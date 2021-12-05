封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

家庭需要的大量用紙，還是在量販店購買更經濟划算。 (Getty Images)

一元商店向來是民眾欲購買便宜貨的好去處，不過因為所販售的商品相當有限，去採買的人千萬不可以用平時去沃爾瑪(Walmart)等大型超市購物的模式去一元商店購物；非營利組織「消費者報告」(Consumer Report)的一些消費專家，就針對不同類型的採買標的，為消費者提供一些去一元商店買東西時可以運用的小技巧。

一元店出售的衛浴用品是消費者常見的品牌，價格常比一般超市便宜。(Getty Images)

食物盡量買豆類乾貨

一元商店中很難買到新鮮的蔬果，但冷凍蔬果還是不錯的選擇，只要注意盡量不要買罐裝的蔬菜，因為製作過程中食品加工廠通常會添加大量的鈉，對人體是一種負擔。

罐裝的水果也不建議，因為加工廠為了保持甜度，會把水果泡在糖水中，消費者很容易攝取過量的糖；然而，如果真的找不到無添加物的蔬果而必須買罐裝蔬果時，也要比較一下包裝上註明的鈉含量，而罐裝水果買回家後，記得撈出來瀝乾，盡量避免攝取水果本身以外的糖分。

此外，一元商店貨架上陳列的包裝食品，如義大利 麵、牛肉乾等，通常也有鈉含量過高的問題，因此在一元商店購買食物時，盡可能選擇乾貨、豆類或糙米，才能吃得便宜又健康。

而挑選果汁時，不要輕易地被包裝上精美的圖片所誤導，裡面裝的不一定是純原汁，務必要看清楚是不是「100%果汁」；至於是否為濃縮飲料並不重要，因為「濃縮」只是一項延長果汁保存期限的技術，雖然在加工過程中會喪失部分營養素，但100%的濃縮果汁至少還是真正的果汁。

一元店出售的汽車潤滑油或換機油，只要包裝上印有石油協會認證標誌即可放心購買。(本報檔案照)

非處方藥、衛生用品便宜

一元商店中販售的藥品通常是仿藥，但這不代表這些藥是「假的」，而是製藥商經過原藥廠及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)許可，以相同成分及製程製作出來的藥物，只是不掛上原藥廠的品牌名稱在市場上流通，其安全性及有效性都與原藥廠相同，且價格上還會更便宜；如果只是臨時需要用到這種藥，一元商店確實非常便宜，且可以只買需要的量，不會造成藥物浪費，但如果有長期定期服藥的需求，還是去藥局買大罐裝的比較划算。

另外，一元商店中絕對不能錯過的就是衛生用品，許多大家耳熟能詳的牌子的洗髮精、沐浴乳、牙膏或肥皂等衛浴用品都比量販店賣得更便宜，不過通常數量不會太多且庫存有限；而最令人驚豔的莫過於衛生棉及衛生棉條等女性護理用品，一元商店的價格絕對適合一次性大量採買。

居家用品應急時購買

一元商店中的一些居家用品如衛生紙、清潔劑等等，由於都是以份量較小的散裝包裝零售，因此價格雖然便宜但通常只適合在應急時購買，如果要一次買大量衛生紙，還是要去量販店比較經濟實惠；至於如螺絲起子或鐵鎚之類的五金用品，一元商店中賣的通常只有標準規格，雖然便宜卻不見得符合需求，還是跑一趟五金行比較快。

燈泡更要注意，一元商店中賣的東西是以「便宜」為號召，LED燈泡的價格絕對不可能下殺到這種低價，一元商店中的燈泡都是傳統的白熾燈泡；白熾燈泡雖然售價便宜，但其耗電量比LED燈大，且再度壞掉的機率也比較高，因此除非萬不得已，不太建議在一元商店買燈。

另外，一元商店中也有許多便宜的汽車 用品，確實是車子突然故障時的最佳幫手；如果臨時需要為汽車加點潤滑油或換機油，只需要確認包裝上印有石油 協會(American Petroleum Institute)的標誌即可，不需要太計較品牌名稱，因為石油協會只會授權符合最新法規的產品貼這款標章；貼有這款標章的產品，即便是沒聽過的雜牌，都不會對車子造成損傷。