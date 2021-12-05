地產迷思／遺產信託非萬能 合作公寓規劃須費心

呂欣已經84歲了。她有重聽和骨質疏鬆的問題。她的先生86歲，雖然神智清醒，但是雙腳已經不靈活了。兩夫妻有一子一女，兒子成家立業，一家人居住在長島 。女兒也嫁了個如意郎君，夫婿是某電子公司的中級主管，夫妻倆在加州灣區定居。呂欣這輩子可以說沒什麼遺憾，她什麼事都未雨綢繆。目前她的身家只有夫妻居住的一套價值大約35萬元的合作公寓、大約價值五萬元的股票 和大約八萬元的銀行存款。這套合作公寓的所有人在股票和租約上只有呂欣一個人。她很擔心要是她百年之後，子女要為了這麼一點微薄的遺產上法院，便興起做遺產規劃的心意。

2020年8月呂欣的好友因為新冠肺炎過世，逝者的四位遺族聘請律師辦理遺產程序。遺產管理人的申請書2020年10月在紐約市皇后區遺產法院（Queens Surrogate’s Court）立案。至今已經超過一年，法院毫無動靜。負責律師向法院打電話，沒人接電話，遺族到法院去看究竟，卻被擋在法院一樓的入口處，沒有人能進入法院。根據警衛的說法，法院完全關閉，沒有人可以進去，要是有什麼檔案要送交，當事人或是律師必須把檔案放在門口的盒子裡，讓法院的員工轉交。遺族們都很著急，呂欣看在眼裡，非常不忍。她認為一個負責任的人必須在百年之前把身後事交代清楚，把惱人的遺產程序留給後人是很不負責的，於是她便決定去諮詢律師。

她第一個諮詢的對象便是她居住的合作公寓裡面二樓的一位美國老律師（Edward Stewart-史律師）。這位美國律師在這棟公寓樓裡開業已經30多年了。他的主要業務是房地產過戶，如果有遺產的案件他也能處理。呂欣便和史律師約時間諮詢，史律師收了150元的諮詢費，和呂欣會談了1個小時。呂欣重聽，靠著他兒子的幫忙，大體搞懂了史律師的意思。史律師不做遺產規劃，他不能幫呂欣規劃遺產，但是他可以幫呂欣做遺囑，也可以幫她執行遺囑。如果呂欣找他做遺囑，他收費1200元。如果呂欣過世之後需要他執行遺囑，或是呂欣沒有留下遺囑，他的律師費是遺產總價的5%。

此外法院所收的費用大約也是1200元左右。法院的程序大約要拖延從半年到兩年左右，這要看疫情什麼時候結束。呂欣的兒子幫呂欣算了一算，要是呂欣當時過世，遺產大約價值48萬，48萬的5%是2萬4000元。這筆費用說高不是很高，但是也實在不低。再加上法院程序可以拖延兩年的事實，更強化呂欣生前便把財產處理好的決心。母子商量了一下，便決定看有沒有其他更便宜又可靠的方法處理遺產。呂欣有一位做人壽保險的朋友，他告訴呂欣最好的遺產規劃方法便是做信託，只要把財產放到信託裡去，繼承人便不必到法院去辦理繼承手續，信託管理人可以依照信託裡的規定處理遺產。

呂欣聽到這個消息非常高興，之後的幾個月裡她參加了兩場信託的講座，也讀了四、五篇有關於信託的文章，只是到頭來還是一頭霧水。最後終於決定還是花諮詢費向一位資深的中國人的信託律師諮詢。經過一位做過信託的朋友介紹，她找到一位在長島開業的葉律師來解答她的疑難。

葉律師開業超過30年，他明瞭呂欣的情況之後便很清楚地告訴他，信託確實是遺產規劃裡的一種非常有用的方法，可是呂欣不見得可以使用信託來處理他的合作公寓。「因為能不能用信託來持有合作公寓的股份以及租約，必須要看合作公寓的章程允不允許信託持有股份和租約」。紐約州 的合作公寓公司有100%的權力決定允不允許信託持有股份和租約，「如果合作公寓的章程不允許信託擁有股份或租約，您便不能用信託來處理合作公寓的股份和租約。所以您必須要先詢問合作公寓公司的董事會，到底合作公寓公司能不能讓您把股份和租約轉給信託。如果不行的話，您要用別的方法處理合作公寓」，葉律師說。

「以現在的情形看來，您一個人的名字在合作公寓的股票和租約上。如果您百年之後，合作公寓可以把您的公寓鎖起來，在您的繼承人拿到法院的遺產管理人的檔案之前，拒絕讓您的先生使用公寓。您有先生以及一兒一女，總共三位繼承人。如果您沒有遺囑，依照紐約州的法律，您先生取得第一個五萬再加上剩下遺產的一半，您的兩位兒女各取得扣掉第一個五萬之後的25%的遺產。如果三位繼承人不能同意如何處理合作公寓，那法院有可能要判決把合作公寓賣掉。由3位繼承人按照比例分賣掉合作公寓取得的淨價金。這樣一來，您的先生有可能沒地方居住。」

呂欣從沒想得這麽深。她很想不用遺囑把她的合作公寓處理掉。葉律師聽了她的願望之後，便跟她說：「如果您的合作公寓不能接受信託，而且您也不願意成立遺囑，您可以現在就把您先生的名字放到合作公寓的股票和租約上面作為夫妻共同用所有人（Tenants by the Entirety），這樣便可以確保您先生在您百年之後還能百分之百擁有您的合作公寓。」

這一席話把呂欣說得茅塞頓開，她知道應該要怎麼處理她的合作公寓，先要查清楚合作公寓公司接不接受信託作為她的公寓的所有人。如果合作公寓不能接受信託作為她的公寓的所有人，她必須把先生的名字或者先生和孩子的名字全部加到股票和租約上面。

本案啟示：

1.不是所有的財產都可以放到信託裡去的，很多合作公寓公司不允許信託持有各別公寓的股票以及租約，這時候的解決辦法就是把所有人心中的繼承人或被贈與人的名字加到股票和租約上面。

2.很多人以為夫妻一方過世之後，另外一方當然繼承死者的所有財產。紐約的法律規定卻不是如此。如果要確定夫妻的另一方能夠完全繼承，過世的一方在未過世之前必須把另外一方的名字寫進產權檔裡或者是寫遺囑。

3.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。（作者為紐約執業律師）