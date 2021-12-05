封面故事／世博吸睛亮點 人造環形瀑布

人造環形瀑布占地約半個足球場，水牆達四層樓高。（Getty Images）

本屆世博會最吸睛的亮點，當屬美國建設公司「WET」專門為世博會打造的人造環形瀑布景觀，不只景觀完美融入背景，搭配水舞的音樂更是由倫敦交響樂團演奏，可謂是本屆世博不容錯過的必看景點。

位於加州洛杉磯的WET公司本次為杜拜世博打造的人造瀑布，占地有半個足球場之廣，而環形水牆也樓高四層，地點位於Al Wasl廣場與Jubilee公園之間，因此這個人造瀑布在造景上融合了兩旁的既有景觀，令人在視覺上同時感受到水、土、火三種元素，相當令人驚豔。

而為環形人造瀑布編排的水舞，其配樂更是專門創作的；WET執行長富勒(Mark Fuller)指出，全世界各個人造水景水舞的配樂，大多直接取自電影配樂，不僅為了節省成本，更是因為選用電影配樂能更容易引起大眾共鳴。

水舞結合交響樂團演奏

然而，WET此次打造的水景，其水舞音樂的編排特別請到「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)電影配樂作曲者賈瓦迪(Ramin Djawadi)編曲，並延聘倫敦交響樂團演奏；水舞的每一次噴出都與音樂完美結合，與倫敦交響樂團交織出最動人的樂章。

環形水牆共設有三個缺口，將環形水牆分成三個部分，因此若從空中鳥瞰，貌似火山口，WET還在約三層樓的高度設有觀景台，讓遊客可以從三樓將三片環形水牆盡收眼底；而三片環水型水牆分別以不同的顏色主題設計，夜間白色的浪花從水牆頂部傾瀉而下時，可以看到藍、金、紅三種顏色的水相互輝映。

在水流與音樂完美配合下，遊客配合著節奏欣賞水流的起起落落，且WET公司還利用視覺落差，打造出瀑布水流「逆流而上」的錯覺，令遊客流連忘返。

此外，環形水牆的設計還兼顧環保，所有傾瀉而下的水流到地面後，都會被地面裝置回收再利用，因此在遊客眼中，水就像是突然消了一樣。