每周一書／解痛聖經 強肌伸展健身

「解痛聖經」。

痛症，是老化的警訊！想清除慢性疼痛，必須先「鍛鍊肌肉 」，透過修復深層肌肉，可根治身體疼痛。南韓 江南Seran醫院的代表院長金修然，透過「解痛伸展操」這項免手術的治療，幫助病患擁有健康又美麗的身體，獲得超過百萬網友認可，影片點閱數破400萬。

作者金修然在大學時飽受腰痛所苦，一久坐便疼痛能耐，但只要開始走路便不痛了，進而使她開始研究姿勢與痛症間的關係。在當時，腰痛多半會被診斷為「椎間盤突出」，治療以手術為主，但金修然發現國外相同症狀的患者，其診斷書居然只記載「需要運動治療」，使她開始走向研究疼痛醫學之路。

在深入研究後，金修然發現只要有效伸展，很多痛症就能不藥而癒，更不需要手術。她將這套動作稱為「解痛伸展操」，不論腰痛、膝痛、下背部、O型腿，甚至是產後骨盆痛都能改善。身為高齡產婦的金修然，也在45歲生完二胎後，透過每天伸展矯正骨盆、調整體態，不但比產前更瘦，連容貌都年輕許多；如今50歲的她，看起來像25歲般年輕，都是拜這套運動所賜。

為什麼只伸展不開刀，也能根治慢性疼痛？金修然認為，手術效果雖然快，但易留下後遺症，透過自身的腰痛經驗，她發現強化深層肌肉、矯正變形體態，才是根治疼痛的關鍵，並搭配其研發的「解痛伸展操」，幫助患者透過「精準伸展」，擺脫疼痛。「解痛伸展操」怎麼做最有效？每個人可根據疼痛部位，選擇適合的動作。書中收錄常見的28個痛症，共114個動作，只要依需求選擇適合的動作並搭配影片，每天運動15分鐘，就能矯正歪斜的身體，打造理想體態。例如罹患慢性腰痛可早晚做「貓式伸展操」，放鬆緊繃的腰部肌肉；長年膝痛者可坐在椅子上進行「坐姿勾腳尖」，穩定膝蓋肌群；坐骨神經疼痛難耐時，只要在床上做「躺姿抱腿」，可快速解痛。

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