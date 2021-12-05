青光眼年輕化 4族群要小心

如何早期發現，一直是青光眼有效治療的最大課題。（本報資料照片）

「綠燈走，紅燈停，黃燈要小心」，是馬路的原則，這個道理似乎也可以用在眼睛，因此今年的世界青光眼周的象徵提醒物為綠絲帶，目的是提醒大家維持我們眼睛的綠燈狀態，讓我們能長長久久的看這個美好的世界。

用紅綠燈觀念 提醒警覺

許多人都知道青光眼是因眼壓無法控制而造成視神經破壞、萎縮，導致視覺功能受到影響的疾病。

今年為何會用紅綠燈的觀念來提醒大家對青光眼的警覺心呢？原因是目前最常被用來診斷青光眼的工具之一，是眼底光學斷層掃描儀（OCT），有青光眼的人，其視神經纖維的掃描顏色是紅色的，正常人則是綠色的。

眼底光學斷層檢查是最常診斷青光眼的工具，上圖是正常人的檢查結果，下圖是青光眼患者，紅色代表視神經纖維的損失。(圖：呂大文提供)

若青光眼愈來愈嚴重，紅色範圍也隨之擴大，OCT也常被眼科醫師稱為檢查青光眼的紅綠指示燈；綠燈是安全的、紅燈就可能有問題了。OCT的圖示不但成為眼科醫師用來判斷眼睛疾病的工具，病患看了或聽了也很容易了解，因此經過世界青光眼協會的討論，今年的提醒主題就訂為「維持我們的眼睛在綠燈的狀態」，希望以此提醒世人注意此一疾病存在。

今年的青光眼周有幾個重點要推廣：一是強調早期發現早期治療；二是青光眼治療要個別化。

由於青光眼初期症狀不明顯，容易被忽略，因此，有許多青光眼病人是到了疾病的中末期才發現。

急性青光眼會出現視力突然模糊、眼睛疼痛、頭痛、惡心、嘔吐等症狀。慢性青光眼患者則多數沒有症狀，等到視力模糊，或看東西時，只能看到中央部分，喪失周邊視野，視神經已受到嚴重且不可逆傷害。

愈早發現治療 效果越好

另外，青光眼的治療效果常與治療起始時間息息相關，愈早發現，病患的病程變壞的速度也可能減緩，如何早期發現一直是青光眼有效治療的最大課題。

因為對非必要的患者篩檢 ，除了浪費時間金錢也浪費醫療資源。要早期發現應針對以下族群：

1.家庭中直系血親有青光眼者。

2.於體檢被告知原因不明的視力不良或疑似青光眼者。

3.高度近視者（近視度數超過500度）。

4.長期使用類固醇患者。

雖然年長者得青光眼的機會高，但世界青光眼協會認為，青光眼患者有年輕化趨勢，所以不再強調40歲以上的人才有比較高的風險，建議上述青光眼高危險群應該定期接受視力檢查。

（本文作者為台灣台北三軍總醫院眼科主任）