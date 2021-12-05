封面故事／一元店進駐社區 民眾又愛又恨

一元店像沃爾瑪一樣在全美擴張，引發社區警惕。（本報檔案照）

一元店深受美國消費者歡迎，「一元通」(Dollar General)、「一元樹」（Dollar Tree）和「家多樂」（Family Dollar）更是價值數十億元的品牌、幾乎是獨攬全美市場，甚至壓縮到一般零售店的生存空間；而一元店最誘人之處莫過於價格便宜，加上部分店家位置極具便利性，又能吸引更多消費者；不過事實真是如此嗎？究竟一元店是否真如民眾想像便宜？雜誌「消費者報告」(Consumer Reports)的記者范恩斯(Brian Vines)透過實地研究帶你一探究竟。

以「一元通」為例，全美共有1萬7683家分店，多達75%的人口都住在距離「一元通」分店五分鐘以內的距離；至於經營者為同一家母公司的「一元樹」和「家多樂」在全國加總則有1萬5000家分店，全國三大家一元店的總數甚至超過連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)和速食餐廳麥當勞(McDonald)的總和。

根據2021年6月消費者報告的研究，2280名接受訪問的成年人中，至少88%的人表示自己「有時候」會去一元店消費；其中最常見的消費原因則是價格優勢和便利性。

然而，該報告也指出，對於低收入戶或住在偏遠地區的居民來說，一元店幾乎是他們唯一的消費選擇；食物權倡議者表示，一元店的快速成長意味著民眾取得水果和蔬菜的機會被壓縮，取而代之的是更多低成本且營養價值極低的糖果、汽水或人工零食，因此有些地方政府大力向三大一元店施壓，呼籲他們應該提供更好的食物。

不可否認的是，一元店已經逐漸改變民眾的消費模式；消費者報告透過長達六個月的研究調查，洞悉一元店是如何引導消費者，而民眾又能如何避開這些消費陷阱。

社區中隨處可見一元店，不知不覺改變人們的消費模式。(美聯社)

8人祕調14種日用品

以「一元樹」為例，雖然店內大多商品都是一元或一元以下，但最近迷你或旅行組商品卻愈來愈多，而且「一元樹」日前表示，由於通貨膨脹的壓力，店裡大多數商品將永久漲價至1.25元；而「一元通」和「家多樂」則是長期都有販售許多超過一元的商品，只是兩家店也都表示希望盡可能將商品價格維持在一元。

為了實地了解一元店商品是否真的相對便宜，消費者報告出動八人進行祕密調查，走訪至亞利桑納、阿肯色、康乃狄克、佛羅里達、密西根、紐約、俄亥俄和德州 ，比較14樣日常用品包括義大利醬、牙膏、玉米片和地板清潔劑的價格。

由於並非所有店家販售的品項都完全一致，因此同質性商品可不限任何廠牌；舉例來說，俄亥俄州調查員所購買的玉米片為Honey Nut Cheerios，但密西根州 則是以Honey Bunches of Oats當作同質品。

所有調查員必須先至「一元通」、「家多樂」和「一元樹」三大家一元店購買該樣商品，再另選其他兩家連鎖超市的同質品進行比較；所有調查樣本收集完成後，依照一定的容量計算出每家店固定商品的單價，不過這個數字並不代表全國同一商品的平均價。分析結果重點如下：

一元店的宗旨是賣便宜貨，在全美迅速崛起。(Getty Images)

一元店價錢 比超市划算

經過比較，一元店商品價格確實大多比超市販賣的同質品便宜；如果是和更高檔的超市相比，例如在密西根州的一元店購買同質商品，最多可節省至12元。至於哪家一元店更便宜，半數調查員在「一元樹」找到最好的價錢，另外一半調查員則在「一元通」買到最便宜的商品。

不過也有少數商品例外，例如亨特(Hunt’s)的義大利醬、來舒(Lysol)的消毒紙巾和Snack Pack的巧克力布丁在超市的單價，並不高於一元店的價格。

調查過程最大的挑戰，莫過於這14個日常用品中，調查員無法在五家店找到品牌、種類和份量都完全一樣的商品；例如密西根州調查員很幸運地有12樣都能在每家店找到完全一樣的商品，但德州奧斯汀的調查員卻只有三樣。

在難以比較的情況下，有時候在超市大量購買反而可以省下更多；例如在超市購買超大量的玉米片，因為保存期限較長，長時間下來更省。

如今三大家一元店都聲稱自己是「填充性」消費者購物的最佳選擇，旨在方便民眾每周定期補充一些分量較小的生活用品；「一元通」表示，在新冠疫情爆發前，店內單筆消費平均的金額為12元。

一元店的商品包羅萬象，為人們帶來方便。（路透）

便宜貨賣窮人 快速崛起

現在全美遍地開花的一元店，究竟是如何拓展至今日的規模？

二次世界大戰前，全球進入經濟大蕭條的期間，一名商人透納(James Luther Turner)開始收購許多瀕臨破產的企業，清算他們的股票後再出售給其他零售業者；但據稱有次他們低價收購了大量的女性內衣，卻沒有零售業者願意承接，於是他和兒子卡爾(Cal Turner Jr)聯手在1939年開設了一家批發店。

