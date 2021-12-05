吃素防胃癌 避開2類食物

初期胃癌治癒率高達九成，約六成患者診斷出胃癌時已是晚期。(Getty Images)

「等到解黑便、嚴重貧血、胃出血時，通常已是胃癌末期。」腸胃肝膽科醫師指出，初期胃癌治癒率高達九成，但患者初期大都沒有症狀。臨床發現，約六成患者診斷出胃癌時已是晚期，醫師提醒，若常有消化不良、胃脹氣等問題，就醫治療一周後仍未改善，建議至醫院照胃鏡檢查。

留意2症狀：吞嚥難、容易飽

雖然胃癌初期症狀不明顯，但還是有些徵兆。

台灣台北榮民總醫院腫瘤 醫學部主任趙毅指出，依據癌變部位畫分，「上胃」位在食道底部，屬於胃部上端，若發生病變，吃東西會吞嚥困難，只能吃進流質食物；「下胃」對下連接十二指腸，若發生病變，通常會「一吃就飽，體重減輕」。上述症狀若持續兩周以上，就要警覺可能不是一般急性胃潰瘍、胃發炎，應盡速至醫院檢查。

趙毅說，目前透過胃內視鏡與影像學檢查，即能診斷是否罹患胃癌。一般採用內視鏡並做活體組織切片取得細胞，作檢驗診斷，加上X光檢查，即可預估腫瘤的嚴重性。

致病原因1：重口味、嗜燒烤

飲食是胃癌主要致病因子之一。趙毅表示，嗜吃燒烤、醃漬 食物或發酵過的加工食品，都會傷害胃黏膜。其他危險因子，如：胃開過刀者、長期抽菸喝酒，或有胃癌家族史者，都會增加罹患胃癌風險。建議平時應多吃蔬菜及新鮮食物，避免吃過期、加工食品刺激胃部。

對於坊間流傳「吃素」可以降低胃癌發生率，趙毅解釋，吃素者通常較葷食者吃更多蔬菜，確實能降低罹患胃癌的風險。但素食者和葷食者一樣，都應避免吃泡菜等醃漬、過鹹等食物，多吃「新鮮、原形」食物。

致病原因2：幽門螺旋桿菌

「幽門螺旋桿菌」也是胃癌的主要致病因子之一，相關研究指出，感染此菌，罹患胃癌的風險較一般人高出2.5倍。幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，破壞胃功能，造成胃黏膜保護力下降。

台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修說，曾遇過年約50歲的女性患者，因胃脹氣求診，診斷胃發炎並有輕微胃潰瘍，還感染幽門螺旋桿菌。一般來說，幽門螺旋桿菌殺菌成功率有九成，但患者第一次殺菌竟失敗。她擔心家人也受感染，遂拉著沒有症狀的丈夫來檢查，也驗出幽門桿菌。夫妻服用抗生素後成功殺菌，兩人的孩子因年紀尚小，醫師建議待年滿20歲後，再做幽門桿菌檢查。

吳秉修說，幽門螺旋桿菌愈早殺菌效果愈好，帶原者40歲以前若沒有胃萎縮、黏膜正常，殺菌後的胃癌發生率與未帶原者一樣。

幽門螺旋桿菌被WHO列為一級致癌菌，可經由體液、糞口傳染，近八成帶原者無症狀。吳秉修提醒，幽門螺旋桿菌最主要的傳染途徑是經口傳染，用餐應使用公筷母匙，避免互相傳染，增加全家罹患胃癌的風險。

若擔心自己是幽門桿菌帶原者，可至醫療院所進行「碳-13尿素呼氣試驗」，此為醫院最常用來偵測幽門桿菌的非侵入性方法。另外，也可透過胃鏡檢查胃是否發炎，多管齊下預防胃癌發生。

高危群 5年照1次胃鏡

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅提醒，男性、年齡50歲以上、有抽菸喝酒、胃癌家族史、感染幽門螺旋桿菌者、萎縮性胃炎或胃開過刀者等，是胃癌高風險族群，建議每五年做一次胃鏡檢查，若檢查結果有疑慮，建議每一至二年追蹤檢查一次。