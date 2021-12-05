料理功夫／瓜香果香咖哩香

瓜香果香咖哩香

咖哩口味有多種，如果偏愛甘甜味，正值秋天南瓜、蘋果 盛產，可以嚐試瓜香、果香自然濃郁的咖哩料理。

材料：

馬鈴薯、南瓜、蘋果、洋蔥、胡蘿蔔、蒜頭、雞肉。(份量、比例可以按喜好調整）

調味料：

咖哩塊3～4塊。

瓜香果香咖哩香材料

作法：

1.將蘋果、洋蔥、蒜頭切細丁，馬鈴薯、胡蘿蔔、南瓜、雞肉切塊狀。

2.熱油鍋把蒜頭、洋蔥略爆香，加入雞肉續炒熟。

3.另一鍋煮滾水，放進成塊的馬鈴薯、南瓜、胡蘿蔔，中小火慢煮，待熟軟，再將雞塊、蘋果丁倒入，最後加入咖哩塊，慢慢攪拌，待融化糊稠，即可熄火上桌。

小叮嚀：

新鮮蘋果切丁，最後再加入，不僅能保持顆粒口感，也豐富了咖哩的層次。

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