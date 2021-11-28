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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

封面故事／症狀不可逆轉 讓病魔慢一點來

韓傑
如果出現症狀，應儘早去看醫生。（Getty Images）
如果出現症狀，應儘早去看醫生。（Getty Images）

紐約仁德集團（Rendr Group）內科醫生鄭漢彬的診所位於曼哈頓的唐人街。他說，他的病人主要是華人。隨著華人移民的年齡逐漸增加，患有阿茲海默症（Alzheimer's Disease）的病人也「愈來愈多」。而且，在新冠病毒疫情期間，許多患者甚至有「加重的傾向」，主要原因是患者「整天待在家裡，不與外界交往，也不能去親友家拜訪」。

他指出，雖然患這種病的人數越來越多，但是尚無非常有效的治療藥物。目前，阿茲海默症是一個不治之症，因此對阿茲海默症的預防非常重要。他說，實際上，如果人們在運動、睡眠、飲食、學習等生活方式上加以改變，就可預防或減緩阿茲海默症的到來。

FDA自2003年迄今，核准首個阿茲海默症藥物。(美聯社)
FDA自2003年迄今，核准首個阿茲海默症藥物。(美聯社)

●FDA批准新藥 尚未普及

鄭漢彬說，2021年6月，媒體報導美國食品與藥物管理局（FDA）批准了一個治療阿茲海默症的藥物阿杜卡奴單抗（aducanumab），但是臨床應用並不普遍。他曾經在一個會議上聽醫院的人說，「紐約市幾家大醫院尚未使用這種藥物」。他說，人們做到下面幾點可以產生預防效果。

人們應該自40多歲起就開始運動，並堅持下去。（Getty Images）
人們應該自40多歲起就開始運動，並堅持下去。（Getty Images）

一、加強運動。運動可以促進人的健康。在美國，由於大家都開車，因此運動的機會很少。他說，如果等到出現失智症的時候再運動，就已經晚了。因此，人們要提前運動，「運動要在40多歲的時候就開始，並堅持下去」。

二、充足睡眠。人們必須每天睡眠。但由於人們工作繁忙，睡眠日漸減少，尤其是新移民。隨著智能手機的普及，人們喜歡晚上睡覺前翻看手機、看電影，結果導致睡眠不足。

三、減輕壓力。為了在美國生存和發展，華人移民都要奮力拚搏，因此需要減壓。減壓的方式很多，如去旅遊、與朋友聊天等。同時，還要減少危險因子，如果有「三高」，就要服藥控制。他說，有的華裔老人不願意吃藥控制。吃藥可以保持血管通暢，預防中風。如果有糖尿病、脂肪肝，也要治療，這些將來都會導致失智。因此，要從早開始控制，養成習慣，可以將來避免或推遲患上失智症（Dementia）。

四、注意飲食。他發現，不同國家的阿茲海默症的發病率差別很大。除了醫療資源不同外，與飲食不同也有關係。他建議，人們要多吃抗氧化的食物，如新鮮蔬菜，對大腦有好處。「我常常告訴病人，要去超市購買顏色鮮豔的蔬菜。」他說，地中海飲食被認為是健康飲食，主要是由海鮮、蔬菜和橄欖油組成。他說，華人理解的海鮮和美國人理解的海鮮的概念不同。華人把龍蝦、螃蟹等稱為海鮮，其實凡是海裡的食物都是海鮮。

同時，人們還要多吃橄欖油、堅果等，要避免吃甜食。另外，日本人比較長壽，與日本飲食有關，日餐比較多樣化，種類多，但數量少。「我不是鼓勵大家去吃日餐，而是學習它的原則。」中餐是數量多，種類少，應該改革。

五、終身學習。他說，不管年齡多大，都要堅持多動腦，爭取學習新的技能。「退休後，一定要學點自己感興趣的新東西。」他說，即使被診斷成阿茲海默症，也不要停止身體功能的運用，如走路、做家務等。如果不用，這些功能退化更快。「要在安全的情況下保持這些功能。」

