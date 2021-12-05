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料理功夫／宮保杏鮑菇

項月華
宮保杏鮑菇
宮保杏鮑菇

杏鮑菇的營養十分豐富，植物蛋白含量多達25%，含有18種胺基酸，並具有提高人體免疫力及防癌抗癌的多醣。杏鮑菇有著杏仁的香氣和鮑魚般的彈勁口感，素食者對它更是青睞。以下推薦這道宮保杏鮑菇，是一款輕鬆製作的美味佳肴。

材料：

杏鮑菇500克、去皮花生仁50克、蒜瓣4枚、生薑1塊、紅辣椒乾5條、蔥絲少許。

醬汁調料：

生抽2湯勺、老抽1湯勺、香醋1湯勺、蠔油1湯勺、白糖1.5湯勺、玉米澱粉1湯勺、花椒粉和胡椒粉少許。

宮保杏鮑菇材料
宮保杏鮑菇材料

作法：

1.杏鮑菇不要用水清洗，用乾淨的廚房紙擦乾淨即可，切成小塊狀備用。薑和蒜瓣也切片備用。

2.將所有的醬汁調料放入一小碗內，再加入一點清水調拌均勻。

3.鍋內放3湯勺油，用中小火把花生仁煸炒，直至花生仁微微發黃且炒出香味時即可撈起。

4.乾鍋加熱，直接把切好的杏鮑菇塊放入乾煸，火候保持在中小火，直至杏鮑菇變軟出水，轉大火收乾後盛起備用。

5.鍋內放1湯勺油，把紅辣椒乾、薑和蒜片放入煸炒爆香，再把調製好的醬汁倒入，烹至濃稠狀時，放入杏鮑菇塊翻炒，最後加花生仁翻炒均勻。出鍋前淋上一點明油增亮，再撒上一些蔥絲點綴，一款微辣鮮香的宮保杏鮑菇大功告成。

小叮嚀：

杏鮑菇不要用水清洗，煸炒時也不能加油和加水，否則就會失去其原有的鮮美味道，是這道菜肴成功的關鍵。

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