這家店成了「一元通」的前身，根據透納的兒子卡爾日後的描述，原本他們的目標策略是將「品質好的商品賣給有錢人」，沒料到當時市場正逐漸飽和，只能將策略180度轉向，改成「賣便宜的商品給窮人」；經過兩年這家批發店增設了29家分店，每年營收迅速成長至500萬元。

至今「一元通」已經成為家喻戶曉的連鎖企業，不僅有股東，還有行銷部門和Instagram專屬帳號；不過當今的一元店可謂獨樹一格，無論任何一種類型的商品，他們的庫存商品都不如雜貨店、家庭用品店或五金行來得多元。

一元樹出售的冷凍食品，被批評營養價值低。（韓傑攝影）

席捲全國 威脅地方小店？

即使在店面規模上，一元店也不輸連鎖超市；典型的沃爾瑪 (Walmart)超市占地約17萬8000平方呎，不僅提供一般居家用品，有時還有更換輪胎或機油等全面性的服務項目；相較之下，一元店的占地規模則是從6000至1萬平方呎不等，商品卻多達7500樣。

部分消費者維權人士將一元店的快速崛起比喻成沃爾瑪，從1962年一家阿肯色州的地方小店，到1990年席捲全國各大郊區，成為國內零售業的領頭羊；也同時威脅到地區性及獨立商店的存亡，挾帶著龐大的競爭優勢讓許多小店被迫關門。

然而，非營利組織「地方自力更生研究所」(ILSR)聯合主任史黛西‧米歇爾(Stacy Mitchell)認為，一元店成長速度之快，恐怕會像沃爾瑪一樣，再次威脅到那批好不容易存活下來的小店。

「一元通」發言人克絲汀‧路思(Crystal Luce)則認為一元店並沒有排斥到其他店家的利益，並聲稱許多地區早在「一元通」駐點之前，連鎖超市就已決定不進駐；「一元樹」和「家多樂」更強調，他們長期以來不斷試圖解決糧食問題，同時也與其他生活用品店相互合作，協助發展當地社區的經濟。

只不過據消費者報告最近的調查，在一元店中有7%的消費者表示，他們的住家社區附近只有一元店或少數的零售店；至於更偏遠的郊區、民眾年收入低於3萬元的地方，該比率更直接躍升至19%。

社區亟需的新鮮蔬果，在一元店裡幾乎買不到。 (Getty Images)

被指過度飽和 擴張受阻

近來各地方議員不斷鼓吹一元店對當地社區的經濟是弊大於利，積極阻止一元店擴張；紐奧良東區的市議員阮欣迪(Cyndi Nguyen，音譯)指出，她的轄區內一元連鎖店就多達36家，占比高達三分之一，她表示：「一元店雖然很好，但他們在我們社區已經過度飽和了。」

阮欣迪團隊在2018年做了一項研究，發現這些一元店加盟成長快速，而且往往會形成地方聚落一般，但卻只會有一家一元店提供新鮮蔬果的販售。

據稱，當年一間購物中心甚至無法找到生活用品店來填補攤位的空缺，因為那附近曾有一家生活用品店在「一元通」開店後，經營不善而關店；在報告釋出後，當地政府便禁止一元店在兩哩內的範圍開設新店。

儘管路思批評這樣的限制對消費者並非最好的方式，並稱「對於議會祭出限制多元消費的決策，我們感到非常失望」；但其他城市如亞特蘭大、阿拉巴馬的布明罕(Birmingham)、德州福和市(Fort Worth)和梅基斯特市(Mesquite)，也都頒布類似的規定。

一元店出售冷凍食物，醒目標示只要一塊錢。 (Getty Images)

社區疾呼 提供新鮮食品

佛羅里達州堡德溫鎮(Baldwin)鎮長林區(Sean Lynch)表示，該鎮人口僅1600餘人，但鎮上的「家多樂」和IGA超市卻共存多年，兩家店距離只有三分鐘路程；但自從IGA在2017年關閉後，欲購買鮮食的當地居民只能前往10哩外的超市。

林區解釋，IGA撤離後留下占地1萬平方呎的土地，卻沒有任何一家全國連鎖超市或雜貨店願意進駐；迫使市政府在2019年7月自行開設堡德溫市場，林區說：「這種生意通常不會賺錢。」但他表示，堡德溫的居民，包括老年人，有地方購買新鮮食品了。

有些社區則轉向大型食品企業，但其中許多業者往往走會員制度，聚焦在吸引重視健康飲食的消費者身上，使得一般民眾長期下來難以負擔高額的食物成本。

致力於協助食品零售公司起步組織Food Co-op Initiative執行主任李德(Stuart Reid)說：「我們收到許多來自長期被忽視的社區請求，其中多為有色人種社區，他們都希望能取得更多健康的食物。」

自去年3月以來，全國僅1300家「一元通」的商店有販售新鮮食物，該公司也考慮未來幾年增加販售鮮食的店家至1萬家，不過並未公布完成目標的具體時間點。

另外，「一元通」也實施「為你好」計畫(DG Better for You)，由專業營養師向民眾建議，透過店內提供的食材如何達到均衡飲食；至於「家多樂」則是針對一些生鮮超市較少的地區，增加當地店家販售的新鮮蔬果和冷凍肉品數量。