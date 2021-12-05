我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

抗發炎 中醫師推薦3類食物

黃惠群
柑橘類有「解毒」之效。(Getty Images)
柑橘類有「解毒」之效。(Getty Images)

空汙恐引起呼吸道疾病。中醫師指出，當不乾淨的物質進入到呼吸道，身體會吸收，可能引起身體發炎。此時可吃綠色蔬菜、柑橘類，另可多吃杏仁、甘草、白木耳、綠豆、桔梗、枇杷葉、川貝枇杷膏，藉此解毒、排毒、抗氧化。

白木耳有「解毒」之效。（本報資料照片）
白木耳有「解毒」之效。（本報資料照片）

空汙可能導致身體發炎，台灣台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗建議，民眾可從外在、內在做好防護。針對外在環境，他建議，應戴口罩，少出門，並緊閉門窗，使用空氣清淨機，若要外出，可隨身攜帶噴瓶，朝周邊空氣噴出水霧，淨化接觸到的空氣。

飲食部分，陳潮宗表示，空汙使身體產生自由基，可多吃綠色蔬菜排毒；柑橘類如柳丁、檸檬，不僅含維生素C，且有多酚類和類黃酮素等多種抗氧化物質，有極佳的抗發炎及抗氧化的效果，能防癌、預防心血管疾病；中藥可食用杏仁、乾草、白木耳、綠豆、桔梗、枇杷葉、川貝枇杷膏等，有「解毒」、「潤肺」之效。

綠豆湯有「解毒」之效。（本報資料照片）
綠豆湯有「解毒」之效。（本報資料照片）

台北長庚皮膚科醫師黃毓惠表示，空汙時，異位性皮膚炎患者症狀恐惡化，建議不要外出，在家中可使用空氣清淨機。

專家提醒，空氣品質不良期間，尤其孩童、老年人，以及患有心臟、呼吸道、心血管疾病的敏感族群，應盡量減少戶外活動，建議改室內活動，並適當關閉門窗，減少暴露在懸浮微粒PM2.5中。如要外出應配戴口罩，並盡可能與臉部密合。

口罩 心血管疾病 蔬菜

上一則

青光眼年輕化 4族群要小心

下一則

上班族肩頸痠痛 可能坐出來的

延伸閱讀

醫藥／「保肝」7要訣 勿吃發霉食物

醫藥／「保肝」7要訣 勿吃發霉食物
養生／秋冬易感冒 穴道按摩增免疫力

養生／秋冬易感冒 穴道按摩增免疫力
這個地方的空汙相當每天吸20支菸 法官開庭要戴口罩

這個地方的空汙相當每天吸20支菸 法官開庭要戴口罩
國際針灸研討會 11/16起線上重啟

國際針灸研討會 11/16起線上重啟

熱門新聞

如果出現症狀，應儘早去看醫生。（Getty Images）

封面故事／症狀不可逆轉 讓病魔慢一點來

2021-11-28 02:25
阿茲海默症是大腦內類澱粉蛋白沉積產生病理變化，出現認知功能退化。(Getty Images)

封面故事／忘了我是誰 關愛身邊的失智患者

2021-11-28 13:57
阿茲海默症患者逐漸走向人生終點。（路透）

封面故事／失智媽媽回程 有我一路相伴

2021-11-28 12:53
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

大仁說財經／馬斯克 要謝納稅人送暖

2021-11-28 02:12
全美有近600萬名阿茲海默症患者，且病情會越來越重。(路透)

封面故事／辛苦說出來 照顧失智者應積極向外求助

2021-11-28 15:11
11月2日道瓊指數衝破3萬6000點大關。(美聯社)

新聞眼／道指3萬6000之路 20年後終達成

2021-11-28 11:42

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元