生活／ 稻米成熟時 螯蝦爬上桌

螯蝦最有名的做法是用一個特大的鍋子，把螯蝦放進水裡煮。（圖：作者提供）

螯蝦，又叫小龍蝦，也稱蟹蝦。英文crawfish、crayfish、 crawdads、freshwater lobsters、mudbugs。它是一種淡水蝦，甲殼類，通常生長在小溪、沼澤、灌溉水道或水稻田，當然還有人工繁殖。

在美國東北部，管它叫做crayfish，中西南部叫crawdad，南方叫crawfish。

中國 最大生產輸出國

路易斯安那州是產螯蝦最多最有名的一州，1983年，螯蝦crawfish正式成為路州的州甲殼類動物，年產100萬磅。1990年，路易斯安那州的螯蝦產量占世界90%，2003年後被亞洲各國趕上，如今，中國是全球最大的生產與輸出國。

螯蝦是路州克建(Cajun)文化裡重要的一環。Cajun意指路易斯安那州的法國後裔，大部分住在路州南方。

他們養螯蝦、抓螯蝦、吃螯蝦有幾百年的歷史，不管是生日派對、慶祝畢業、家人聚會等場合，都少不了螯蝦，甚至到路州旅遊的旅客也不放過嚐嚐螯蝦。他們認為吃螯蝦是一種大夥兒聚集、熱熱鬧鬧的社交活動。

做法 大鍋水煮再加料

最有名的做法是用一個特大的鍋子，把螯蝦放進水裡煮，同時加入大塊大塊的玉米、馬鈴薯、香腸，再加入Cajun香料調味，煮好以後，往舖了厚紙板或塑膠布的大桌子上一倒，大夥兒圍著桌子，配上啤酒，大快朵頤。

加州 州府沙加緬度所在的山谷平原(Sacramento Valley)，盛產水稻。現時秋季，稻米成熟，也是螯蝦豐頤之時。除了稻田之外，還有一些貫穿於農田果園邊的灌溉渠道，也有不少螯蝦。

老公是捉螯蝦能手，十分熟悉什麼地方有蝦可抓。

不是每個稻田裡都有螯蝦，也不是所有的灌溉渠道都有，他是以鷺鷥作為「此地有也」的信號。

有鷺鷥的地方 就有牠

我們經常開著車子，沿著鄉間道路慢行，如果遠遠地就看到幾隻或一群鷺鷥低頭吃東西，那十之八九肯定有螯蝦；老公便足穿雨靴，手提塑膠桶，連帶夾子，不多久，就裝滿一桶。

抓螯蝦有訣竅，如果沒有工具，空手抓，則用大拇指與食指，從蝦的兩隻大鉗爪後方提起。如用一個小桶和一根細棍子，把桶放在離蝦大約4至6英吋後方，然後用棍子在蝦前搖動，或輕敲蝦子，因為牠們是倒著游走，就會直接進桶裡。

吃螯蝦是一種很獨特的經驗，會吃的人，捏掉尾部，吸吮頭部，說是鮮甜無比。老公喜歡捉螯蝦，但是不太吃牠，只好我來享受了。我花了很多時間，去頭去殼除泥腸，所剩的就不多了，但是吃起來比較方便。

吃的方法很多，蒸、炒、燴都不錯，特別喜歡做路州Cajun的Gumbo，濃濃稠稠的秋葵，加上螯蝦、雞肉、香腸、青椒、洋蔥、芹菜、大蒜，配以多種Cajun香料，淋在米飯上，別有風味。

想捕捉 要買釣魚 執照

其實，螯蝦肉質爽脆，有股特別的香味，不比海蝦差，怪不得近一、二十年，吃的人越來越多，餐館超市都有提供。如果想試試去抓，別忘了買釣魚執照。