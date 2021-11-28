旅遊／溫哥華島 觀瀑布驚絕景

途中經過金河。（圖片皆為作者提供)

知名旅遊指南「寂寞星球」（Lonely Planet）最近公布2022年世界十大最佳旅遊地區，加拿大溫哥華島名列第九。我們一家三口利用三天假期，於今年9月中旬參訪溫哥華島，它躺臥在卑詩省外側，土地面積有3萬1285平方公里，比台灣略小，但人口不到80萬，可謂地廣人稀；這種獨天得厚的條件，讓這片島嶼仍保有原始風貌。

Tribune Bay Park景觀。（圖片皆為作者提供)

納奈莫踏浪

當天一早趕搭8時45分的船班，由馬蹄灣（Horseshoe bay）出發，航程花了1小時45分抵達納奈莫（Nanaimo），首站參訪Rathtrevor beach park，是一座海邊公園，當日氣溫很低加上細雨紛飛，遊客寥寥可數。我們踩踏在金色沙灘向著大海前行，發現退潮已有一段時間，零零散散的貝殼布滿四方；女兒對我說其實地下生機盎然，只要往下挖，一些貝類還存活在下面，愛吃海鮮的朋友可帶回家自行烹調，不過開挖之前得有政府核准證照，最終只得放棄這個念頭。海風陣陣吹拂，長浪一波波打到岸邊，突然發現其他遊客往回頭走，這才驚覺潮水開始漲溢，而且愈來愈快，眼看就要來到我們腳邊，迅速抽腿離開，回到停車處。

克馬克斯市公園後邊的原住民圖騰。（圖片皆為作者提供)

下午雨停了，來到克馬克斯市（Comox），碼頭附近有一公園，綠草如茵，鮮花盛開，裡面有遊樂場供孩子嬉戲，可惜當天空蕩蕩，孩子要上學，乏人問津。公園的後邊有一原住民 圖騰豎立，面向大海，似乎在默默祝福每艘船隻進出平安。漁人碼頭近在咫尺，港內停泊了大小不一的船隻，每艘船內部裝潢極為豪華，有沙發、臥室、餐桌及其他設施，不一而足；此時許多退休 人士拎著大包小包走進他們租用的船艇，準備到外海垂釣，享受悠遊自在的生活，讓人羨慕之情油然而生。盡頭有一平台，上面躺臥了十來隻海豹，慵懶的模樣逗人憐愛，享受那偷得浮生半日閒的美好時光，煞羡我們這些遊客。

離開此地後開車沿著19號公路再轉28號公路抵達駝鹿瀑布公園（Elk Falls Provincial Park），公園於1940年12月20日設立，面積達1055公頃。有兩處景點值得一提，附近有一條河流叫坎培爾溪（Campbell River），鮭魚回流在此產卵，常有黑熊出沒，目前是保護區，另外一處是瀑布景區。

駝鹿瀑布。（圖片皆為作者提供)

麥拉瀑布 三段式降落

因季節稍早，無法看到鮭魚回流，所以這次來此主要目的是觀賞瀑布，從停車場走到瀑布區得花上半小時的腳程，途中經過大片森林，鬱鬱蔥蔥，空氣清新，雖有涼意但走在其間倍感舒適。當抵達駝鹿瀑布時，一條巨大白龍似的瀑布出現眼前，特別是這兩天雨水豐沛，瀑布水流如千軍萬馬奔騰而下，傾瀉至坎培爾溪，湍急異常，產生雷鳴般的聲響，讓人心畏。河流的上方有一吊橋，掛在兩山之間，站立在橋上環顧兩側，發現各樣杉柏直立四周；高山嵯峨，崖深數丈，加上雲霧繚繞，才驚覺它的景致有如人間仙境，離開此地順著原路返回，晚上夜宿坎培爾溪市。

