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醫藥／女性疝氣難啟齒 手術解痛苦

邱宜君
疝氣是指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移，最常發生在小腸位移、腹股溝疝氣，男女生發生比例約為8比1。(本報資料照片)
疝氣是指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移，最常發生在小腸位移、腹股溝疝氣，男女生發生比例約為8比1。(本報資料照片)

46歲謝小姐曾於幼稚園時跌倒，留下左側腹股溝疝氣的後遺症，但一直未就醫。隨年齡增長，「該邊」（即鼠蹊部）愈腫愈大，痛到坐立難安，曾被路人碰到患部，痛到當場定格。二年前，謝小姐尋求台灣嘉義長庚紀念醫院小兒外科部主任王世憲協助，半小時內完成單孔腹腔鏡手術，術後疤痕僅有一毫米，一個月內生活就恢復如常。

王世憲表示，疝氣俗稱墜腸，是指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移，最常發生在小腸位移、腹股溝（鼠蹊部）疝氣，男女生發生比例約為8比1，兒童及老年是罹病的兩個高峰期。

腹股溝疝氣每年約有三萬人確診，女性約占3％，比率雖低，但女性患者常因難以啟齒，拖延多年不處理。王世憲曾遇過忍到六、七十歲後才就醫的太太，也曾有88歲奶奶因大腸癌開刀，才順便處理十幾年的「陳年老疝」。

王世憲指出，腹股溝疝氣可細分間接型（外側型）、直接型（內側型），前者是因腹股溝管的內環開口在出生後未完成退化，腹腔臟器由此孔洞掉入腹股溝管而形成疝氣，後者是因腹股溝管的後壁筋膜層，隨著年紀增長逐漸變薄，腹壁失去支撐力致使臟器膨出。

不過有時腹股溝疝氣在手術之前，難確認是間接型或直接型，有些患者屬於混合型，因此過去的手術是採取「一網打盡」的方式，大範圍手術雖提高成功率，但反而增加組織破壞的程度，王世憲說，單孔腹腔鏡進入體內的傷口小且精準度高，降低組織的破壞，也能確定類型，手術時間更可以縮短至十分鐘以內。

他提醒，曾有腹部手術而有腸沾黏疑慮者、60歲以上直接型疝氣的男性或全身麻醉具高風險的患者，並不適合施行此手術。

台灣

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