目前，有關阿茲海默症的研究進展很多。例如，阿茲海默症不是單一病因，可能有多病因。雖然阿茲海默症的病因還不是非常清楚，但是每過三、四年就有一個突破，還是給人希望。

阿茲海默症患者的病情發展有三個階段，中期即出現明顯的失智狀態。（美聯社）
阿茲海默症患者的病情發展有三個階段，中期即出現明顯的失智狀態。（美聯社）

●早發現早治療 避免憾事

紐約腦科醫生盧志豪說，華人對看腦科醫生在時間上存在兩極化。一極是，早期的病患覺得記憶力有問題，檢查後也發現阿茲海默症狀，但不肯接受治療，最後錯過了時機。另一極是，晚期病患一直等到家人無力照顧，才就醫，這時為時已晚。目前，失智症的治療方法除了吃藥之外，還要靠生活起居和飲食習慣。

許多華人覺得記憶力減退是正常老化，沒有想到自己會患上阿茲海默症，等到就醫時為時已晚。而且，華人覺得有失智症是丟臉的事情，產生心理問題。他說，華人常常忽略了除了吃藥之外，還有很多方法可以幫助失智症，如生活環境、飲食健康等。研究發現，34%亞裔覺得因失智症而受歧視，比率高過白人。同時，30%亞裔對養老院有負面看法，比率也高過美國人。

他說，失智症主要有以下幾個病因：一、阿茲海默症，占到50-60%；二、路易氏體失智症，占10%（此數據應是偏低）；三、額顳葉型失智症，也占10%；四、血管型失智症，占到20-30%，多由中風引起。血管型失智症在華人中較為常見，常常因為「三高」而引起。

華人患者的子女都比較孝順。一開始，他們很難接受長者患有失智症，所以有時會很晚才送病人看醫生。到了後期，因為要照顧長者到臨終，他們有時反而造成長者傷害，如摔跤、褥瘡等。因此，他建議，家人多多留意長者狀況，發現端倪及早就醫。另外，照顧長者要量力而為，以免造成遺憾。

鄭漢彬說，阿茲海默症對華人患者家庭的影響很大。如果患者處於輕度階段，子女可以自己照顧，同時兼顧工作。但是，若是患者進入到中度或者重度，子女照顧起來就很困難。有的華人子女不願把父母送到養老院，而是辭去工作，回家自己照顧父母。「美國人很直接，直接將患病父母送到養老院，讓外人照顧。」這是中美文化的差異。

疫情造成阿茲海默症患者長期居家，有可能加重病情。(路透)
疫情造成阿茲海默症患者長期居家，有可能加重病情。(路透)

●中期經歷最長 症狀明顯

美國阿茲海默症協會網站（www.alz.org）刊登文章指出，平均而言，阿茲海默氏症患者在確診後可以活四到八年，但有的可以活到20年，這取決於其他因素。其實，阿茲海默氏症相關的大腦變化數年前就開始了。一般來說，阿茲海默病分為三個階段：輕度、中度和重度；同時，它可能伴隨失智症（dementia）。

輕度為該病早期。這時，患者可能會獨立工作生活，仍可開車、工作並參與社交活動。但可能會覺得記憶力下降，如忘記熟悉的詞或日常物品的位置。在這個階段，症狀可能不會很明顯，但家人和密友會注意到，醫生使用某些診斷工具能夠識別症狀。「這時是制定法律、財務和臨終計畫的理想時機。」

美國公司通過檢測血液，可協助診斷阿茲海默症。(美聯社)
美國公司通過檢測血液，可協助診斷阿茲海默症。(美聯社)

中度通常是該病的最長階段，可以持續數年。隨著疾病的進展，患者將需要更高水平的護理。在這個時期，失智症狀更為明顯。他們可能會感到沮喪或生氣，並以意想不到的方式行事，如拒絕洗澡。症狀因人而異，包括以下內容：忘記事件或個人歷史；感到喜怒無常或孤僻。無法回憶起有關自己的資訊，如地址或電話號碼，以及他們就讀的高中或大學。對他們身在哪裡或今天是什麼日子感到困惑。這時，患者仍可在協助下參與日常活動。隨著對重症監護的需求增加，照顧者可能需要考慮臨時護理或成人日間中心。

有的療養院專門收容阿茲海默症患者。（路透）
有的療養院專門收容阿茲海默症患者。（路透）

重度是最後階段，患者失智症狀很嚴重。他們失去對環境做出反應、進行對話以及最終控制運動的能力。可能仍然會說單詞或短語，但交流變得困難。在這個階段，患者可能需要全天候協助進行日常個人護理。失去對最近經歷及其周圍環境的意識。他們的身體能力發生變化，包括走路、坐著、吞嚥等有困難。容易受到感染，尤其是肺炎。在此階段，護理人員可使用支持服務，如臨終關懷。

失智 阿茲海默症 華人

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