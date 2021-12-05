星座／12月5日至12月11日 雙子座戀情加糖 天秤座鹹魚翻生

牡羊座 總運指數 ：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

金牛座 總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙子座 總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

巨蟹座 總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力。當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

獅子座 總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

處女座 總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座 總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

天蠍座 總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座 總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財富方面有進財機會，注意做好投資 理財計劃。

幸運色彩：石板灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

摩羯座 總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西；求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

水瓶座 總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座