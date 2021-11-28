封面故事／忘了我是誰 關愛身邊的失智患者

阿茲海默症是大腦內類澱粉蛋白沉積產生病理變化，出現認知功能退化。(Getty Images)

國家亞太老齡問題中心（National Asian Pacific Center on Aging）資料顯示，亞裔 美國人和太平洋島民(AAPI)是美國增長最快的少數群體。但隨著老齡化人口的迅速增加，AAPI老人也面臨著與其他種族類似的公共衛生危機，因為年齡是阿茲海默症 （Alzheimer's Disease）的最大風險。但目前，AAPI社區中阿茲海默症及其相關失智症（Dementia）的發病率尚不清楚。

紐約腦科醫生盧志豪說，現在全美有600萬阿茲海默症患者，其中亞裔占了8.4%。按照這個比率，全美阿茲海默症的亞裔患者約有50.4萬人；在亞裔患者中，菲律賓裔占多數，而華裔較少。但根據2020年的美國人口普查，華裔是美國最大的亞裔群體，占亞裔的24%，即540萬人。菲律賓裔位居第三，占亞裔的19%（420萬人）。「我認為，華人的患者數據應該是少報了。」

到了後期，失智老人會忘記子女的姓名。（Getty Images）

●母親走失 她改變想法

紐約華人伍小姐的母親因為患有阿茲海默症，不久前走丟一次。她說，她的母親來自廣東台山，今年77歲。這是她第一次走失。「母親頭天中午出走，第二天下午5時才找到，在外邊整整28個小時。」她說，她的母親徹夜不在家，家人都不知道母親在哪，擔心了一夜。

記憶力喪失是阿茲海默症患者的典型症狀，隨著病情加重，他們連家人也不認識。 (Getty Images)

她說，她的母親中午12時多走失，他們2時多報警。同時，他們家人動員起來尋找母親。她的侄子的Instagram和Facebook帳戶有1000多個追蹤者，於是就在這兩個主流社交媒體上發布尋人啟事，共有3萬多人分享這個啟事。她說，他們也在WeChat上發布消息，也有華人打電話過來，問是不是老人拄個枴杖，她一聽就不對。她說，WeChat在找人上有局限性，因為使用者多是華人。

阿茲海默症患者的智力水平逐漸喪失。（Getty Images）

紐約市 Citizen APP專門發布紐約市各種危險的資訊，如火災、走失、傷亡等。Citizen主持人還採訪走失者家人，「我們5時接受訪問，半個小時後72警察分局就打電話過來，說人找到了。」

她說，她原來不願意接受媒體採訪，但因為有過家人走失的體會，現在改變了想法。「如果在街上看見老人家，我就會聯想他們是不是患有阿茲海默症，走失了。」她希望華人看到文章後，做些改變。如果他們在街上看到老人似乎有些問題，應該前去關心一下。這也可能是老人迷路。「大家多問幾句，就會幫到別的家庭。」

有的阿茲海默症患者會出現某些怪異行為。（Getty Images）

●喪失記憶 不知在何處

伍小姐說，在三、四年前，母親出現一些阿茲海默症的前期症狀，如總是記不住事情。「她問過一個事情後，過了一會兒還要問。」他們就帶著母親去看家庭醫生。醫生檢查過後診斷是輕度的阿茲海默症，症狀還算OK，就是不能讓她出去。「母親除了大腦出現問題，其他的器官都很好。」

家人是失憶者重要的支柱。(Alzheimer's Association)

醫生當時告訴他們，目前尚無治療這種疾病的藥物，但是有一種藥物可以試試，據說99%的患者吃了沒有效果。「我們還是希望媽媽試試。」她回憶，母親吃了這種藥物後，沒有什麼效果，而且還有一些反應。她說，如果是高血壓，可以服用降壓藥，而阿茲海默症無藥可救，所以問題很嚴重。