次日早上到麥拉瀑布（Myra Fall），位於Strathcona-Westmin Provisional Park，從坎培爾溪市開車，仍須走28號道路，途中經過坎培爾湖（Campbell Lake）及金河（Golden River），山水相連，雲纏霧繞，好一幅美麗畫面。一個半小時後抵達瀑布停車場，由那兒走到瀑布區約15分鐘，沿著小徑往下走，山林靜謐，兩旁盡是高大林木，古木參天很是雄偉。麥拉溪（Myra creek）流經這片山區，在此處因受地震影響產生斷層，下垂有70公尺，生成了三個呈現階梯狀的小型瀑布，水流嘩啦嘩啦衝入下方的布特勒湖（Buttle Lake）。此時我靜坐在河床岩石上觀賞周遭景色，享受和煦陽光、悅耳的流水聲，置身當下，人生夫復何求。

坎培爾溪湍急河流。（圖片皆為作者提供)

下午趕至克馬克斯山谷（Comox Valley）附近的巴克利灣（Buckley Bay）搭乘渡輪，至登曼島（Denman Island）再轉往另一島嶼宏比島（Hornby Island）。島雖小，但觀光 客還不少，其中有來自西雅圖和卑詩省以外的遊客；當抵達目的地──Tribune Bay Park時，發現海灘白沙一片，漂流的浮木散置各處，有人坐在上面休憩，也有人聚焦觀賞海景；五顏六色的帳篷隨處可見，年輕男女分別進入水中活動，泛舟、游泳享受這初秋美好時節。海灘呈彎月狀，盡頭是一凸出的海岬，微風栩栩吹拂，白浪一波波打在多石的岸邊，激起了濤濤波聲。在藍天碧海的帳幕下，我們驚嘆造物主創造的偉大。

從Neckpoint Park的Indian Beach遠觀小島。（圖片皆為作者提供)

最後一天又回到納奈莫市，它是溫哥華島的第二大城市，是個幽靜美麗的小城市，市內許多景點值得一遊。一早車行至Neckpoint Park，是座面海的公園，裡面有歷史的遺址，原住民曾居住此處，可遠眺美國境內白雪皚皚的貝克山及眼下的喬治海峽。不同的自然生態環境隨處可見，岩石峭壁、圓石海灘，及交錯蜿蜒的小徑在林中出沒，偶爾也會發現野兔到處亂竄和各種鳥兒棲息在枝頭上啼叫，聲音清脆悅耳，當然牠們更不忘展示美麗的羽衣，吸引衆人注目。公園遠離塵囂，是個休閒的好去處。

私房景點俯瞰離境灣

納奈莫市另有一處私房景點叫Sugarloaf mountain park，位於該市的一條靜謐小巷Marion，進入入口處沿梯往上爬300公尺抵達山頂，周邊全是花岡岩塊。從上俯瞰整個喬治海峽一覽無遺，寬闊的海域中，各型船隻行駛其間；來時渡輪停泊的港口離境灣（Departure Bay）就在邊邊一角，當日碼頭顯得異常熱閙，船隻進出頻繁，數艘巨輪停泊在碼頭邊，準備送往迎來。山的另一側是密密麻麻的住宅區，環顧360度才驚艷於這座城市的美麗。

來時渡輪停泊的港口離境灣。（圖片皆為作者提供)

下午趨車至漁人碼頭（Harborfront Walkway），慢走觀光，此時遊人如織，很是熱鬧；附近有多處公寓大廈，由於島上氣候宜人，很多退休老人選擇居住於此，有錢有閒，買了遊艇停泊港內，準備隨時出遊。

克馬克斯漁人碼頭。（圖片皆為作者提供)

水上飛機進出水面，當起飛攪動平靜海面時，激起了白色浪花，久久才平息，觀看此景是種視覺饗宴。走出這片水世界，發現不遠處的公園，豎立了一位人物雕像，手持長劍身穿海盜服飾；以為他有什麼輝煌歷史，原來他曾是納奈莫市的市長，因個性外向喜扮海盜，後人立像紀念，也成一景。

地標。（圖片皆為作者提供)

離此不遠的草坪，看到孩子們嬉戲追逐，好一幅溫馨畫面，而旁邊最引人矚目的是「NANAIMO」字樣招牌，七個大字體比人還高，顏色醒目極為吸睛，遊客不分男女老少總會站立於旁，照像打卡，表示來此一遊，當然我們一家人也不例外。三天所經之處和所看景物，急欲吞噬，但它們的美麗我一時無法消化，只能留存在腦海中去慢慢地咀嚼。

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