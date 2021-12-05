生活 / 疫情下的戶外拍攝 追鳥追花趣

Kissena公園內的椋鳥餵雛。 （圖為作者提供）

今年疫情仍然膠著，但由於疫苗 出現，讓形勢出現了轉機。眾所周知，一眾攝影 愛好者，都有一種閒不下來的衝動，就是端起相機出外拍照。

回想這幾個月，作為一攝影愛好者，在注射疫苗、戴口罩及保持社交距離的前提下，從二月底至九月尾，幾乎每月都有幾天的攝影活動，例如二月底的賓州中溪雪雁、三月的梅花綻放、五月的椋鳥餵雛、六月的魚鷹抓魚、七月的剪嘴鷗覓食、八月的滿月與自由女神相會、九月的蜂鳥吸蜜等等，與去年相比，真是不可同日而語。

椋鳥餵雛 取景抓時機

椋鳥（Starling）在紐約市是一種常見的鳥類，大街小巷或公園內都可見到牠的蹤影。羽毛為黑褐色，全身鋪滿白色的小麻點，身體上端有一發亮的紫色帶，也算是為牠增添了一點引人注目的光彩。5月上旬，有攝友通報Kissena公園內有椋鳥餵雛的消息，於是趕緊帶上拍攝器材驅車前往。

從以往的經驗得知，椋鳥喜歡在梧桐樹中的洞穴內孵蛋育雛，所以這次與攝友就在公園內直接搜尋高大梧桐樹上向陽方向的洞穴，目標很快就被鎖定。我們在一顆梧桐樹幹向陽的洞穴中發現有兩隻幼鳥，大概剛出生幾天，椋鳥爹媽輪番噙食餵牠們。中午時分，陽光透過樹葉撒在洞穴四周，正是拍攝的大好時機。每當雀爸或雀媽攜食物飛近洞穴時，兩隻幼雛就會伸長脖子，張大嘴巴迎接美食。這也是連拍的大好時機。一輪掃射十幾張，運氣好時會有一兩張收穫。這樣的拍攝最多能持續十天，因幼鳥成長很快，一旦牠們羽毛豐滿，可以獨立了，爹媽就不再照顧牠們了。

美麗的雉雞會發出清脆叫喚聲。（圖為作者提供）

雉雞見到人類走近，就立刻跑開，給拍攝帶來困難。（圖為作者提供）

野生雉雞 見到真面目

剛拍完椋鳥， 就在五月中旬，又傳來了雉雞（Wild Chicken）的消息。於是一行三人就在某日清晨起個大早，趕在日出前到達Brooklyn的Marine Park。這時天才剛亮，我們背著攝影包、手提著三腳架，迎著晨曦，穿過略為崎嶇的小道，來到公園邊緣的一片蘆葦地旁，架起相機，靜待雉雞的出現。這雉雞又叫野雞，是野生的，從何而來，真沒頭緒，在這之前，也無緣見牠的真面目。

這蘆葦叢約有二尺高，雉雞躲在裡面，不容易被發現，於是我們就安靜下來等待牠的叫聲。皇天不負有心人，約在早上六時半，蘆葦叢中傳來了雉雞清脆的叫喚聲，這等於牠在告訴我們：「我到了」。說時遲，那時快，我們端著相機就衝進蘆葦叢中。這雉雞可不是個善種，牠一見到我們走近，立馬就跑開了，這給拍攝帶來困難。於是我們改變策略，三人錯開位置將雉雞圍在中間，雉雞走近誰誰就先拍。而且我們還跟蹤牠到達蘆葦稀少的地段，方便拍攝特寫。就這樣走走停停，停停拍拍，花了近一個小時拍了幾十張相片，直到雉雞逃離我們的包圍圈。

剪嘴鷗求偶術 鳴聲熱鬧

七月上旬，在攝友中傳遞了一個資訊，長島 海灘的剪嘴鷗（Black Skimmers）孵出小BB來了，於是我們的三人小組再度出動。從皇后區出發，行駛約一個小時到達長島Tobay海灘的停車場，在沙地上走約十多分鐘，就到達飛鳥保護區。保護區離海邊約幾十公尺，有繩索圍起，遊人不可進入。我們就在保護區的邊緣架起相機，只見到數不清的燕鷗和剪嘴鷗在保護區上空來回飛翔和降落，鳴叫聲彼此起落，好不熱鬧。

剪嘴鷗求偶。（圖為作者提供）

剪嘴鷗求偶。（圖為作者提供）

剪嘴鷗有一對前黑後紅的長嘴，兩片長嘴的長度不相同，上面那片短一些，好像被剪短了一樣，故此得名。就在我們尋找剪嘴鷗和牠們的幼鳥時，一隻嘴上叼著一條小魚的雄性剪嘴鷗就在我們的鏡頭前上演了一場求偶戲：只見牠以小魚作利誘，求得雌鷗的歡心，進而得以順利交配。這樣的場景，我算是開眼界，好聰明的小精靈。

蜂鳥逐花 噴糖水勾引

踏入九月，Kissena公園內的金鳳花如期綻放。這是一種金黃色的小花，形狀有點像小喇叭，這意味著蜂鳥又要飛回來了，因為牠們喜歡吸吮這花內的汁液。這金鳳花灌木叢分布在該公園的西北角一帶，每天上午及黃昏前都有攝影愛好者在金鳳花灌木叢前守候。蜂鳥出現的機率可大可小，有時一小時內現身2至3次，有時1至2小時內都不肯亮相。由於金鳳花太細小，樹叢又密集，拍出的照片背景不理想，一眾攝友就改變策略，改用鮮花去吸引蜂鳥。

要拍出好照片，可將鮮花噴上糖水，蜂鳥就會願意光顧。（圖為作者提供）

蜂鳥追逐金鳳花。 （圖為作者提供）

通常的做法是將各種鮮花捆綁在竹枝上再固定在灌木叢之上。最重要的一點是噴上糖水，這樣蜂鳥才願意光顧。這一招相當有效，拍出的照片主體清晰，背景乾淨又模糊，達到了較好的效果。