她說，母親的失智症狀逐漸加重。例如，她不知道自己身在何處。「雖然她住在紐約，但是她總認為她是在台山老家。」家庭醫生看到這種情況，就建議她帶著母親去看腦科醫生。「我們希望保持母親的病況，不要再加重。」腦科醫生開了兩種藥物，一種是治療阿茲海默症，另一種是穩定患者的情緒。醫生說，這種藥物也許能夠延緩這種疾病。但是，母親服用藥物後，疾病沒有好轉。

多年前，她的母親移民美國後，曾經做過護理工作。因此，她每天早上9、10時要求去「上班」，晚上5時要「回家」。他們每天要鎖門，不讓母親出去。後來，她的母親連她和弟弟都不認識了。母親知道她的名字叫阿珍，但是不知道她是女兒，稱她為「朋友」；母親也知道她弟弟的名字，但認為他是「侄子」。「她還要求去看她的媽媽和姊姊。」她說，她的外婆早已不在了。

她並沒有發現家族中曾有人罹患阿茲海默症。她說，外公去世早，但是外婆活到90歲。「我們在外婆70多歲的時候移民來美，那時外婆並未患病。」雖然外婆去世前幾年他們不在身邊，但是沒有聽說外婆有這些情況。

失智症無法從單一事件或面向，自行判斷有無失智症，應觀察長者有無「生活功能變化」。 (Getty Images)

●壓力巨大 家人齊分擔

伍小姐表示，許多家庭都因為有人患上阿茲海默症而感到壓力巨大。她說，母親患上阿茲海默症，作為患者的家人當然有壓力。但是由於大家分擔，每個人的身上就減輕很多。「家裡每人做一點，就好一點。」她說，她的先生也很幫忙。

伍小姐一共姊弟三人，她和弟弟住在紐約，姊姊住在外州。她的父親身體健康，和她住在一起。她從事財會工作，每天早九晚五。她下了班，要去看看母親，了解吃藥及睡眠情況。「如果我沒有時間去，我先生會代替我去看看母親。」

她說，她的母親目前與弟弟住在一棟樓內，也申請到護理。護工工作日都來照顧，工作時間是每天9時半至4時半。其餘時間，都是她和弟弟負責，她的弟弟每天早上要去看母親。她說，弟弟從事電腦工作，疫情發生後，每天就在母親房間裡工作，同時照看母親。

由於母親患上阿茲海默症，脾氣很不好。過去，母親要做什麼，他們都是「硬碰硬」，因此母親常常抱怨他們「不讓她做事情」。現在，他們改變了策略，就是順著母親說話。母親常說，她要去「看看媽媽」。他們就對母親說，「外婆移民去加拿大了，暫時回不來」。母親相信了，心情也好一些。

IBM研究院研究顯示，人工智慧系統可提前診斷出受測者是否可能罹患阿茲海默症。(路透)

●幻覺臆想 注意小症狀

紐約華人戴先生表示，他的妻子30多年前曾在紐約做文員，在兩個女兒相繼出生後辭職照顧家庭。他說，大約20多年前，妻子出現幻覺，就是不能集中注意力閱讀。「我是最先發現的，勸她去醫生診所檢查一下。」

他說，多次體檢後發現，妻子患有高血壓、高血脂，記憶力變差。於是，醫生開始使用相關藥物治療。在高血壓、高血脂受到控制的同時，太太還有幻覺。大約五、六年前，醫生作出精神分裂症診斷，如她覺得「有鄰居對她不好」，有人「通過牆壁偷聽她說話」。但是，妻子拒絕治療。

此後一年多內，這種幻覺越來越嚴重。「去年，她打電話報警，說有人向她投毒。」過去一年中，他的妻子看過一個精神科、三個腦科醫生，作出這種診斷。他的妻子的長、短期記憶逐步喪失，其幻覺、臆想、分裂繼續惡化。

他說，2019年6月，她去診所看病，前台問她生日時，她說忘了。「這是一個里程碑，說明她的記憶力喪失了。」在服用精神科藥物後，以及接種新冠疫苗後，她的肢體出現巴金森氏症（Parkinson's）。今年6月，他發現妻子狀況不好，就帶她去診所，診所發現她曾經患過小中風，就讓她住院兩星期。

