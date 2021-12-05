醫藥短波／慢性肝病 可科學化預防

據美國疾病防治中心（CDC）研究，引起慢性肝病的原因當中，26%因C型肝炎引起，24%因為慢性酗酒，C肝患者又酗酒造成的占14%。另有11%由B型肝炎引起，另外17%原因未明，剩下5%則因生活習慣、飲食不良、長期疲累或者遺傳等引起。計算下來，75%慢性肝病的原因是C肝、B肝和酗酒。

肝炎是什麼？

一般肝炎是由DNA 或者是RNA的病毒所引起的。A型肝炎因食物污染而得病，一旦感染和痊癒後，便能免疫。B型肝炎屬於性病，可由體液、精液、血液和胎盤傳染，一旦傳染便是終身性。C型肝癌是因為骯髒的針頭、紋身設備等感染，若早期發現，有95%機會可治癒。

肝炎怎預防？

B型和C型肝炎容易變成慢性肝病，五到十年後肝硬化，再過五到十年轉化成肝癌。A型和B型肝炎都是DNA病毒，可注射疫苗 ，幾乎100%有效。C型肝癌是RNA病毒，容易突變，沒有疫苗能防範。

科學化預防慢性肝病：

1. 每年體檢，包括肝功能、HBV、HCV、甲胎蛋白和肝臟超音波檢查。

2. 注意飲食，避免任何發霉（黃曲霉素）食物。並減少腌製（亞硝胺）、熏製（苯并芘）和油炸（多環芳烴）食物等。

3. 避免喝酒。

4. 保持良好生活習慣，避免過度疲勞、熬夜，維持適當運動。