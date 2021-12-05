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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

封面故事／世博展館創意 秀各國軟實力

舟境 整理
美國館。（Getty Images）
美國館。（Getty Images）

■美國館 科技不設限

美國館。（Getty Images）
美國館。（Getty Images）

美國館的主軸貫串生活、自由與追尋未來，透過藝術文化表演、歌舞樂曲、食物和運動，引領觀眾了解美國總是創造未來的奧秘，歡慶由多元族群、理念和努力形塑的美國精神，藉此改善人類的生活並打造更閃耀的未來。為展現與地主國的情誼，也特別展出美國第三位總統傑佛遜（Thomas Jefferson）生前擁有的《可蘭經》（Quran），作為境內宗教自由「融入美國社會每一個層面」的體現。

■中國館 傳統結合科技

中國館。（歐新社）
中國館。（歐新社）

中國館。（歐新社）
中國館。（歐新社）

占地約4636平方公尺的中國館以大紅燈籠為建築設計理念，被命名為「中國之光」，透過藝術融合中國元素與現代技術，展示中國深厚的文化與悠久的歷史，構築人類共同的未來社區。遊客一上門，甚至有機器人熊貓前來握手致意。此外，中國館「華夏之光」區域由中國北斗衛星導航系統、中國高速鐵路，以及「上海汽車集團」（SAIC Motor）組成「中國智造三劍客」，展現高端科技實力。

■阿聯酋館 像隻翱翔獵鷹

阿聯酋館。（Getty Images）
阿聯酋館。（Getty Images）

東道主阿聯酋的展館外形如一隻翱翔獵鷹，四層樓的展場總面積約1萬5000平方公尺，為所有國家中最大的場地；阿聯酋在館內呈現阿聯酋的未來構想與不斷進步的社會願景。

■德國館 結合自然與科技

德國館。（Getty Images）
德國館。（Getty Images）

設計融合了自然和科技，借鏡當地建築風格和德國輕型展館設計的歷史。在形式上採用浮動型屋頂，包含相互連接的浮動立方體，可容納展覽和活動空間。德國館設計理念旨在將展館打造為一個知識、研究、對話和人際互動的場所，實現世博會主題「連接思想，創造未來」。

■日本館 向絲綢之路致敬

日本館。（Getty Images）
日本館。（Getty Images）

展館的格子外觀結合了傳統的日本和阿拉伯圖案，意在向中東和日本的古代絲綢之路致敬。展館內還使用受傳統阿拉伯和日本技術啟發的環保冷卻機制。

■義大利館 用美彼此交流

義大利館。（Getty Images）
義大利館。（Getty Images）

義大利館。（Getty Images）
義大利館。（Getty Images）

展館名為「帆船之美」，旨在探索「用美彼此交流」的新方式，還通過主題為「航行在海洋，共享地中海文化遺產」的展覽向探險家致敬。展館面積3500平方米、高度25米，三個船體分別塗上義大利國旗紅、白、綠三色。館內引發熱議的六公尺高3D大衛雕像，一般民眾只能由上往下看，只有VIP觀眾可以由下方抬頭，看到雕像全貌。

■英國館 突出人工智慧

英國館。（Getty Images）
英國館。（Getty Images）

展館名為「poem pavilion」，以發光的LED外觀以及照亮的迷宮為特色，突出了英國在人工智慧領域的專業知識。

■荷蘭館 呈現微型世界

荷蘭館。（Getty Images）
荷蘭館。（Getty Images）

荷蘭館建築的中心是一個巨大的圓錐形結構，覆蓋著同心圓的植物環。使空間成為一個生物區──一個有著自己的小氣候的自然控制環境。設計團隊說：「我們設計了一個展館，它更像是一個生物區，而不是一座建築物，一個微型的世界，在那裡氣候是自然控制的。水、能源和食物是有內在聯繫的。」

■法國館 探索光的奧妙

法國館。（Getty Images）
法國館。（Getty Images）

展館以「光」為主題，探索光作為進步的推動力，聯繫工具以及熱力和創造力的來源，希望呈現18世紀由法國知識分子帶領的運動，強調知識交流、寬容等概念。

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