現在，妻子不認識家裡人，也會忘記他是誰。他說，目前，她最大的喜好只有「吃和睡」。

戴先生說，他的妻子已喪失大部分長期短期記憶，智力只有學前左右的水平，生活不能自理。他稱自己現在打了兩分工，白天要去上班，晚上充當妻子的護工。「我從晚上5時到第二天早上7時。」他總是感覺時間不夠用，因為還保持全職工作。「我必須見縫插針，才能完成每天必須做的事項。」

他說，由於妻子患上阿茲海默症，隨著病情的發展，妻子身體的功能逐漸喪失。「她走路時兩腳拖在地上，脖子向前彎曲。」他說，他不擔心妻子會跑出去，因為她走路不便。因此，他可以有時外出買菜，晚上遛狗。他估計，妻子患有這種病，也許有家族遺傳的因素。「她的母親在80多歲時有過記憶力喪失。」

他們的家庭生活完全改觀。「這是我們人生遭遇的挑戰之一。」他說，妻子今年68歲，而他比妻子大三歲。他給妻子請了護工，有時妹妹也來幫忙。他說，照顧阿茲海默症患者的人，會遭遇很大的壓力，包括心理層面和生理層面。「我的人生態度是，挑戰會激發鬥志和潛能，只有接受挑戰、解決問題。」他認為，人即使在晚年，也仍然應該保持鬥志。

他給其他患者家人的建議是，不忽視最初的小症狀，一旦發現，就要及早治療。「讓醫生早期介入治療，會阻止或減緩病情的惡化。」他說，在家人最初出現與失智有關的小症狀時，除了專業人士外，一般人往往因為沒有經歷過而忽略及時尋求治療的機會。

有的阿茲海默患者會變得難以交流，很多患者會伴有憂鬱症或者焦慮症。 (Getty Images)

●保持強健 以應對挑戰

他說，作為阿茲海默症患者的照顧者，他更要保持自身健康，應對挑戰，包括心理健康和身體健康，因為這是一個長期的工作。「我堅持上班，就是要保持和外界各種密切接觸，才能承受照顧病人的巨大壓力。」

加州康泰保健中心（New Valley Adult Day Health Care Center）社工周楓雪說，該中心位於洛杉磯華人聚集區域的中心地帶，近95%的會員是65歲以上的華裔移民，其中約有10%的會員有一些失智症相關的診斷。

她說，阿茲海默症患者的病情通常都會經歷相對漫長的發展時期。最初的症狀通常都是「開始健忘」，從忘記剛剛做過的事情到忘記身邊人的名字，有些患者會表現出明顯的「性格和行為變化」。例如，有患者的子女說父親情緒變化很大，變得暴躁且難以交流。其後，很多患者開始出現「說話毫無邏輯」的情況。一位患者女兒稱，她的母親有時會不停「給別人甚至陌生人打電話」，詢問是否認識自己幾十年前認識的一位好朋友。有些患者無法正確地識別聲音、味道，有時還伴有一些強迫行為。例如，有位患者會「不停地調整餐桌上筷子的角度」，並且完全忽視外界的勸阻。

失智症腦部病理變化早在發病前10至20年即開始，提早診斷介入以提高治療成功率，便成為重要議題。(Getty Images)

在阿茲海默症的最後階段，患者會逐漸失去自理能力和與外界交流的能力。此時他們的大腦結構已經發生了巨大變化，所以大多數患者在生命的「最後階段只能24小時臥床，需要別人的照顧」。

她指出，很多阿茲海默症患者都會伴有憂鬱症或者焦慮症，使得社會各界都開始關注這個群體。但是，人們常常忽略失智症病患照顧者的生理和心理狀態。「他們更容易感受到挫敗感，因為他們照料的人患的疾病根本無法治癒。」她說，隨著失智症患者交流能力的退化，照顧者將更難識別到患者的需求以及感受。