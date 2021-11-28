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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

醫藥／多喝蔓越莓汁 防泌尿道感染

黃惠群
親密時刻後，小心下泌尿道感染發炎。(Getty Images)
親密時刻後，小心下泌尿道感染發炎。(Getty Images)

一名年約40歲的女性每次和老公度過親密時刻後，下泌尿道總感染發炎，老公出差三個月她一切如常，但回來的隔天竟又感不適，擔心老公是否「帶病」，至門診尋求醫師協助後，她於發生性行為前會服用醫師開立的抗生素，以預防感染，並喝少量的水，幫助事後排尿，感染頻率及次數已大幅降低。

台灣澄清醫院婦女泌尿研究中心主任王國華指出，個案與丈夫每次發生性行為都有做必要措施，兩人事前均會洗澡、清潔身體，丈夫也會戴保險套進行安全性行為，但個案總在兩至三天後感覺不適。

王國華表示，女性尿道較短，細菌容易侵入，本就較男性易發生下泌尿道感染，然個案未與丈夫發生性行為時均未感染，發生性行為有進行事前清潔、配戴保險套，研判是因性行為，將會陰部（陰部至肛門位置）菌種帶至尿道，才屢次發生下泌尿道感染。

如何預防性行為造成下泌尿道感染？王國華表示，除發生性行爲應戴保險套、做事前清潔外，事後也要清潔，另可提前喝一點水，幫助事後排尿、將菌種排出體外，避免感染；若仍會發生感染，可至醫療院所就診，由醫師開立抗生素，供患者進行性行為前服用，可降低感染機會。

此外，王國華指出，女性分泌物多，平時走路、上完廁所擦拭的方向「從後面往前擦」，都有可能將會陰部的菌種帶至尿道，建議應改「由前往後擦」；另平時工作繁忙，常常憋尿，都大大提升下泌尿道感染的機會，建議不要憋尿，平常多喝蔓越莓汁，幫助預防感染。

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