太空站「禮炮一號」，飛行了175天。1973年5月14日，美國也發射了他們的第一個載人太空站「天空實驗室」，往後還與多艘「阿波羅」太空船對接。一年間先後有九名太空人，搭阿波羅太空船到「天空實驗室」工作。他們在此進行生物學、航天醫學、太陽物理、天文觀測、對地觀測和工程技術試驗，於435公里高的軌道上拍攝了約1000萬平方公里地球表面的4萬多張照片。「天空實驗室」在太空翱翔了六年後，於1979年7月11日進入大氣層燒燬。相比美國，蘇聯再於1986年發射和平號太空站，無論是其量體還是搭載人數，以及使用壽命都超過了美國。「和平號」在太空中的行程約達35億公里，繞地球飛行8萬多圈，服役15年後才墜毀於太平洋海域。

2006年中國郵政，紀念中國地球太空探測雙星和神舟六號載人太空船成功發行紀念票。...
2006年中國郵政，紀念中國地球太空探測雙星和神舟六號載人太空船成功發行紀念票。(圖皆為作者提供)

人類太空活動的每一環節都蘊含著極高的投入和風險，也經歷過大大小小的波折和失敗，為了匯聚各國智慧並分擔研發經費，以美蘇為主的16國協同打造一個在軌運行的最大空間平台—國際太空站（International Space Station），支持人類在地球軌道長期駐留，能在微重力環境下開展科學實驗研究。這是一個有史以來規模最大、耗時最長的太空國際合作項目。裝配完成後國際太空站長110米、寬88米，總重達400餘噸。自1998年正式建站以來，經過十多年的建設，於2010年完成任務進入全面運轉階段，可供六至七名太空人在軌工作，現已接待了19個國家的200多名太空人和研究人員進行太空研究。目前，國際太空站主要由：美國太空總署、俄羅斯聯邦太空局、歐洲太空局、日本宇宙太空研究開發機構、加拿大太空局共同運營。美國出於國家安全考量，把中國排除在國際太空站的合作之外，國會還於2011年通過了限制中美太空合作的「沃爾夫條款」。然而，該條款的限制，並未能使中國停下探索宇宙太空的步伐。2011年11月2日，中國「神舟八號」太空船成功對接「天宮一號」實驗室，對接過程歷時僅15分鐘。神舟八號攜帶了太空食品、生活用品、藥品和實驗品，以及假人進行相關科學實驗。神舟太空船與天宮太空艙對接成功，中國成為繼蘇美之後，第三個掌握完整太空對接的國家，為建立自己的太空站奠定了基礎。5年之後的2016年10月17日，中國「長征二號」F運載火箭把「神舟十一號」載人太空船送入太空，並於19日與「天宮二號」實驗室進行了交會對接，對接後兩名太空人入駐天宮二號進行太空試驗，完成了中國首次在天宮二號實驗室上進行載人太空活動。

中國郵政為紀念長征運載火箭和通信衛星成功而發行郵票。(圖皆為作者提供)
中國郵政為紀念長征運載火箭和通信衛星成功而發行郵票。(圖皆為作者提供)

●天宮太空站 中獨立開發

又是一個五年後，中國於2021年6月17日，從酒泉衛星發射中心，把載著聶海勝等三名太空人的「神舟十二號」太空船送入太空，太空人順利地進駐了實驗室，並進行了兩次出艙活動。中國擁有了自己獨立開發的天宮號太空站，預計2022年完成全部太空站在軌組裝建造，速度之快令國際社會刮目相看。

中國首枚人造衛星「東方紅一號」及相關太空活動紀念郵票。(圖皆為作者提供)
中國首枚人造衛星「東方紅一號」及相關太空活動紀念郵票。(圖皆為作者提供)

2021年是中國進入了「太空站時代」的大年。回顧往昔，當蘇聯於1957年10月4日把世界上第一顆人造衛星送入太空時，中國制訂了12年科技發展遠景計畫，要克服經濟和技術困難，探索火箭、中程和中遠程運載火箭。13年之後的1970年，中國的第一顆人造衛星「東方紅一號」發射成功，再50年之後的2020年，中國的55顆「北斗」導航衛星，完成了全球衛星導航組網。1980年代，美國太空總署起草建立永久軌道太空站的計畫（俄羅斯、加拿大、日本和歐盟太空局先後加入該項目），並於2010年完成建造任務。中國於1992年確定太空工程的「三步走」計畫：第一步發射無人和載人太空船；第二步突破太空基本技術、太空船與太空艙對接、太空人出艙；第三步建立永久太空實驗室。29年之後的2021年5月，中國太空工程計畫進入了第三步，在太空站的天和核心艙完成在軌測試驗證後，緊接著5月29日在海南文昌發射場，發射「天舟二號」貨運太空船，6月17日在酒泉衛星發射中心，發射「神舟十二號」太空船，當天下午3時54分，神舟十二號與天和核心艙完成自主快速對接，到了下午6時48分，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波三人便進入核心艙。中國人首次進入自己的太空站，在人類第一座宇宙太空站—蘇聯的「禮炮一號」成功之後的50年，成為繼美蘇之後的宇宙探索新秀。現在，太空中遨遊著兩個太空站，其中之一的國際太空站，預計在2024年退役，如果美國和合作夥伴未能讓其生命延長，那麼2024年後，中國的「天宮」太空站，將會是人類在地球軌道上唯一的載人太空站。

蒙古國爲慶祝蘇聯「禮炮一號」十周年而發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)
蒙古國爲慶祝蘇聯「禮炮一號」十周年而發行的紀念郵票。(圖皆為作者提供)

中非共和國發行的美國首次火星探測紀念郵票。(圖皆為作者提供)
中非共和國發行的美國首次火星探測紀念郵票。(圖皆為作者提供)

如果說「北斗」導航衛星組網成功，「天宮」太空站的初建，標誌著中國填補了自家的空白，趕上了美蘇的腳步，那麼中國目前正在進行的行星探測，是否可說正與美蘇的腳步齊頭並進呢？2019年1月3日，中國「嫦娥四號」太空船著陸在月球南極艾特肯盆地的馮‧卡門環形山這個月背地帶，為人類探測難度很大的首次月背著陸；2021年中國火星探測器「天問一號」與美國的「毅力號」火星探測車，先後抵達並登陸火星，天問一號的祝融號火星車，在火星逗留已達100多天；中國第一顆太陽探測器（ASO-S），按計畫將於2022年上半年發射，會是中國有史以來首次近距離地「觸摸」太陽；不久的將來，中國送人登上月球不再是夢想。從中，似乎看到了炎黃子孫正在努力，欲把中國遠古傳說「嫦娥奔月」和「夸父追日」的美麗神話，以現代科技的力量展現在世人面前。

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