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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

封面故事／世博大秀 首次亮相中東

陳韻涵
因疫情推遲近一年的2020世博，已於10月在杜拜登場，這是中東國家首度舉辦世博。（Getty Images）
因疫情推遲近一年的2020世博，已於10月在杜拜登場，這是中東國家首度舉辦世博。（Getty Images）

歷經八年籌備，耗資數十億元的2020年世界博覽會（Expo，簡稱世博）2021年10月1日至2022年3月31日在杜拜（Dubai）登場，這是中東國家首度舉辦世博，沙漠變成夢幻境地不僅成為全球關注的焦點，也企盼來自全球各地的旅客於疫情趨緩後陸續到訪。

接種或檢測才能入場

2020年世博由於疫情推遲近一年，可能影響實際飛到阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，簡稱阿聯酋）參訪世博的人數。因應防疫限制，若想進入世界博覽會場，參觀者必須出示PCR篩檢陰性證明，或已接種新冠疫苗的證明。

阿聯酋贏得世博舉辦權之前，占地438公頃的世博場館是一片荒蕪、貧瘠的沙漠，如今轉變成未來感十足的現代化場館，機器人穿梭其中；為方便訪客抵達園區，阿聯酋還斥資數百萬元新蓋一座捷運站。

籌畫杜拜世博場地轉變的「魔術師」馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）形容，2020年世博是卓越人類的最佳展現。馬克圖姆說：「世博提供了一個平台，讓全球各國團結一致，為全人類建設永續且繁榮的未來。」

吸引各國「錢」進中東

世界博覽會是由國家、政府與組織籌辦的國際性展覽活動，參展國家會藉此機會，向各國展示其文化、科技與產業發展成果，吸引外商投資。此次世博有192個國家或經濟體參與，利用其場館空間展示其國家特色、觀光亮點與雄心壯志。

 為期六個月的世博展將為提供杜拜大舞台，展現獨特的各國觀點並藉此吸引業者「錢」進中東投資。

2020世博將沙漠變成夢幻境地，並成為全球關注的焦點。（Getty Images...
2020世博將沙漠變成夢幻境地，並成為全球關注的焦點。（Getty Images）

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