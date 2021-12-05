旅遊／加州2天1夜 野溪泡溫泉

水池溫度很高，水質清澈見底，泡十分鐘上身最好要露出水面散一下熱。（圖片皆由作者提供）

提到溫泉泡湯，居住在台灣的朋友一定非常熟悉，泡湯集合享受、安詳、舒適之大成，能達美容健身的效果，另一方面多是有錢有閒的人才能為之。台灣全島是火山地質構成，從南到北、由東往西到處都有溫泉可尋，極大多數的溫泉地區皆由商人開發為旅遊觀光區，建有飯店等休閒場所供給來此度假的客人使用。

美國加州 從南到北也有很多地震帶，火山也不少，溫泉當然不在少數。不過老美沒有泡湯洗溫泉的習慣，溫泉旅館更是聞所未聞，放著大好資源而不用，真是闊氣極了。

多年前我們經友人介紹南加州一處溫泉處所，門票很便宜，但入園一看設備簡陋，水溫不夠高而客人稀少，以後再也沒去。另一次到華盛頓州西北角的奧林匹克國家公園遊歷，看到一座設備達標準的溫泉區域，幾個大型冒著水蒸氣的池子，眾多泡湯客汗流浹背、紅光滿面，看來是個很不錯的泡湯處所，可惜我沒有時間久待，失之交臂真是可惜了。

熱泉緊鄰著克恩溪，溪水來自高山積雪，保證透心涼。（圖片皆由作者提供）

山谷野地 7座溫泉池

近兩年來被新冠肺炎所影響，華人都自動自發地閉關駐守在家，不敢遠遊旅行，對於個性好動的我來說，實在是一種懲罰。近來疫情漸有好轉，第三針疫苗已注射，內人的曾學妹強力推薦，相邀去野溪邊泡湯。她送來Google網上資料，參看各個網友皆給與很高評語，只是距離洛杉磯有三小時之遙，我們二老有點想打退堂鼓；但經不起學妹夫妻的努力說服，最後決定來個兩天一夜行。

加州中部貝克斯菲爾德（Bakersfield）鎮有一條克恩河（Kern），河水來自紅杉國家森林區（Sequoia National Park）的雪山由東往西流，沿溪是178號州公路，距離小鎮東方30英里，到達奇幻溫泉（Miracle Hot Springs）。溫泉伴著克恩河，這條溪流也是困難度第四級的泛舟勝地，但因為近幾年加州特別乾旱，國家森林區雪山積雪不足，溪流水量大減，來此地的人們皆是衝著熱泉而來。拜早期人民的熱心付出，用混凝土建成大小不等、高低各異，溫度從華氏110度到較低溫的七座水池，夏天有些年輕人會跳進旁邊的冷溪水暢游一陣，再回熱水池做三溫暖，刺激刺激。

此地是免費24小時開放，四周只有大小不等的鵝卵石，沒有更衣室，也沒有廁所，泳客們只有在大石頭後用大毛巾掩護更衣，至於要不要光身子下水也是自己的選擇。

早期的義工利用彩色寶石，在水池裡一個混凝土平台排出英文「奇幻」字樣。（圖片皆由作者提供）

在這裡可以享受百分之百的天然野趣，坐在水池看旁邊克恩河溪水緩緩地流動，高大的橡樹可以遮蔭，藍天白雲使心情開朗；泳客各個紅光滿面，沒有大聲疾呼笑鬧，真是一個和諧的景象。

溫泉水池最小十呎直徑，最大十五呎，共有七座。（圖片皆由作者提供）

野溪溫泉水質清澈透明，沒有一點點硫磺臭味，應該屬於是中性碳酸氫鈉泉；我曾想要上網查水質的各種物理化學等資料，但也許老美對溫泉沒興趣，找不到可供一般大眾參考的資料，例如水的酸鹼值、鈉離子及碳酸根離子含量等。我估計可能有點類似台灣北部的礁溪溫泉，含有「酚鈦鹼」成分，應該有美容養顏效果，洗後皮膚可感到光滑柔細。由於富含礦物質，因此不論是浸泡、沐浴或經處理後成為礦泉水飲用，對身體健康皆有幫助。

黑夜泡湯 不見五指

當天是農曆初二，曾學妹夫妻認為我們開三小時遠來此地，只泡一次湯不太划算；既然此地是24小時開放，當然可以在黑夜來一趟泡湯，嘗試躺在水池裡仰望滿天星斗的感覺。這個建議使我想到在北海道涵館那次夜裡，坐在溫暖的水池裡，從大片玻璃窗遙望萬家燈光的感覺。還有一次在冰島，晚餐後去米湖藍色溫泉，巨大面積的水池冒著輕煙的蒸氣，看著四周濛亮的燈光，我真以為處在人間天堂中。

大家商量好晚餐後，我們來做一次黑夜泡湯活動，當車子停好熄燈後，一片黑黝黝，有句話說「伸手不見五指」，這時候卻是手指頭近在鼻頭也看不見，真是彷彿整個人掉進墨汁缸裡了。曾學妹夫妻早有準備，帶有手電筒及頭燈，前後四人手牽手慢步走，實在是黑得有些可怕；我們習慣用眼睛看路，當眼睛無法看清路面，照明的燈光在地面上只有小小的一個圓環時，動作變得緩慢小心，想到盲人行動遲緩的情形，我們明眼人真應該多多關注盲人才對。在我們接近水池時，竟然看到另有一盞燈光閃爍，原來已經有其他的泡湯客同好先我們一步而來，心中稍感放心。我感覺在漆黑環境泡湯會有一點不安，想要嘗試黑夜裡泡野泉的話，還是選在農曆十五，附近有月光之夜；在少許光線照射之下，會感覺安然些。

附帶介紹一下，加州自從淘金熱之後，大量的黃金已經被前人淘光，但每條溪中還有少量金砂。我們第二天在溪旁徒步建行時，看到一位白人老先生帶著淘砂金的全套工具，穿著長筒膠鞋，在溪中開挖起來。這些業餘淘金客，多半是太閒不願坐在家看電視，想到找一些事情做做，除了可以鍛鍊身體之外，更可以融入大自然，享受美好的陽光，能不能淘到一些砂金，並不是最重要的事情。

一個由奇幻溫泉Miracle Hot Springs天使義工及美國國家森林管理局所立的招牌，建議泡湯客不要帶玻璃瓶，不要留下垃圾，人多時不要泡湯超過三十分鐘，讓出空位給其他朋友享受，還希望有人加入這個天使義工隊伍，共同維護環境。（圖片皆由作者提供）

貼心小提醒

1.每個人的手機 皆要在出發前，先下載此熱泉的地圖，因為山區手機訊號可能中斷，多幾個手機比較保險，不會迷路。

2.加滿油箱，熱泉附近方圓五十英里沒有加油站。

3.帶足夠的水及食物，泡溫泉心血管皆會膨脹，水瓶必須隨身帶上，可補充水分。

4.垃圾袋不可忘，此地雖然是國家森林區的土地，但不收門票，沒有工作人員打掃清潔，只有每兩周可能來一位義工清潔水池，所以請泳客清理垃圾，隨身帶走。

5.必須告訴親人自己要去何處旅行，以防萬一有意外發生，而山區手機音訊不良會很可怕。

以下三項是作者經驗，供參考：

1.帶一雙能夠保護腳趾頭的涼鞋，可以穿著走進水池。因為溫泉水池的底部布滿大小不等的圓石頭，走動時很容易滑倒。

2.必備手電筒或頭燈，天黑可以用上。

3.避免周末中午時段去泡湯，因為遊客可能太多，最好是周日的清晨或黃昏。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說