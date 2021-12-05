大仁說財經 | 周休3日 「大辭職潮」有解

減少工時已成勞工訴求重點。（路透）

「大辭職潮」的一個關鍵教訓正變得愈來愈清晰：該把每周工時縮短一天了。

美國勞工 辭職數創歷史新高，8月為430萬，9月又增加了440萬。各行各業經理人在招聘時都遇到困難，即使提高工資並提供其他激勵措施也未見效。

但是一項最新調查提出了一個不那麼激進但少見的解決方案：周休三日。

金融公司Jefferies研究人員詢問最近辭職的22至25歲年輕人，他們的前任老闆可以做些什麼來說服他們留下來？32%的人表示，如果每周只工作四天，就會留下來。這在諸多答案中排名第二，僅次於43%會為了更多錢而留下來。

該研究還發現，80%的受訪者支持每周工作四天。其餘20%：只有3%的人表示反對，17%表示「中立」。

在擁有學士學位的離職者中，「感覺筋疲力盡」是辭職的第一大原因。

越來越多人支持

一周工作4天的想法並不算新鮮，但疫情 和隨之而來的過度工作，讓支持這種想法的人重新振作。

今年夏天，加州眾議員高野(Mark Takano)提出了一項立法，修訂1938年的《公平勞工標準法案》(Fair Labor Standards Act)，該法案將每周工作40小時列為白紙黑字。高野建議將標準每周工時減少到32小時。他在10月的專欄文章中提到疫情帶動職場形勢劇變，與1930年代災難性的社會經濟轉變可相提並論。

高野指出，「在全球和全美，我認為我們現在處於類似的情形。」「規則正在被顛覆和質疑。人們不想重回既有的方式。」

他說，這種改變不是一蹴可幾，但可能比預期的來得更快。

每周工作40小時是勞工運動者在20世紀初經過來之不易的鬥爭爭取而來。而當前勞動市場也出現相似之處：勞工的權力越來越高，並且工會化的運動也在增加。

有很多實驗支持這個想法。在冰島，一項經常被引用的研究被譽為取得壓倒性的成功，也就是讓勞工在不降低工資情況下減少工時。研究人員發現，員工的幸福感在一系列指標上顯著提高，例如壓力感和倦怠。

微軟 試行效率增

微軟於2019年在日本嘗試縮短每周工時，發現生產力提高了近40%。

軟體和數據工程公司Elephant Ventures於2020年8月開始測試每周工作4天，以防止員工在疫情期間過於倦怠。不過不同之處在於：Elephant Ventures將其每周工作時間壓縮至4天10小時，但周末可休3天非常受歡迎，該公司決定將周休3日變成常態。

1930年，經濟學者凱恩斯(John Maynard Keynes)做出著名的預測，工作時間會隨著時代演進而減少，到2030年左右，每周工時只需15小時，在周一和周二上班，然後安排一個為期五天的周末。但現實情況完全相反，工作時間只有增加，尤其是受薪員工。

專家們提供了一系列解釋：大企業不願意改變，尤其是如果改變影響了獲利。很難想像經理人們會急於同意向工作量更少的工人支付相同的工資，即使生產力保持穩定。

沃頓商學院管理學教授卡佩利(Peter Cappelli)說：「我不認為會有每周工作四天的可能，因為它對大多數雇主沒有幫助。」即使在護理等領域有效，因為讓同一個人每天花更長的時間照顧很重要；但傳統的朝九晚五的辦公室裡適應10小時的上班時間，幾乎沒有好處。

正如經濟學者亨尼卡特(Ben Hunnicutt)所說，還有文化基礎的問題。在20世紀初前，「工作和財富有個共同的目標，那就是更豐富、更充實的人類生活。」但最終，工作本身仍居主導地位，前所未有地成為人們身份的一部分。

當然，還有更簡單的解釋。勞工們很難想像去接受一個不同於成長過程中的工作時間表。