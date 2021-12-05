新聞眼 / 從日相岸田的「殺鳥策略」説起

日本首相岸田文雄的任期長短，引發好事者關注。（路透）

宋代王安石《鍾山即事》一詩，有 「一鳥不鳴山更幽」的名句。日本 江戶中後期根岸鎮衛《耳囊》隨筆集，又有「鳥不鳴，信長殺之；鳥不鳴，秀吉使鳴之；鳥不鳴，家康待鳴之」的記載。前者欣賞鴉雀無聲的清靜，而後者要鳥兒高歌，讓人悅耳歡心。

重磅出擊 性格造就命運

兩個故事，不但不矛盾，而且各有千秋。爲什麽呢？詩為心聲，要看詩人當時的際遇與心境。主張變法的名相荊公，那時處於罷官隱退的境遇，正須沉思醒悟的時刻，才有「山更幽」的感觸。至於日本戰國時期，幕府三雄爭霸天下，既要勇也須有謀。德川家康得到最後勝利，建立265年的德川幕府時代，説明了性格造成不同命運和成就。

日本前外相岸田文雄（右）日前當選自民黨黨魁，和即將離任的首相菅義偉（左）一同慶祝。（路透）

這次日本自由民主黨總裁選舉，由岸田文雄勝出，成爲該黨的總理大臣提名人。因爲該黨是長期執政的大黨，在國會中正式提名與票選通常只是例行作業。他已於10月4日就任，成爲1885年（明治18年）《内閣職權》公布施行，創始首相（總理大臣）伊藤博文之後第64人，也是第100任首相。而且，重磅出擊，宣布解散國會（Diet）衆議院，限定於一個月内全面改選。

日本前首相菅義偉。（路透）

天衣無縫 更為典雅醇厚

10月31日大選結果，第101任總理又已於11月10日履新。此次第49屆衆議院465席當中，執政黨獲得261席，超過半數。但比改選前的276席，略有遜色。通常一般的假設是，如果投票率高，選民不滿現實，有利在野黨派。反之，則對執政黨有利。結果只有34.32%，連半數也沒達到。雖是偏低，但比上次2017年大選增高2.5%。也可解釋爲仍對執政當局增加壓力。

之前，黨内總理初選時，有人問岸田假如處身於戰國三雄中，願意做《耳囊》書中哪一個角色？讓人出乎意料之外，他的回答不是家康而是信長。

競選辭令 改採鷹派策略

民主國家在選舉期間，常有候選人在電視上辯論或以記者招待會方式出現的節目。日本也有同樣的安排，而且，他們經常是各人手持親筆寫的座右銘（通常是毛筆漢字）在台上出現，讓人一眼就認出每個人的「標籤」。兩年前參選時，岸田寫了「春風接人」四個大字，此番改成「天衣無縫」，都有溫和、自然、融合的涵義，後者則更爲典雅與醇厚。

假如把他先後兩次提出的座右銘，跟主張「天下佈武」的織田信長相提並論，豈不是南轅北轍？爲什麽呢？我想那是故意的，也可說是「競選辭令」（Champaign Rhetoric），或是「選舉策略」。他面臨的情況是這樣的：2018年，安倍晉三總理民調偏低，那時他挺身而出欲取而代之，結果退卻了。

繼而，安倍因病辭退，他又躍躍欲試，但安倍看中自己的秘書長「和事佬」菅義偉。他的計劃又落空。和事佬沒處理好新冠疫情，希望借東京奧運 提高民調，後果仍不夠理想只好下台。一向被認爲「鴿派」的岸田，認爲這次是自己的最後機會了，不得已變臉而改取「鷹派」的策略。

那麽，這次他的強勁對手河野太郎是何許人呢？一位美國Georgetown大學的畢業生，英語説得很流利。對歐洲和亞洲風土人情都很熟悉，曾有外交和國防兩省大臣的經歷，父親早年曾任自民黨主席，親中色彩很濃。不過，河野本人主張以亞洲爲主的外交政策，也符合美國的「美、日、印、澳」四方聯盟的方案。他自稱為「知華派」， 別於一般人説的「親華派」。媒體報導，他的「人氣」比誰都高。還有一點，是一般人不知道的，2002那年，他割掉自己一部分肝臟為父親醫病，孝心亦可感人。

國事如麻 內外力求重振

黨内方面，既有强勁對手河野，岸田的成功秘訣是什麽呢？除了近30年來，連續擔任九屆國會衆議員，未忘初心，實事求是，長期探求民瘼留下的幾十本隨身筆記之外，一部分也要歸功於採取「織田策略」的重塑形象。然而，選舉成功，當選只是一個開始。

當前面對的，就是他的前任素有「令和大叔」之稱的菅義偉留下來的攤子。安倍晉三「經濟學」早不靈光了。他自己倡導的「新資本主義」，如何重建中產階級與新訂財富平均分配制度呢？變種新冠疫情如何控制？聯美控中的外交政策、能源問題、核能限度等等一籮筐，正待處置。

大選後就職之日，他立刻追加30兆日圓，振興經濟，增購疫苗，以應全民之需。外交方面，委派「日中友好議員聯盟」會長林芳正出任外務大臣。此事佈局是一個賭注，他想前朝政策跟美國走得太近，要改變形象；再者，也可對付黨内的強力對手。明年恰是日中建交50周年，他可能邀請習近平訪日，也希望自己有機會跟歐美國家領袖們並列北京冬季奧運會上觀禮呢。另一方面，又要加强對北韓的網攻與飛彈的防禦，並對國際的氣候峰會熱心參與。雖然對「修憲」的大問題很重視，他又認爲欲速則不達。

任期長短 外界又再看相

好事者又替人「看相」了，近50年來，四位戴眼鏡的總理任期都不超過兩年。岸田也是戴銀鏡的，加上經歷東京大學入學考試三次落榜，而是私立早稻田大學畢業的首相，任期或許不會太長吧？

日本幕府將軍殺鳥逞强，《晏子春秋外篇》記載，春秋時期齊景公爲著鳥兒要殺臣子。還好有賢相晏嬰進諫，為君者能羞愧醒悟，讓家臣燭鄒保了老命。難怪孟子説「管仲以君霸，晏子以君顯」了。自古以來，日本天皇只是虛位，才能維持「萬世一宗」的體系，不像中國的改朝換代，總理大臣（首相）乃政府真正實質的首領。假如岸田首相能找到得力助手如晏嬰者爲其效勞，看相的鐵嘴，於我何畏耶？