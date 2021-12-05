醫藥短波／抗炎症飲食 預防失智症

根據2018年，美國健康研究機構的調查，希臘是歐洲阿茲海默症（失智 症）較低的國家。於是最近調查了希臘老年人抗氧化性食品與失智症風險之間的關係。

根據聯合國發表，全球60歲以上的人口將從近年10億增加到2050年的21億。預計失智症的發病率也將隨著人口的老化而大為增加。

在這項研究當中，對象為1059位65歲以上沒有痴呆症的志願者，每三年追蹤並且評估希臘老齢化人口中失智症與食物的關係。

研究當中，針對抗氧化食物如魚類、水果、蔬菜 、堅果、茶、豆類和咖啡等，分別給予抗炎症指數。對引起高炎症的食物，如加工食品、糖、飽和性油脂、過量的紅肉和酒精等，也給予抗炎指數。

結果發現，食用高炎症性飲食的人，患失智症的風險是抗氧化性飲食者的3.4倍。

原來水果和蔬菜中的高量抗氧化成分，可能有助於防止對與失智症相關的腦細胞造成的損害。

另外，地中海飲食也有助於維持較低的膽固醇水平，根據最近的研究表明，這可能與記憶和思維問題有關。

目前，美國阿茲海默症協會建議，最理想的保護大腦細胞、神經系統的抗炎症飲食為：每周應該有20份水果、19份蔬菜、4份豆類+11份咖啡或者茶。